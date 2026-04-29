Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati

Čas nosečnosti je za vsako žensko obdobje velikih sprememb, tako fizičnih kot čustvenih. Večina nosečnosti napreduje brez večjih težav, obstaja pa tudi nekaj simptomov, zaradi katerih se je dobro čimprej zglasiti pri osebnem zdravniku ali ginekologu. Tudi, če se na koncu pokaže, da ste prišli k zdravniku, pa to ni bilo resnično potrebno, vam nihče od osebja ne bo zameril, saj je boljše priti večkrat zaman kot enkrat prepozno. Zdravnik vas bo v vsakem primeru pregledal in vam prisluhnil, bi pa se boste počutili bolj mirno in sproščeno. Na vas pa je, da ste pozorni na naslednje nevšečnosti in morebitne nevarne simptome:

Intenzivna bolečina v predelu trebuha

Če ste noseči manj kot 12 tednov, pa v spodnjem predelu trebuha čutite ostro bolečino, na eni ali drugi strani maternice, je to lahko znak, da gre za zunajmaterično nosečnost. Bolečina v ramenih in področju zadnjika ravno tako nakazuje na zunajmaterično nosečnost, zato se v primeru tovrstnih simptomov obrnite na osebnega zdravnika. Občutek ostre bolečine lahko kaže na znake spontanega splava ali predčasen porod. Bolečina v zgornjem predelu trebuha, na desni strani, blizu jeter in pod prsnim košem lahko kaže znake preeklampsije, ki jo ima od 5 do 8 odstotkov nosečnic. Pojavi se nekje okoli 20. tedna nosečnosti, dodatna simptoma pa sta še visok krvni tlak in visoka raven beljakovin v urinu.

Eden izmed prepoznavnejših simptomov tega bolezenskega stanja so tudi zatečena stopala in nenadna pridobitev telesne teže. Prepoznavanje zgodnjih znakov je ključnega pomena, zato je koristno, da o tej bolezni vemo kar največ. Preeklampsija nastane zaradi motenj pri ugnezditvi posteljice, zato ta slabše deluje, kar v prvi vrsti lahko povzroči slabo rast ploda. V skrajnih primerih pa lahko pride tudi do okvare vitalnih organov, zlasti možganov, ledvic in jeter. Bolečine v zgornjem delu trebuha pa lahko tudi pomenijo zgolj slabo prebavo, vendar je pomembno, da razblinite morebitne dvome in skrbi, zato se ob vsaki bolečini ali bolečem občutku v telesu, obrnite po nasvet k zdravniku.

Boleč občutek v prsih

V tem življenjskem obdobju so ženske petkrat bolj ogrožene, da se pri njih pojavi pljučna embolija kot sicer. Obstajajo številni dejavniki tveganja, znaki in simptomi, ki so sicer značilni za pljučno embolijo pa so v nosečnosti lahko hitro spregledani, ker posnemajo fiziološke znake nosečnosti. Ob tem se lahko pojavijo težave z dihanjem, kot sta oteženo in pospešeno dihanje, prsna bolečina ob vdihu, kašelj in izkašljevanje krvi. Ob vsakršnem znaku se obrnite na svojega zdravnika.

Visoka telesna temperatura ali mrzlica

Če izmerite telesno temperaturo višjo od 37,5 stopinj Celzija, ob tem pa ne zaznavate nobenih drugih znakov ali simptomov, se nemudoma obrnite na osebnega zdravnika ali ginekologa, saj gre lahko za vnetje v telesu, ki ga je nujno treba zdraviti z antibiotiki.

Povečan nožnični izcedek ali popadki

Povečan izcedek je lahko znak, da je prišlo do odtekanja plodovnice. Če se to zgodi pred 37. tednom, gre lahko za prezgodnji porod, zato obiščite zdravnika. Če imate popadke, ne zaženite panike, lahko gre za lažne, vseeno pa je dobro, da vas pregleda zdravnik.

Pretirano bruhanje ali driska

Jutranje slabosti, bruhanje in slabše počutje so sicer lahko navadni simptomi, ki kažejo na nosečnost in niso zdravju nevarni. Če pa se pojavi prekomerno bruhanje ali hiperemeza, ima to lahko na nosečnico in plod negativne učinke, kot sta dehidriranost telesa in izguba zavesti. Pri nosečnicah s hiperemezo je lahko tudi porodna teža novorojenčkov manjša ali pa pride celo do prezgodnjega poroda, v redkih primerih pride do napak v razvoju okostja ali živčevja. Podobno se lahko zgodi pri hudi obliki driske. V obeh primerih je potrebna zdravniška obravnava in najverjetneje sprejetje v bolnišnico, kjer boste prejeli potrebno infuzijo z vitamini in minerali, ki jih telo potrebuje.

Glavobol, nejasna slika, zamegljen vid

Če se spopadate z glavoboli ali migreno v času prvega tromesečja, potem najbrž ne gre za nič nevarnega. Če pa se hudi glavoboli, zamegljen vid ali nejasna slika pojavijo v drugem ali tretjem tromesečju, pa gre lahko za znake preeklampsije ali nevarno visokega krvnega tlaka, zato morate o svojih simptomih obvestiti zdravnika, saj bo najverjetneje potrebno zdravljenje vašega stanja.

Boleče uriniranje, bolečine v križu, vročina

V tem primeru gre lahko za vnetje mehurja in sečil. Potrebna je zdravniška obravnava in zdravljenje z antibiotiki.

Otekle in boleče noge

Boleče in otekle noge, ki so poleg tega na otip tudi vroče, so lahko znak venske tromboze. O venski trombozi govorimo, kadar pride do delne ali popolne zapore žil s krvnim strdkom, kar se najpogosteje pojavlja na nogah. Bolezen je vse prej kot nedolžna, saj med mogočimi zapleti bolezni najdemo tudi pljučno embolijo, ki lahko zahteva tudi smrtne žrtve. Potrebna je zdravniška obravnava, saj bo zdravnik lahko s pomočjo ultrazvočnih posnetkov postavil diagnozo.

Upočasnitev ali pomanjkanje gibanja ploda

Prvo brcanje boste začutili med 16. in 20. tednom nosečnosti. Po 28. tednu nosečnosti bi morali čutiti vsaj 10 ''brc'' dnevno. Če že več kot uro niste čutili otrokovega premikanja, ne zaženite panike. Popijte kozarec soka in povečali boste nivo sladkorja v krvi, otrok pa se bo začel premikati. Preden pokličete zdravnika, se ulezite na levi bok in zagotovo boste začutili otročka. Če imate občutek, da je zadnjih 24 ur otrok manj aktiven, poiščite zdravniško pomoč.

Neredno uriniranje in konstanten občutek žeje

V tem primeru gre lahko za hudo dehidracijo ali nedelovanje ledvic. Obe stanji sta izjemno nevarni, zato ob tovrstnih simptomih obvestite osebnega zdravnika, ki bo določil nadaljnje preiskave in zdravljenje.

Vaginalna krvavitev

Prvih 12 tednov je malo krvavenje brez bolečine normalno. Če močneje krvavite, je najbolje, da se zglasite pri zdravniku.

Srbečica telesa

Srbeče kože nikdar ne smete zanemariti, saj gre lahko za resno bolezensko stanje jeter, ki nastane zaradi povišanih delovanj hormonov v nosečnosti, ki vplivajo na oslabljeno izločanje žolča v jetrih. Gre sicer za izjemno redko stanje, ki se pojavi v zadnjem trimesečju, vendar holestaza lahko povzroči prezgodnji porod ali rojstvo mrtvega otroka, zato je to stanje treba jemati resno. Srbečica je v tem primeru najbolj neprijetna na področju dlani in podplatov, srbi pa celo telo. Zgodi se lahko, da nosečnica ne more normalno opravljati vsakdanjih dejavnosti, niti počivati, niti spati, saj je srbečica tako huda in moteča, pojavita se lahko tudi temno obarvan urin in slabo počutje. V tem primeru je nujno, da se noseča ženska posvetuje z zdravnikom.