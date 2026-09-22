Vsaka nosečnost ima svojo zgodbo. In tudi če je nosečnost težko pričakovana, lahko s seboj prinese presenetljivo veliko strahu. Nosečnost in prvo leto po rojstvu otroka sta za žensko eno najbolj občutljivih, ranljivih in čustveno intenzivnih obdobij v življenju. Ne spreminja se samo telo. Spreminja se odnos do sebe, do partnerja, do lastnih staršev, do prihodnosti. Spreminjajo se prioritete, vsakdan, identiteta. Ženska se počasi premika iz tega, kar je poznala, v nekaj, česar še ne pozna. Na tem prehodu se lahko zelo hitro pojavijo vprašanja: Kaj pa, če bo šlo kaj narobe? Kaj pa, če bo z otrokom kaj narobe? Kaj pa, če bom slaba mama? Kaj pa, če porod ne bo tak, kot si predstavljam? Kaj pa, če me partner zapusti? Kaj pa, če ne bom zmogla? Včasih se zdi, kot da možgani v želji, da bi nas zaščitili, začnejo pripravljati na vse možne katastrofe. Če bom premislila vse scenarije, bom morda bolj pripravljena. Če bom dovolj previdna, se morda nič slabega ne bo zgodilo. Tukaj se lahko hitro ujamemo v zelo neprijetno zanko.

icon-expand Strah pred tem, da bi šlo kaj narobe včasih postane večji od veselja, da bo vse v redu. FOTO: Shutterstock

Bolj ko preverjamo, iščemo informacije, poslušamo zgodbe drugih in preigravamo najhujše možne scenarije, bolj naš živčni sistem dobiva sporočilo, da je nevarnost ves čas nekje blizu. Tako se lahko zgodi nekaj paradoksalnega: ženska, ki si je otroka zelo želela, začne večino nosečnosti preživljati v strahu, da ga bo izgubila. Namesto da bi lahko začutila: Tukaj sem. Noseča sem. Moj otrok je tukaj. Danes je vse v redu, je ves čas nekaj korakov pred sedanjim trenutkom, v prihodnosti, kjer bi lahko šlo kaj narobe. Zato se mi zdi v nosečnosti pomembno nekaj, o čemer govorimo precej manj kot o telesni pripravljenosti na porod: čustvena in mentalna priprava na veliko spremembo, ki prihaja. Seveda je pomembno, da ženska skrbi za svoje telo. Da hodi na preglede, posluša svoje telo, počiva, se giba v skladu s svojimi zmožnostmi in poskrbi za svoje zdravje. Toda ob vsem tem potrebujemo tudi prostor, kjer lahko odložimo svoje strahove. Kjer ni treba biti ves čas močna. Kjer je prostor za besede: Strah me je, nato pa nas nekdo ne poskuša takoj prepričati, da bo vse v redu. Včasih ne potrebujemo stavka: Saj bo vse dobro. Potrebujemo nekoga, ki lahko reče: "Razumem, zakaj te je strah. Tukaj sem. Poglejva skupaj, česa te je pravzaprav strah." Takšen odziv lahko nudi varen prostor ter občutek slišanosti, kar avtomatsko pripelje do sprostitve napetosti. Ko smo preplavljeni, nam namreč pogosto ne pomaga še več informacij. Potrebujemo odnos, regulacijo in občutek varnosti. Zato se mi zdi pomembno, da ženska v nosečnosti začne zavestno graditi svojo mrežo podpore. Kdo so ljudje, ob katerih lahko odloži svojo ranljivost? Komu lahko pokliče, ko jo ponoči preplavi strah? Kdo jo bo poslušal brez ocenjevanja? Kdo bo lahko prevzel del bremena, ko bo sama utrujena? Podpora ni razkošje. Je eden od temeljev, na katerih ženska lahko varneje vstopi v materinstvo. To je lahko partner, prijateljica, mama, sestra, druga mama, sočutna doula, babica, zdravnik, patronažna medicinska sestra ali terapevt. Včasih potrebujemo samo varen pogovor. Včasih pa je stiske toliko, da je prav, da poiščemo strokovno pomoč. Včasih je biti sam z vsem novim, velikim in nepredvidljivim preprosto preveč. Pomembno je tudi, da ob vseh pripravah pustimo nekaj prostora za to, kar je dobro. Protiutež lahko najdemo v hvaležnosti. S tem ne mislim na takšno prisiljeno hvaležnost, pri kateri si moramo govoriti, da nimamo pravice do strahu, ker smo vendarle lahko noseče. Ampak za majhne trenutke, v katerih se lahko za hip ustavimo. Položimo roko na trebuh. Zadihamo. Si dovolimo začutiti: Danes sem tukaj. Danes je moj otrok tukaj. Danes nama je dobro. Ni treba, da se veselimo vsakega trenutka nosečnosti. Ni cilj, da smo ves čas mirne, sijoče in hvaležne bodoče mame.

icon-expand Ko vas je strah si dovolite čutiti. Položite roko na trebuh in zadihajte. FOTO: Adobe Stock