Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren

Sarah Brege, pisateljica, blogerka, inštruktorica joge in mama štiriletne deklice in dečka, se je odločila, da bo napisala pismo svoji prijateljici, ki pričakuje drugega otroka. 1. Drugi otrok je lahko povsem drugačen od prvega

Ne glede na to, ali gre za spanje, prehranjevalne navade ali splošno vedenje, se ne obremenjujte s tem, kakšen bo drugi otrok in ali se bo obnašal tako kot prvi. Tisto, kar je delovalo za prvega otroka, morda ne bo delovalo z drugim. Globoko vdihnite in poskusite pozabiti, kako je bilo pri prvem otroku. Če ste kot jaz, ste morda že pozabili, kaj vse se je dogajalo zaradi nenehnih starševskih skrbi. Seznam stvari, ki jih morate narediti, ko pride novorojenček, se bo hitro vrnil, vendar za drugega otroka morda sploh ne bo relevanten, zato ga lahko kar takoj vržete stran. 2. Otrok bo potreboval drugačne stvari od vas

Že nekaj let ste mama in imate določeno izkušnjo, vendar vas bo drugi otrok spremenil. Način, kako vas vsak otrok potrebuje, je edinstven, ker ima vsak otrok svojo osebnost. Biti morate mama, ki vsakemu otroku odgovarja glede na njegovo individualnost. Potrebovali boste nekoliko več prilagodljivosti, vendar boste odkrili, da ste že tisto, kar oni potrebujejo.

icon-expand Drugi otrok je lahko povsem drugačen od prvega. FOTO: AdobeStock

3. Manj boste spali

Ne želim vas strašiti, ampak izgubili boste nekaj spanca. Upajmo, da boste dobili otroka, ki bo pravi mali zaspanček – to si zaslužite, vendar v resnici večina ljudi nima takega otroka. Imate tudi starejšega otroka, za katerega morate skrbeti, zato boste še nekaj časa precej utrujeni. 4. Starejši otrok se vam bo zdel res velik

In nenadoma bo vaš starejši otrok (ki sploh ni toliko star) videti kot velik, odrasel človek. Kdaj je postal tako velik in sposoben? Lahko teče, gre na stranišče in spi več kot 22 minut ter sedi pred televizorjem, kar vam bo v veliko pomoč v prvih norih dneh po prihodu novorojenčka. Vaš prvi otrok je pravzaprav čudežen. 5. Prvi otrok bo morda postal zahtevnejši

Če se izkaže, da je drugi otrok zahteven (kar je povsem normalno za novorojenčka), bo vaš starejši otrok morda pokazal svojo zahtevnejšo plat. To se zgodi. Njegove potrebe se vam bodo zdele večje, saj ima veliko več čustev, ki jih želi izraziti. Na srečo ga lahko objamete tudi med hranjenjem dojenčka. Lahko mu pokažete, da je poseben velik fant ali deklica, saj ima kot starejši brat/sestra posebne moči. Morda bo potreboval nekaj časa, da se prilagodi na to, da ima brata ali sestro, vendar ga pogosto spomnite, kako ima prav on/ona posebna znanja.

icon-expand Potrebovali boste dodatno potrpežljivost. FOTO: Adobe Stock