V tem članku povzemamo vodnik strije: vzroki, preprečevanje in nega kože ter navodila za uporabo linije Rilastil Stretch Marks, dermokozmetike proti strijam, ki je primerna v nosečnosti in med dojenjem in jo v Sloveniji dobavlja Pharmagea (pharmagea.com).

icon-expand Linija Rilastil Stretch Marks iz ponudbe Pharmagea: krema 200 ml, krema za občutljivo kožo, olje 100 ml in ampule 10 x 5 ml. FOTO: Pharmagea

Zakaj nastanejo strije v nosečnosti?

Strije v nosečnosti so posledica hormonov in raztezanja hkrati. Od tretjega meseca nosečnosti dalje je njihov pojav povezan predvsem s hormonskimi dejavniki (estrogen, kortizol), ki ovirajo strukturo in delovanje fibroblastov, celic, ki v usnjici tvorijo kolagenska in elastinska vlakna (Farahnik in sod., 2016). Zaradi hormonov je fibroblastov manj in so slabše kakovosti, koža pa se hkrati v kratkem času močno raztegne, zato raztezanje preseže njeno elastično sposobnost in vlakna se pretrgajo (Mikes in sod., StatPearls, 2025). Sprva so strije rdeče-vijolične (striae rubrae); v tej fazi, ki lahko traja eno do dve leti, lahko predeli srbijo ali pečejo. Sčasoma zbledijo v biserno bele (striae albae), ko tkivo postane podobno brazgotini in na otip čutimo vdolbinice. Pri ženskah se najpogosteje pojavijo na stegnih, zadnjici, trebuhu in prsih.

Kdaj začeti z nego proti strijam v nosečnosti?

Z nego začnite čim prej, najbolje že v prvem trimesečju, še preden se trebuh začne hitro večati. Preventiva je ključna in jo je treba začeti čim prej, pravi vodnik Pharmagea; strije lahko preprečimo ali omilimo v vnetni, rdeče-vijolični fazi, torej preden preidejo v fazo brazgotinjenja. Med nosečnostjo izdelke proti strijam nanašajte dvakrat na dan na prsa, trebuh, stegna, boke, zadnjico in spodnji del hrbta, po porodu pa z nego nadaljujte še tri mesece. Skupaj to pomeni vsaj štiri do šest mesecev redne uporabe. K negi sodijo tudi preprosti ukrepi: nadzorovano pridobivanje teže, telesna dejavnost za krepitev mišičnega in kožnega tonusa, dovolj vode ter uravnotežena prehrana z dovolj beljakovinami. Rilastil Stretch Marks krema je bila testirana na 30 ženskah v 5. mesecu nosečnosti: po 90 dneh uporabe strij ni razvilo 90 % žensk, po 180 dneh 87 %.

Krema, olje ali ampule: kaj izbrati?

Krema je osnovna vsakodnevna nega, olje je namenjeno masaži in zelo suhi koži, ampule pa so za intenzivno nego svežih, rdeče-vijoličnih strij. Oboje, krema in olje, vlaži in podpira elastičnost kože in ju lahko tudi kombinirate. Izdelek Za koga in kdaj Uporaba Rilastil Stretch Marks krema 200 ml vsakodnevna nega v nosečnosti in med dojenjem, za vse tipe kože; z esencialnimi aminokislinami, vitaminskim kompleksom in oljem riževih otrobov 1-2x na dan, uporaba naj traja vsaj 4-6 mesecev Rilastil Stretch Marks krema za občutljivo kožo 200 ml občutljiva, srbeča ali reaktivna koža; brez dišav, konzervansov in barvil; v testu na 20 prostovoljcih z občutljivo kožo in striae rubrae po 56 dneh +17 % hidratacije in +19 % elastičnosti 1-2x na dan, uporaba naj traja vsaj 4-6 mesecev Rilastil Stretch Marks olje 100 ml masaža in zelo suha koža; 100 % naravne sestavine (mandljevo olje, olje šipkovih semen, olje riževih otrobov, vitamin E); v zadnjem trimesečju tudi za pripravo areol in bradavic; v samooceni 30 nosečnic izboljšana elastičnost in zmanjšano srbenje na trebuhu zjutraj in zvečer, uporaba naj traja vsaj 4-6 mesecev Rilastil Stretch Marks ampule 10 x 5 ml intenzivna nega svežih, rdečkasto-vijoličnih strij in vzdrževalna nega; vedno v kombinaciji s kremo 1 ampula na dan vsaj 10 dni, nato 20 dni vsak drugi dan; vzdrževanje 1-2 ampuli na teden Vsi štirje izdelki so hipoalergeni, klinično testirani in testirani na nikelj, kobalt, krom, paladij in živo srebro.

Kako pravilno nanašati izdelke proti strijam?

Z nežno krožno masažo, dokler se izdelek popolnoma ne vpije, zjutraj in zvečer. Kremo ali olje vtirajte po vseh predelih, nagnjenih k strijam: trebuh, boki, prsi, stegna, zadnjica in spodnji del hrbta. Kremasta tekstura Rilastil Stretch Marks kreme je zasnovana prav za daljšo, sproščujočo masažo. Če uporabljate ampule, vsebino nanesite z dozirnikom neposredno na kožo, nežno masirajte in vtrite po celotni površini, nato nanesite kremo. Pri zelo občutljivi koži raje uporabite kremo za občutljivo kožo. Sestavine, ki koži koristijo pri preprečevanju in izboljšanju videza strij, so po vodniku Pharmagea alantoin (spodbuja celjenje in regeneracijo), arginin (aminokislina z antioksidativnimi lastnostmi), glicerin in natrijev hialuronat (vlaženje), levcin in izolevcin (esencialne aminokisline, del naravnega vlažilnega dejavnika) ter pantenol (vlaži, pomirja, regenerira).

Kaj lahko storimo po porodu, ko so strije že nastale?

Sveže, rdeče-vijolične strije lahko z redno nego vidno zbledijo, stare bele strije pa je mogoče le omiliti, ne pa povsem odstraniti. Zato z nego po porodu ne prenehajte: nanašanje nadaljujte še vsaj tri mesece, za že vnete, rdeče strije pa vodnik Pharmagea priporoča Rilastil Stretch Marks ampule v kombinaciji s kremo. Ob redni dnevni uporabi so prvi rezultati običajno vidni po nekaj tednih, za opaznejše izboljšanje pa je priporočljiva uporaba vsaj 4 do 6 mesecev. Druge možnosti za stare strije so medicinsko-estetske (biostimulacija, kemični piling, radiofrekvenca, laserska terapija), ki jih izvajajo strokovnjaki. Če se strije pojavijo na netipičnih mestih, na primer na obrazu ali pod pazduhami, vodnik priporoča obisk zdravnika.

Kje kupiti Rilastil Stretch Marks v Sloveniji?

Linijo Rilastil Stretch Marks (krema, krema za občutljivo kožo, olje in ampule) v Sloveniji dobavlja Pharmagea d.o.o. (pharmagea.com). Vsi štirje izdelki so na voljo v spletni trgovini z dostavo po vsej Sloveniji, ogledate pa si jih lahko tudi v razstavnem salonu na Litostrojski cesti 40 v Ljubljani.

Pogosta vprašanja

Ali strije izginejo same od sebe?

Popolnoma ne izginejo. Sveže, rdeče-vijolične strije (striae rubrae) lahko z redno nego vidno zbledijo, stare bele strije (striae albae) pa je mogoče le omiliti, ne pa povsem odstraniti. Zato je ključno ukrepati čim prej.

Kako preprečiti strije med nosečnostjo?

Kožo vsak dan vlažite in negujte z izdelki proti strijam, nadzorovano pridobivajte težo, pijte dovolj vode in skrbite za uravnoteženo prehrano z dovolj beljakovinami. Z nego začnite čim prej in jo izvajajte vsaj dvakrat dnevno na trebuhu, bokih, prsih in stegnih.

Katera krema je najboljša za strije?

Najučinkovitejši izdelki vsebujejo sestavine, kot so hialuronska kislina, glicerin, pantenol, alantoin in aminokisline, ki vlažijo, regenerirajo in podpirajo elastičnost kože. Linija Rilastil Stretch Marks je zasnovana prav za preprečevanje in zmanjšanje strij.

Koliko časa traja, da strije zbledijo?

Ob redni dnevni uporabi izdelkov proti strijam so prvi rezultati običajno vidni po nekaj tednih, za opaznejše izboljšanje pa je priporočljiva uporaba vsaj 4 do 6 mesecev. Prej ko začnete, boljši so rezultati.

Ali lahko olje proti strijam uporabljam v nosečnosti in med dojenjem?