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To se zgodi, če je nosečnica predolgo izpostavljena vročini

Bibaleze.si
Nosečnost 0
04. 08. 2026 08.57

Dolgotrajna izpostavljenost vročini ni dobra za nikogar, vendar pa so nosečnice ena izmed rizičnih skupin, ki je na to še posebej občutljiva. Raziskave kažejo, da izpostavljenost ekstremnim vročinskim valovom v zadnjem tromesečju nosečnosti lahko povzroči prezgodnji porod.

Nosečnica poleti

Vročina je poleti neizogibna, zato nimamo druge izbire, kot da se prilagodimo. To pomeni tudi, da se pred njo primerno zavarujemo. Še posebej previdne bi morale biti nosečnice – previsoke temperature namreč lahko privedejo do prezgodnjega poroda, dokazuje študija, objavljena v reviji Epidemiology.

V času nosečnosti se ne izpostavljajte neposrednemu soncu.
V času nosečnosti se ne izpostavljajte neposrednemu soncu. FOTO: Adobe Stock

Dolgotrajna izpostavljenost vročini lahko sproži prezgodnji porod

Kanadski raziskovalci so pregledali podatke o 219.319 živorojenih otrocih v povezavi s temperaturo in ugotovili, da so vročinski valovi (opredeljeni kot temperature nad 32 stopinj celzija štiri do sedem dni zapored) povezani s 27 odstotnim tveganjem za prezgodnji porod. To pomeni, da so nosečnice, ki so bile dolgo časa izpostavljene ekstremni vročini, v več primerih prej rodile. Najpogosteje so rodile v 37. ali 38. tednu. 

"Nosečnost postane fizično zahtevnejša, ko se bliža rok poroda," pravi dr. Nathalie Auger, raziskovalka na oddelku za socialno in preventivno medicino Univerze v Montrealu in avtorica študije. Vročina predstavlja dodaten stres za že tako izčrpano telo: "Fizični stresorji, kot je vročina, imajo večji vpliv na nosečnico v 37. ali 38. tednu kot na začetku nosečnosti," še pove dr. Augerjeva.

Čeprav se zdi, da je porod v 37. tednu že povsem varen, je zadnjih nekaj tednov v maternici še vedno pomembnih za razvoj otroka. Možgani, pljuča in drugi organi še vedno zorijo in se pripravljajo na življenje izven maternice.

Upoštevajte nasvet strokovnjaka in se v času nosečnosti ne izpostavljajte soncu

Zdravniki priporočajo, da se nosečnice zaradi svoje varnosti in varnosti otroka izogibajo neposrednemu soncu. Poleg tega je pomembno zaužiti veliko hladne tekočine in se izogibati stresu.  

Nosečnica in poletna vročina
Nosečnica in poletna vročinaFOTO: Adobe Stock
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