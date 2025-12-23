Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren

Kaj je vaginalni izcedek med nosečnostjo
V času nosečnosti se zaradi višjih ravni estrogena in povečane prekrvavitve nožnice lahko pojavi več izcedka kot običajno. Normalni izcedek je običajno:
- bel ali rahlo mlečen,
- brez neprijetnega vonja,
- brez srbenja ali bolečin.
Tak izcedek je normalen in običajno ne zahteva zdravljenja. Če pa je izcedek nenavaden (rumen, zelenkast, z močnim vonjem) ali ga spremljajo drugi simptomi, je lahko znak okužbe.
Najpogostejše vaginalne okužbe med nosečnostjo
1. Glivična okužba (vaginalna kandidoza)
Vzrok: prerast glivic iz rodu Candida, najpogosteje Candida albicans.
Zakaj se pogosteje pojavi v nosečnosti: hormonske spremembe in višja vsebnost sladkorja v izcedku ustvarijo okolje, primerno za razvoj glivic.
Simptomi:
- močno srbenje ali pekoč občutek,
- gost, bel izcedek, podoben skuti,
- pekoč občutek med uriniranjem ali spolnim odnosom.
Čeprav glivična okužba običajno ne škoduje plodu, lahko povzroči nelagodje in zahteva zdravljenje z varnimi antifungalnimi pripravki pod nadzorom ginekologa.
2. Bakterijska vaginoza (BV)
Vzrok: sprememba normalne bakterijske flore nožnice – zmanjšanje dobrih" bakterij (laktobacili) in prerast drugih bakterij, kot je Gardnerella.
Simptomi:
- tanek, sivkasto bel izcedek,
- neprijeten, ribji" vonj,
- bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem.
Pomembno v nosečnosti: BV je povezana z večjim tveganjem za prezgodnji porod, predrtje plodovih ovojev ali nizko porodno težo. Zato je pravočasno odkrivanje in zdravljenje ključno.
3. Trichomonas vaginalis
Vzrok: parazitska okužba, ki se običajno prenaša spolno.
Simptomi:
- rumeno-zelen izcedek,
- neprijeten vonj,
- srbenje in draženje,
- bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem.
Pomembno v nosečnosti: okužba je povezana s tveganjem za prezgodnji porod in nizko porodno težo. Če obstaja sum na okužbo, je nujno testiranje in zdravljenje pod zdravniškim nadzorom.
4. Druge bakterijske ali spolno prenosljive okužbe
Včasih lahko neprijeten izcedek povzročajo okužbe z bakterijami, kot sta klamidija ali gonoreja. Te okužbe so manj pogoste, a lahko predstavljajo resna tveganja, če niso odkrite.
Simptomi, ki zahtevajo zdravniško pomoč
Če med nosečnostjo opazite katerega koli od naslednjih znakov, se čim prej posvetujte z ginekologom ali zdravnikom:
- nenavaden izcedek (rumen, zelen ali siv),
- močan, neprijeten vonj,
- srbenje ali pekoč občutek,
- bolečina med uriniranjem ali spolnim odnosom,
- krvav izcedek ali druge nenavadne spremembe.
Redno spremljanje in odprava okužb sta pomembna, ker lahko nekatere vplivajo na potek nosečnosti, če ostanejo neodkrite.
Kako potekata diagnostika in zdravljenje
Za diagnozo okužbe zdravnik običajno vzame brise nožnice in preuči izcedek v laboratoriju. Na podlagi izvida se določi, ali gre za bakterijsko, glivično ali parazitsko okužbo. Zdravljenje med nosečnostjo vključuje zdravila, ki so varna za nosečnice, kot so lokalna protiglivična sredstva ali antibiotiki, vedno pod strokovnim nadzorom.
Viri: NCBI, pubmed, templehealth
