Zato je spanje na hrbtu v nosečnosti nevarno

Iskanje udobnega položaja za spanje je med nosečnostjo lahko izziv, zlasti ko vaše telo raste in se spreminja. Mnogim se zdi spanje na hrbtu naravno in udobno, toda ali je to med nosečnostjo varno? Preverite vse, kar morate vedeti o spanju na hrbtu, zakaj strokovnjaki priporočajo določene položaje za spanje in nasvete za boljši počitek med nosečnostjo.

Zakaj so spalni položaji med nosečnostjo tako pomembni?

Med nosečnostjo je vaše telo podvrženo pomembnim spremembam, ki vplivajo na vaše udobje, pretok krvi in splošno zdravje. Ko vaš otrok raste, se vaša maternica širi in ta dodatna teža lahko povzroči pritisk na določene krvne žile in organe. Ta pritisk je še posebej povečan, ko ležite na hrbtu, zato lahko postane spanje na hrbtu kasneje v nosečnosti problematično.

Kaj se zgodi, ko spite na hrbtu?

V drugem in tretjem trimesečju lahko ležanje na hrbtu privede do pojava, imenovanega hipotenzivni sindrom v ležečem položaju. V tem položaju lahko teža rastoče maternice pritisne na spodnjo votlo veno, veliko veno, ki prenaša kri iz spodnjega dela telesa nazaj v srce. Ko je ta pretok krvi omejen, lahko povzroči padec krvnega tlaka, kar zmanjša prekrvavitev vas in vašega otroka in lahko povzroči omotico, težko dihanje ali celo omedlevico.

Poleg tega lahko spanje na hrbtu v pozni nosečnosti prispeva k težavam, kot so: Bolečine v hrbtu : teža maternice, ki pritiska na hrbtenico, lahko obremeni vaš hrbet in povzroči nelagodje. Prebavne težave : ležanje na hrbtu lahko poslabša refluks kisline in zgago, pogosti težavi med nosečnostjo. Težave z dihanjem : ker vaša maternica pritiska na diafragmo, lahko oteži udobno dihanje. Zmanjšan pretok krvi pri dojenčku : omejen pretok krvi zaradi ležanja na hrbtu lahko zmanjša oskrbo vašega otroka s kisikom, zato se pogosto priporoča spanje na boku.

Najboljši položaj za spanje med nosečnostjo: spanje na levem boku

Zdravniki na splošno priporočajo spanje na boku, zlasti na levem boku med nosečnostjo. Spanje na levem boku izboljša cirkulacijo, spodbuja zdrav pretok krvi v srce, ledvice in maternico ter optimizira pretok kisika in hranil do otroka. Medtem ko je spanje na levem boku idealno, je tudi spanje na desnem boku varno in udobno za večino žensk. Preklapljanje med levo in desno stranjo čez noč je naravno in lahko zmanjša pritisk na boke in spodnji del hrbta.

Kaj, če se zbudite na hrbtu?

Med spanjem je običajno menjati položaje in mnoge nosečnice skrbi, da bi se ponoči nehote obrnile na hrbet. Če se zbudite na hrbtu, brez panike – preprosto prilagodite položaj tako, da se spet uležete na bok. Kratka obdobja spanja na hrbtu so na splošno neškodljiva, zlasti če ste sicer zdravi in vaš zdravnik ni opazil nobenih posebnih pomislekov. Da boste lažje obdržali spanje na boku, poskusite okoli telesa uporabiti podporne blazine. Dolga blazina za nosečnice v obliki črke U ali C lahko podpira celotno telo in vam pomaga ostati udobne in v položaju na boku. Blazina med koleni pa lahko razbremeni pritisk na boke in pomaga poravnati hrbtenico, zaradi česar je spanje na boku bolj udobno.

Nasveti za izboljšanje udobja spanja med nosečnostjo