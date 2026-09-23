Zakaj se med nosečnostjo pojavi srbečica po telesu?

Razlogov za srbečo kožo med nosečnostjo je veliko. Do srbečice lahko pride predvsem zaradi suhe kože, zato je pomembno, da se izogibate dolgim kopelim z milnimi mehurčki in uporabljate čim manj sredstev za umivanje telesa, priporoča se uporaba trdega mila - ne premočno odišavljenega in če je le možno organske pridelave. Ravno tako se izogibajte negovalnim in higienskim pripomočkom, ki vsebujejo alkohol, saj ta dodatno prispeva k izsušitvi kože. Kožo je v tem primeru treba primerno negovati, kar pomeni, da se po tuširanju vedno namažete z vlažilnim losijonom za telo. Pomaga tudi, če se po kopeli namažete z oljem ali kremo, ki vsebuje naravni fiziološki faktor za ohranjanje vlage v koži. Piling s soljo ali z ustrezno gobico odstrani odmrle kožne luske in pomaga k boljši prekrvavitvi kože.

icon-expand Pri negi srbeče kože vam bo najbolj pomagalo umivanje s trdim milom. FOTO: iStock

Med razlogi za nastanek srbeče kože v času nosečnosti so lahko tudi hormonske spremembe, povečano znojenje ter povečan volumen krvi in posledično višja prekrvavljenost največjega človeškega organa – kože, ki postane preobremenjena. Povečana kardiovaskularna aktivnost pa lahko povzroči tudi nastanek aken. Poskrbite, da ne boste nosili tesnih oblačil, ki bodo stanje kože le poslabšala. Raje izberite zračna in ohlapna, bombažna oblačila. Če bo stanje trajalo dalj časa, je najboljše, da se oglasite pri osebnem zdravniku ali ginekologu, ki vam bo predpisal zdravilno mazilo, ki ga bodo za vas pripravili v lekarni. Izogibajte se kopelim in pretopli vodi, kožo pa vedno namažite takoj po prhanju in otiranju z brisačo, ko je še vlaga v koži. Dolgotrajen občutek srbenja slabo vpliva na psihično počutje, praskanje pa lahko iritrira kožo. Pojavijo se lahko tudi težave z nespečnostjo, razdražljivost in slabo počutje. Namesto s prsti, praskanje poskusite izvajati s plišasto odejo ali s čim podobno nežnim. Če boste opazili, da se stanje srbečice po vseh navedenih ukrepih ne bo prav nič izboljšalo, se za nasvet obrnite na svojega zdravnika ali ginekologa, saj bi lahko šlo za poškodbo, ki nima nič skupnega z nosečnostjo ali pa za holestazo.

icon-expand Po vsakem tuširanju ali kopeli se namažite z vlažilnim losijonom. FOTO: Profimedia

Holestaza v nosečnosti