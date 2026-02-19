Spanec na hrbtu ogroža otroka?

Je spanje na hrbtu varno?

V zgodnji nosečnosti (prvih 12–20 tednov) je spanje na hrbtu običajno varno, če ti je tako udobno. V tej fazi je maternica še dovolj majhna, da ne pritiska na pomembne krvne žile ali organe. V poznejših mesecih pa strokovnjaki svetujejo, da preideš na spanje na strani. To ni zato, da bi bilo spanje na hrbtu takoj nevarno, ampak zato, ker tvoje telo in otrok bolje delujeta, ko je krvni pretok optimalen.

Kako spanje na hrbtu vpliva nate in na otroka

1. Pritisk na velike krvne žile Ko spiš na hrbtu, rastoča maternica pritiska na glavno veno (inferior vena cava) in aorto – velike krvne žile, ki prenašajo kri nazaj do srca in od srca do telesa in otroka. Ta pritisk lahko zmanjša pretok krvi do srca in posteljice, kar pomeni, da otrok prejme nekoliko manj kisika in hranil. Čeprav majhni pritiski običajno ne povzročijo neposredne škode, lahko dolgotrajno spanje na hrbtu poslabša cirkulacijo in povzroči simptome pri tebi, kot so omotica, slabost ali zasoplost – kar je znak, da je čas, da se prevrneš na stran.

icon-expand Če se zgodi, da se zbudite na hrbtu, ni razloga za paniko. To je normalno in verjetno ne škodi otroku, zlasti če ostaneš tako le kratek čas. Strokovnjaki svetujejo, da se enostavno 'prevrneš' nazaj na bok, ko se zaveš položaja. FOTO: Adobe Stock

2. Zmanjšana aktivnost ploda Raziskave kažejo, da je aktivnost ploda nižja, ko mama spi na hrbtu, v primerjavi s spanjem na strani. To pomeni, da otrok ni tako aktiven ali živahen, kar je eden od pokazateljev njegovega počutja. 3. Možne dolgoročne posledice Nekatere študije ugotavljajo, da je spanje na hrbtu po 28. tednu nosečnosti povezano z višjim tveganjem za mrtvorojenost v primerjavi s spanjem na strani. Glavni razlog za to je verjetno zmanjšan pretok krvi do posteljice in ploda zaradi pritiska maternice. Pomembno pa je vedeti, da kratki trenutki spanja na hrbtu običajno ne pomenijo neposredne škode. Ko se zaveš, da ležiš na hrbtu, je dovolj, da se prevrneš na stran.

Zakaj je spanje na strani boljše

Boljši krvni pretok: Spanje na levi strani optimizira pretok krvi do maternice in otroka ter zmanjša pritisk na jetra in ledvice. Več udobja: Ko trebušček raste, je spanje na boku udobnejše za hrbet in dihanje. Tvoja teža je enakomerno razporejena, kar zmanjša napetost v spodnjem delu hrbta.

Kaj storiti, če se zbudiš na hrbtu

Če se zgodi, da se zbudiš na hrbtu, ni razloga za paniko. To je normalno in verjetno ne škodi otroku, zlasti če ostaneš tako le kratek čas. Strokovnjaki svetujejo, da se preprosto 'prevrneš' nazaj na bok, ko se zaveš položaja.