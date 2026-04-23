To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti

V času nosečnosti se priporoča aktivnosti, pri katerih dela celotno telo, saj je prav vsako mišico v telesu treba krepiti. V prvi vrsti je vadba med nosečnostjo priporočljiva že zato, ker bo poskrbela za vaše dobro počutje. Poleg tega pa prinaša še veliko drugih pozitivnih učinkov, kot so dobra kondicija, ki vam bo v pomoč pri porodu, krepitev mišic in odpravljanje bolečin v križu, poleg tega pa boste imele tudi več energije. Z aktivno nosečnostjo boste vplivale tudi na hitrejše poporodno okrevanje. Naj omenimo tudi to, da ima pozitiven vpliv tako na vas kot tudi na otroka, ki ga nosite pod svojim srčkom. V kolikor imate kakšne težave ali bolečine, se o vadbi posvetujte z zdravnikom, ki pozna vaše zdravstveno stanje in vam bo tako najbolje svetoval, katerih aktivnosti se lahko lotite. Prav tako je vsaka nosečnica drugačna, zato je najboljše, da poslušate svoje telo in se po potrebi posvetujete z ginekologom. V kolikor pa ste že pred samo nosečnostjo aktivno telovadile in ne opažate nobenih sprememb, bolečin ali drugih težav, lahko brez skrbi z vadbo nadaljujete tudi v tem prav posebnem obdobju.

Tri vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti

Poleg sprehodov v naravi, ki vam bodo pomagali premostiti vse skrbi in tegobe, ki jih doživljate v času nosečnosti, si vzemite čas tudi za nekaj preprostih vaj, ki jih lahko izvajate doma. Pri vsaki vadbi se osredotočite na dihanje, saj vas bo to pomirilo in vam koristilo tudi za vajo pred porodom, pri katerem je dihanje eno od pomembnejših opravil.

Raztezanje nog

To je vaja, ki jo lahko izvajate tudi med čakanjem, da bo voda v grelniku zavrela, ali pa med kratko pavzo med likanjem perila. Preprosto se postavite z nogami v širini bokov, boki so usmerjeni naprej. Počasi se dvignite na prste, za trenutek zadržite (lahko preštejete do tri) in začutiti bi morale, da delujejo mišice spodnjega dela nog. Nato se ponovno spustite na tla in stopite na celotno površino stopal. Pomagate si lahko tudi tako, da se rahlo oprimete stene, kuhinjskega pulta ali likalne mize. Vajo ponovite 15-krat, nato počivajte 30 sekund in ponovno naredite 15 ponovitev.

Vaja za boljšo prekrvavitev

To vajo izvajate na tleh tako, da se uležete na hrbet. Za podlago si lahko vzamete blazino ali brisačo. Ulezite se na hrbet in imejte noge ves čas iztegnjene. S stopali delajte špičke, kot bi bile baletke (prste zavihate proti tlom), nato pa naredite "fleks" stopala (prste in zadnji del stopala zavihate nazaj proti sebi). Vajo ponovite 15-krat, nato počivajte 30 sekund in ponovno naredite 15 ponovitev.

Vaja "položaj mačke"