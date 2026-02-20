Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod

B.R.
Nosečnost 0
20. 02. 2026 02.51

Za mnoge nosečnice je kopel v kadi prijeten način sprostitve, ki lajša napetost v mišicah, stres in bolečine v hrbtu. Sredi nosečnosti, ko se telo hitro spreminja, lahko kopel pomaga izboljšati počutje in kakovost spanja. Po pisanju strokovnjakov pa je ključno upoštevati varnostne smernice, da ostane kopanje sproščujoče in varno tako za mater kot za otroka.

noseča

Ali je kopel med nosečnostjo varna?

Da, topla kopel je načeloma varna med nosečnostjo, če upoštevate nekaj osnovnih pravil. Kopel lahko pomaga sprostiti mišice, izboljšati cirkulacijo in zmanjšati občutek napetosti, kar je posebej prijetno v kasnejših mesecih, ko se pojavijo bolečine v hrbtu, ramenih ali nogah.

Temperatura vode je ključna

Strokovnjaki priporočajo, da temperatura vode ne preseže približno 37–38 C. Če je voda prevroča, lahko to dvigne telesno temperaturo, kar lahko negativno vpliva na razvoj otroka, zlasti v prvem trimesečju. Previsoke temperature lahko povzročijo toplotni stres, ki je povezan z višjim tveganjem za razvojne nepravilnosti in druge zaplete. Vroče kopeli, jacuzziji in masažni bazeni pogosto ohranjajo visoko temperaturo dlje časa, zato so manj priporočljivi.

Potencialna tveganja pri kopanju

1. Prekomerno segrevanje

Voda, ki je preveč vroča, lahko povzroči slabost, omotico ali prebavne težave. V zgodnji nosečnosti je to še posebej občutljivo, saj se otrokovi organi še razvijajo.

2. Tveganje za okužbe

Nečista kopalna kad lahko vsebuje bakterije, plesni ali ostanke mila, ki povečujejo tveganje za sečne ali vaginalne okužbe, kar lahko vodi do prezgodnjega poroda ali nezadostne teže otroka.

Da, topla kopel je načeloma varna med nosečnostjo, če upoštevate nekaj osnovnih pravil.
Da, topla kopel je načeloma varna med nosečnostjo, če upoštevate nekaj osnovnih pravil. FOTO: Adobe Stock

3. Draženje kože in sprememba vaginalnega pH

Dišeče kopalne bombe, mila ali aromatična olja lahko spremenijo naravno pH-ravnovesje vagine in povečajo možnost vnetij ali okužb. Nosečnice imajo pogosto občutljivejšo kožo, ki je bolj nagnjena k draženju.

4. Drsne površine in padci

Mokre in spolzke površine v kopalni kadi lahko povečajo tveganje za padce ali poškodbe, še posebej pri nosečnicah, katerim se je spremenilo težišče.

Kako se varno kopati med nosečnostjo

Če želite uživati v kopeli med nosečnostjo, upoštevajte naslednje smernice:

- Voda naj bo topla, ne vroča – idealno med 37 in 38 C.

- Kratke kopeli – 10–15 minut je običajno dovolj za sprostitev.

- Izogibajte se jacuzzijem in vročim kadem – ti pogosto ohranjajo previsoko temperaturo.

- Bodite previdni s kopalnimi izdelki – uporabite blage, neodišavljene izdelke.

- Poskrbite za varnost – namestite protizdrsne podloge in se počasi premikajte v kad in iz nje.

Kopanje med nosečnostjo je lahko sproščujoče in koristno, če upoštevate osnovna pravila varnosti. Topla kopel lahko pomaga lajšati bolečine, zmanjšuje stres in prijetno vpliva na počutje, medtem ko preveč vroča voda predstavlja tveganje za pregrevanje, omotico, morebitne okvare nevralne cevi in okužbe. Previdnost in poslušanje svojega telesa sta ključna. Če se počutite pregreto ali vam je prevroče, izstopite iz kadi in se ohladite. Če imate posebne zdravstvene težave ali dvome, se o tem posvetujte z zdravnikom.

Viri: Cleveland Clinic, Healthline, Mother and Baby

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nosečnost kopel varnost v nosečnosti topla voda sproščanje
Naslednji članek
Nosečnost

Spanec na hrbtu ogroža otroka?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522