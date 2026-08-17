Zakaj se otrok danes manj premika? Kdaj je to normalno in kdaj ne

Ali je manj gibanja vedno razlog za alarm? Ne nujno. Strokovnjaki pa opozarjajo, da zmanjšanega gibanja ploda nikoli ne gre prezreti, saj je lahko eden prvih znakov, da otrok potrebuje zdravniško oceno.

Vsak otrok ima svoj ritem

Otrok se začne premikati že zelo zgodaj v nosečnosti, vendar nosečnica prve gibe običajno začuti med 16. in 24. tednom. Po približno 28. tednu gibanje postane bolj predvidljivo in večina žensk že dobro pozna otrokov običajni dnevni ritem. Po podatkih britanske zdravstvene službe NHS ne obstaja "normalno" število gibov. Pomembno je predvsem, da nosečnica pozna gibanje svojega otroka in opazi morebitne spremembe.

icon-expand Otrok se začne premikati že zelo zgodaj v nosečnosti, vendar nosečnica prve gibe običajno začuti med 16. in 24. tednom. FOTO: Adobe Stock

Ali je normalno, da se otrok kdaj umiri?

Da. Obstaja več povsem običajnih razlogov, zakaj se zdi, da se otrok premika manj. Otrok spi Tako kot novorojenčki imajo tudi nerojeni otroci obdobja spanja in budnosti. Spanje običajno traja od 20 do 40 minut, redkeje do 90 minut. V tem času se otrok premika zelo malo ali pa sploh ne. Spremeni se položaj otroka Če se otrok obrne tako, da so njegove roke in noge usmerjene proti materini hrbtenici, so gibi lahko manj izraziti, čeprav se še vedno premika. Nosečnica je zaposlena Ko se nosečnica veliko giblje ali je zelo aktivna, drobnih gibov pogosto sploh ne zazna. Mnoge bodoče mamice opazijo največ gibanja šele zvečer, ko se umirijo.

Mit, ki ne drži: pred porodom se otrok manj premika

To je eden najpogostejših mitov o nosečnosti. Strokovnjaki poudarjajo, da otrok proti koncu nosečnosti ne bi smel postati manj aktiven. Res je, da ima zaradi manj prostora drugačne gibe: manj je močnih brc, več je raztegovanja, obračanja in pritiskanja, vendar mora ostati aktiven vse do poroda. Če nosečnica opazi občutno zmanjšanje gibanja, tega ne sme pripisati bližajočemu se porodu.

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da otrok proti koncu nosečnosti ne bi smel postati manj aktiven. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za skrb?

Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) ter britanski NHS svetujeta, da nosečnica ukrepa, če opazi: - da se otrok premika občutno manj kot običajno, - da se spremeni njegov običajni dnevni vzorec gibanja, - da po 28. tednu dlje časa ne čuti gibov, - ali če jo zaradi gibanja skrbi, tudi če ni povsem prepričana, da ga je manj. Pomembno je, da nosečnica ne čaka do naslednjega dne ali naslednjega pregleda.

Ali pomaga sladkor ali hladen sok?

Veliko žensk je že slišalo nasvet, naj popijejo kozarec sladkega soka ali pojedo nekaj sladkega. Strokovnjaki pravijo, da to ni zanesljiva metoda za preverjanje otrokovega počutja. Čeprav lahko otrok po obroku postane nekoliko bolj aktiven, odsotnosti gibanja nikoli ne smemo razlagati zgolj na podlagi tega, ali se je po sladkorju premaknil.

Kaj storiti, če se otrok manj premika?

Če opazite, da se otrok danes premika manj kot običajno: - ustavite dejavnosti in se za nekaj časa umirite, - lezite na levi bok, - nekaj časa pozorno spremljajte gibanje, - če vas še vedno skrbi ali se gibanje ne vrne na običajno raven, pokličite svojo porodnišnico ali ginekologa. Strokovnjaki poudarjajo, da je bolje poklicati po nepotrebnem kot prezreti pomemben znak.

icon-expand Danes številne strokovne smernice poudarjajo, da ni pomembna določena številka, temveč poznavanje otrokovega običajnega ritma. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko pričakujete v porodnišnici?

Če se oglasite zaradi zmanjšanega gibanja ploda, bodo zdravstveni delavci najprej preverili otrokove srčne utripe (CTG), po potrebi pa opravili še ultrazvočni pregled, pri katerem ocenijo: - otrokovo gibanje, - količino plodovnice, - delovanje posteljice, - otrokovo rast. V večini primerov se izkaže, da je z otrokom vse v redu, vendar pregled omogoča, da pravočasno odkrijejo morebitne zaplete.

Štetje gibov – da ali ne?

V preteklosti so nosečnicam pogosto svetovali štetje desetih gibov v določenem času. Danes številne strokovne smernice poudarjajo, da ni pomembna določena številka, temveč poznavanje otrokovega običajnega ritma. Čeprav lahko nekatere nosečnice še vedno uporabljajo metodo štetja gibov, je pomembneje, da prepoznajo spremembo glede na otrokovo običajno vedenje.

Ne prezrite svoje intuicije

Mnoge mamice povedo, da so preprosto čutile, da je nekaj drugače. Prav zato zdravstveni strokovnjaki poudarjajo, da je materin občutek pomemben. Če imate občutek, da se otrok premika manj kot običajno, tega ne ignorirajte. Večina pregledov se konča z dobro novico, vendar lahko pravočasna ocena v redkih primerih pomembno vpliva na zdravje otroka.