Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren

Tak izcedek je normalen in običajno ne zahteva zdravljenja. Če pa je izcedek nenavaden (rumen, zelenkast, z močnim vonjem) ali ga spremljajo drugi simptomi, je lahko znak okužbe.

V času nosečnosti se zaradi višjih ravni estrogena in povečane prekrvavitve nožnice lahko pojavi več izcedka kot običajno. Normalni izcedek je običajno:

Čeprav glivična okužba običajno ne škoduje plodu, lahko povzroči nelagodje in zahteva zdravljenje z varnimi antifungalnimi pripravki pod nadzorom ginekologa.

Zakaj se pogosteje pojavi v nosečnosti: hormonske spremembe in višja vsebnost sladkorja v izcedku ustvarijo okolje, primerno za razvoj glivic.

2. Bakterijska vaginoza (BV)

Vzrok: sprememba normalne bakterijske flore nožnice – zmanjšanje dobrih" bakterij (laktobacili) in prerast drugih bakterij, kot je Gardnerella.

Simptomi:

- tanek, sivkasto bel izcedek,

- neprijeten, ribji" vonj,

- bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem.

Pomembno v nosečnosti: BV je povezana z večjim tveganjem za prezgodnji porod, predrtje plodovih ovojev ali nizko porodno težo. Zato je pravočasno odkrivanje in zdravljenje ključno.

3. Trichomonas vaginalis

Vzrok: parazitska okužba, ki se običajno prenaša spolno.

Simptomi:

- rumeno-zelen izcedek,

- neprijeten vonj,

- srbenje in draženje,

- bolečina ali pekoč občutek med uriniranjem.

Pomembno v nosečnosti: okužba je povezana s tveganjem za prezgodnji porod in nizko porodno težo. Če obstaja sum na okužbo, je nujno testiranje in zdravljenje pod zdravniškim nadzorom.

4. Druge bakterijske ali spolno prenosljive okužbe

Včasih lahko neprijeten izcedek povzročajo okužbe z bakterijami, kot sta klamidija ali gonoreja. Te okužbe so manj pogoste, a lahko predstavljajo resna tveganja, če niso odkrite.