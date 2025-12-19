Vejpi in e-cigarete med nosečnostjo: kakšna so tveganja?

Dokazano je, da kajenje tobaka med nosečnostjo negativno vpliva na razvoj ploda in povečuje tveganje za številne zdravstvene težave. Med njimi so nizka porodna teža, omejena rast ploda, razcepljena ustnica in/ali nebo, razvoj nove astme, piskanje v prsih, nenadna smrt dojenčka, zmanjšano delovanje pljuč ter številne druge bolezni in zdravstvene okvare. Večje je tudi tveganje za prirojene napake, vključno s srčnimi okvarami, za smrt novorojenčka ali smrt otroka tik pred ali med porodom, pa tudi za razvoj različnih vrst raka, vedenjskih težav, motenj pozornosti s hiperaktivnostjo ter prekomerno telesno težo in debelost v otroštvu, adolescenci in odraslosti, je nanizala specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Helena Koprivnikar, dr. med.

Uporaba klasičnih cigaret, e-cigaret in vejpov med nosečnostjo izpostavlja še nerojenega otroka nikotinu in drugim strupenim snovem, ki lahko škodljivo vplivajo na njegov razvoj in potek nosečnosti.

Vpliv med nosečnostjo

Čeprav se elektronske cigarete in vejpi pogosto oglašujejo kot manj škodljiva alternativa klasičnemu kajenju, dr. Helena Koprivnikar opozarja, da jih še vedno spremljajo pomembna tveganja. Njihova uporaba med nosečnostjo izpostavi še nerojenega otroka nikotinu in drugim strupenim snovem, ki lahko resno ogrozijo njegov razvoj. Nikotin lahko prehaja skozi posteljico in neposredno vpliva na plod, kar je povezano z zmanjšano rastjo, težavami z dihalnim in živčnim sistemom ter motnjami v presnovnem zdravju. Hkrati so raziskave na živalih pokazale, da uporaba e-cigaret in vejpanje med nosečnostjo lahko povzročita upočasnjeno rast ploda ter imata negativne učinke na presnovno zdravje otroka ter njegov dihalni, srčno-žilni in živčni sistem. Čeprav so raziskave na ljudeh še vedno omejene, so dosedanji podatki dovolj zaskrbljujoči, da zdravniki odsvetujejo uporabo med nosečnostjo. "Dostopne raziskave pri ljudeh nakazujejo nizko porodno težo in prezgodnji porod, a za trdnejše zaključke so potrebne nadaljnje raziskave," je pojasnila sogovornica. "Uporaba elektronskih cigaret torej izpostavlja še nerojenega otroka zelo strupenim snovem; najpomembnejši je nikotin, za katerega je dokazano, da ima pomembne škodljive učinke v času nosečnosti. Poleg nikotina pa je še nerojeni otrok zaradi materine uporabe elektronskih cigaret izpostavljen tudi številnim drugim strupenim snovem. Raziskave tudi kažejo, da uporaba elektronskih cigaret lahko škoduje razvoju fetusa med nosečnostjo. Zato ne priporočamo uporabe elektronskih cigaret med nosečnostjo," je poudarila.

Nikotin je med nosečnostjo izjemno škodljiv. Nobena niti najmanjša količina ni varna za še nerojenega otroka.

Vpliv na plodnost

Kar zadeva vpliv e-cigaret in vejpov na plodnost, so trenutno na voljo le omejeni podatki. Nekatere raziskave nakazujejo, da uporaba lahko nekoliko zmanjša plodnost, vendar je za natančnejše zaključke potrebnih več študij. Vseeno pa dr. Koprivnikar opozarja, da je potrebna previdnost, saj nobena količina nikotina ni varna. Navedeno je še posebej pomembno za ženske, ki načrtujejo nosečnost.

Tveganja med dojenjem

Dojenje je izjemno dragoceno za zdravje dojenčka, saj materino mleko predstavlja najboljšo možno prehrano. Vendar nekatere doječe matere uživajo nikotin, kar lahko predstavlja tveganje za otroka. Dr. Koprivnikar je navedla, da raziskave kažejo, da matere, ki uporabljajo e-cigarete, pogosto dojijo manj časa, poleg tega pa škodljive snovi lahko prehajajo v materino mleko, kar lahko negativno vpliva na razvoj pljuč otroka in poveča tveganje za nenadno smrt dojenčka. Zato je uporaba vseh tobačnih izdelkov odsvetovana tudi med dojenjem.

Previdnost je ključna