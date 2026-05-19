Zakaj ste v nosečnosti tako utrujeni in kako to premagati?

B.R.
Nosečnost 0
19. 05. 2026 04.00

Utrujenost v nosečnosti je eden najpogostejših simptomov, zlasti v zgodnji fazi. Če ste noseči in se počutite nenehno izčrpani, niste sami. Vaše telo opravlja izjemno nalogo – ustvarja novo življenje, kar zahteva ogromno energije.

utrujena

Kaj je nosečniška utrujenost in zakaj nastane?

Nosečniška utrujenost je močno izražen občutek izčrpanosti, ki nastane zaradi:

- hormonskih sprememb (zlasti visokih ravni progesterona),

- nizkega krvnega tlaka,

- nihanja krvnega sladkorja,

- jutranje slabosti in bruhanja,

- povečane telesne mase in fizičnih obremenitev.

Kdaj se pojavi utrujenost v nosečnosti?

FOTO: Adobe Stock

Prvo trimesečje: najpogostejša in najmočnejša utrujenost.

Drugo trimesečje: pri mnogih nosečnicah se stanje začasno izboljša.

Tretje trimesečje: utrujenost se pogosto ponovno okrepi zaradi telesnih neugodij in težav s spanjem.

Kako se nosečniška utrujenost razlikuje od običajne utrujenosti?

Nosečniška utrujenost:

- traja dlje časa,

- ne izgine popolnoma niti po počitku ali spancu,

- pogosto zahteva dodatne ure spanja ali popoldanske dremeže,

- jo spremljajo drugi simptomi, kot so slabost, bolečine v križu in pogosto uriniranje.

Nasveti za lajšanje nosečniške utrujenosti

- Jejte zdravo in beljakovinsko bogato hrano.

- V svojo prehrano vključite jajca, oreščke, stročnice, meso in listnato zelenjavo – vsa ta živila so bogata z železom in vitamini.

- Pijte dovolj vode – vendar ne tik pred spanjem.

Vaše telo opravlja izjemno nalogo – ustvarja novo življenje, kar zahteva ogromno energije. FOTO: Adobe Stock
Vaše telo opravlja izjemno nalogo – ustvarja novo življenje, kar zahteva ogromno energije. FOTO: Adobe Stock

- Zadostna hidracija pomaga pri ohranjanju energije, vendar se izogibajte večjim količinam tekočine zvečer, da zmanjšate nočno prebujanje zaradi potrebe po uriniranju.

- Izogibajte se sladkorju in kofeinu.

- Čeprav vas morda mika hitra rešitev v obliki sladkega prigrizka ali kave, ti pogosto povzročijo hiter energijski padec.

- Redna, lahka vadba.

- Tudi nežna telesna dejavnost, kot so sprehodi ali prenatalna joga, pomaga pri izboljšanju kakovosti spanca in počutja.

- Vzpostavite večerno rutino.

- Sproščujoč večerni ritual (npr. meditacija, kopel, branje) pomaga telesu preklopiti v nočni počitek.

- Zmanjšajte obveznosti in sprejmite pomoč.

- Po potrebi zmanjšajte delovne in domače naloge ter brez slabe vesti sprejmite pomoč bližnjih.

- Posvetujte se z zdravnikom.

- Če je utrujenost zelo izrazita, se pogovorite z ginekologom o morebitni slabokrvnosti ali drugih zdravstvenih vzrokih, kot so težave s ščitnico.

Ali je dojenčku v maternici poleti res prevroče?

Vir: familyeducation

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nosečnost utrujenost nosečniška utrujenost energija zdrava nosečnost
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

