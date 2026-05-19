Zakaj ste v nosečnosti tako utrujeni in kako to premagati?

Kaj je nosečniška utrujenost in zakaj nastane?
Nosečniška utrujenost je močno izražen občutek izčrpanosti, ki nastane zaradi:
- hormonskih sprememb (zlasti visokih ravni progesterona),
- nizkega krvnega tlaka,
- nihanja krvnega sladkorja,
- jutranje slabosti in bruhanja,
- povečane telesne mase in fizičnih obremenitev.
Kdaj se pojavi utrujenost v nosečnosti?
Prvo trimesečje: najpogostejša in najmočnejša utrujenost.
Drugo trimesečje: pri mnogih nosečnicah se stanje začasno izboljša.
Tretje trimesečje: utrujenost se pogosto ponovno okrepi zaradi telesnih neugodij in težav s spanjem.
Kako se nosečniška utrujenost razlikuje od običajne utrujenosti?
Nosečniška utrujenost:
- traja dlje časa,
- ne izgine popolnoma niti po počitku ali spancu,
- pogosto zahteva dodatne ure spanja ali popoldanske dremeže,
- jo spremljajo drugi simptomi, kot so slabost, bolečine v križu in pogosto uriniranje.
Nasveti za lajšanje nosečniške utrujenosti
- Jejte zdravo in beljakovinsko bogato hrano.
- V svojo prehrano vključite jajca, oreščke, stročnice, meso in listnato zelenjavo – vsa ta živila so bogata z železom in vitamini.
- Pijte dovolj vode – vendar ne tik pred spanjem.
- Zadostna hidracija pomaga pri ohranjanju energije, vendar se izogibajte večjim količinam tekočine zvečer, da zmanjšate nočno prebujanje zaradi potrebe po uriniranju.
- Izogibajte se sladkorju in kofeinu.
- Čeprav vas morda mika hitra rešitev v obliki sladkega prigrizka ali kave, ti pogosto povzročijo hiter energijski padec.
- Redna, lahka vadba.
- Tudi nežna telesna dejavnost, kot so sprehodi ali prenatalna joga, pomaga pri izboljšanju kakovosti spanca in počutja.
- Vzpostavite večerno rutino.
- Sproščujoč večerni ritual (npr. meditacija, kopel, branje) pomaga telesu preklopiti v nočni počitek.
- Zmanjšajte obveznosti in sprejmite pomoč.
- Po potrebi zmanjšajte delovne in domače naloge ter brez slabe vesti sprejmite pomoč bližnjih.
- Posvetujte se z zdravnikom.
- Če je utrujenost zelo izrazita, se pogovorite z ginekologom o morebitni slabokrvnosti ali drugih zdravstvenih vzrokih, kot so težave s ščitnico.
Vir: familyeducation
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV