Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka

Čeprav se zdi neverjetno, ima vaše razpoloženje – še posebej smeh – neposreden vpliv na vašega nerojenega otroka. Poleg tega, da čustva potujejo skozi telo, obstajajo fiziološki dokazi, da otrok zaznava razpoloženje matere in se nanj tudi odziva.

Fizični učinek smeha na dojenčka

Ko se smejite, se mišice trebuha sproščajo in napenjajo, diafragma vibrira, vaš srčni utrip se poveča – celotno telo doživlja val pozitivne energije. Vaš dojenček, ki se nahaja v maternici, obdan z amnijsko tekočino, takrat zaznava ritmično gibanje, podobno blagemu poskakovanju na trampolinu. Portal Family Today smeh primerja s "skakanjem po napihljivem gradu" – mehko, varno in zabavno gibanje, ki otroka stimulira, hkrati pa sprošča materino telo in s tem celoten živčni sistem.

Povezava med maminim razpoloženjem in razvojem otroka

Dr. Camille Hoffman, strokovnjakinja za prenatalno psihologijo, pravi, da pozitivno razpoloženje mamice med nosečnostjo pozitivno vpliva na razvoj otrokovega živčnega sistema. Njene raziskave kažejo, da mamice, ki doživljajo manj tesnobe in več veselja, rodijo otroke z: - nižjo ravnjo stresa, - boljšo čustveno regulacijo, - večjo odpornostjo na življenjske izzive. Nasprotno pa lahko kronični stres med nosečnostjo negativno vpliva na otrokovo duševno zdravje, poveča tveganje za depresijo v mladosti ter vpliva na razvoj otrokovega temperamenta.

Srčni utrip – ogledalo počutja

Zanimiv vidik raziskav je variabilnost srčnega utripa (HRV), ki meri prožnost srca pri odzivanju na stres. Bolj ko je HRV stabilen, bolj je posameznik sproščen in psihično odporen. Ko je nosečnica pod stresom, je njen srčni utrip hiter in tog. Ko je pomirjena in vesela – še posebej ob smehu – postane srčni utrip fleksibilnejši, kar pomeni, da se telo učinkoviteje sooča s stresom. To pa se neposredno prenese tudi na otroka.

Ultrazvočni posnetki dokazujejo povezanost

Med ultrazvokom je raziskovalna skupina dr. Hoffman opazila, da se HRV pri mamicah izboljša takoj, ko na zaslonu zagledajo svojega otroka. Telo se sprosti, živčni sistem pa se samodejno prilagodi bolj zdravemu ritmu. Ko je mama umirjena in zadovoljna, se umiri tudi otrok.

Stres zaradi stresa? Ustavimo začarani krog

Ironično je, da lahko že samo branje o tem, kako stres vpliva na plod, izzove še več stresa pri bodočih mamicah. Ta začarani krog – skrb zaradi skrbi – lahko povzroči občutek nemoči. Zato je ključno, da si ženske ne očitajo trenutkov napetosti. Stres je normalen. Pomembno je, da se mu zavestno odzovemo in v svoj vsakdan vključimo aktivnosti, ki nas pomirjajo in razveseljujejo.

Kako si lahko pomagate?

Če želite okrepiti svojo notranjo umirjenost in prenesti pozitivnost na svojega dojenčka, razmislite o naslednjih možnostih: - sprehodi v naravi, - predporodna joga ali raztezanje, - klepet s pozitivnimi prijatelji, - gledanje komedij, ki vas spravijo v smeh, - aplikacije za meditacijo, - slika ultrazvoka na vidnem mestu – kot opomnik, zakaj skrbite zase. Stari pregovor "Smeh je najboljše zdravilo" ni zgolj rek – med nosečnostjo ima lahko tudi terapevtski učinek za vašega otroka. Nič ni narobe, če ste utrujeni, žalostni ali napeti. Vse to so delčki resničnega starševstva.