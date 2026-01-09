Vnetje mehurja med nosečnostjo: simptomi, zdravljenje in preprečevanje

Kaj je vnetje mehurja in zakaj je pogostejše med nosečnostjo?

Vnetje mehurja je okužba spodnjega dela sečil, ki jo najpogosteje povzročijo bakterije, predvsem Escherichia coli (E. coli). Te bakterije vstopijo v sečnico in se razmnožujejo v mehurju. Med nosečnostjo so hormonske in anatomske spremembe v telesu razlog, da so okužbe sečil pogostejše. Hormoni sproščajo gladke mišice, kar vpliva na širjenje sečil, maternica pa pritiska na sečevod, kar lahko povzroči zadrževanje urina in s tem večjo možnost okužbe. Prav tako spremembe v imunskem sistemu povečajo tveganje za razvoj okužb.

icon-expand Vnetje mehurja – pogosto imenovano tudi cistitis ali okužba sečil – je ena najpogostejših težav pri ženskah, tudi med nosečnostjo. FOTO: iStock

Simptomi vnetja mehurja med nosečnostjo

Simptomi okužbe sečil so lahko podobni kot sicer, vendar jih je treba med nosečnostjo vedno jemati resno. - Bolečine v spodnjih sečilih - Pogosto uriniranje in občutek nuje, da morate takoj na stranišče - Pekoč ali boleč občutek med uriniranjem - Moten ali močno dišeč urin - Kri v urinu (rdečkasta ali rožnata barva) - Bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha, nad sramno kostjo - Če se okužba razširi navzgor (na ledvice) - Močna bolečina v hrbtu ali boku - Vročina ali mrzlica - Slabost ali bruhanje Tudi če so simptomi blagi, je vsak sum na okužbo sečil v nosečnosti razlog za posvet z zdravnikom.

Kako zdravnik postavi diagnozo

Če zdravnik sumi na vnetje mehurja, bo običajno opravil: - Analizo urina (urinaliza) – preveri prisotnost belih krvnih celic, bakterij in drugih znakov okužbe - Kulturo urina (urinokultura) – določi bakterijo, ki povzroča okužbo, in izbere primeren antibiotik - Pravilna diagnoza je ključna, saj lahko nezdravljena okužba napreduje do ledvic in povzroči resnejše zaplete.

icon-expand Tudi če so simptomi blagi, je vsak sum na okužbo sečil v nosečnosti razlog za posvet z zdravnikom. FOTO: Adobe Stock

Zdravljenje vnetja mehurja med nosečnostjo

Pri nosečnicah je običajno zdravljenje bakterijske okužbe sečil z antibiotiki, ki so varni za nosečnico in plod. Zdravnik predpiše antibiotik, ki je učinkovit in hkrati primeren za nosečnico, običajno za obdobje od 3 do 7 dni. Pomembno je, da antibiotike jemljete točno po navodilih in zaključite celoten potek zdravljenja, tudi če se simptomi izboljšajo prej. Nezdravljena okužba lahko napreduje in povzroči resnejše zaplete.

Zakaj ni pametno samozdravljenje

Domača zdravila ali prehranska dopolnila ne morejo zanesljivo pozdraviti okužbe sečil brez zdravniškega nadzora, še posebej med nosečnostjo. Nepravilno zdravljenje lahko vodi do širjenja okužbe na ledvice (pielonefritis), kar je nevarno tako za mater kot za otroka.

Zapleti in tveganja, če se vnetje ne zdravi

Če se vnetje mehurja ne zdravi pravočasno, lahko okužba: - Napreduje na ledvice, kar povzroči vročino, mrzlico, bolečine v boku in slabost - Poveča tveganje za prezgodnji porod ali nizko porodno težo otroka - V redkih primerih vodi do sepse, če se okužba razširi v krvni obtok Zato je vsak sum na vnetje sečil v nosečnosti pomembno potrditi in ustrezno zdraviti.

Preprečevanje vnetja mehurja med nosečnostjo

Nasveti, ki lahko pomagajo zmanjšati tveganje za okužbo sečil: - Pijte dovolj tekočine, da se bakterije izpirajo iz sečil - Redno praznite mehur in ne odlašajte - Ustrezna intimna higiena: brisanje od spredaj nazaj in umivanje genitalnega območja - Praznjenje mehurja po spolnem odnosu - Nošenje bombažnega spodnjega perila in izogibanje pretesnim oblačilom Čeprav vnetje mehurja lahko nastane kljub preventivnim ukrepom, ti nasveti zmanjšujejo tveganje.

Kdaj takoj k zdravniku