Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet

N.R.A.
Nosečnost 1
18. 02. 2026 09.38

Marie Gustavsson predstavlja primer ženske, ki je po petdesetem letu z umetno oploditvijo postala mama trojčkov. Zgodba ruši stereotipe in odpira nova vprašanja.

Marie Gustavsson

Sodobna medicina je zelo napredovala, a včasih življenje preseneti s prav neverjetnimi zgodbami. Takšen je primer Marie Gustavsson s Švedske: pri 50 letih je osem mesecev po oploditvi rodila trojčke.

Marie Gustavsson
Marie GustavssonFOTO: Profimedia

To ni le njena zmaga, ampak tudi navdih za pare, ki se borijo z neplodnostjo. Njena zgodba dokazuje, da tudi majhna, petodstotna možnost lahko vodi do čudežnega razpleta. Njen primer postavlja pod vprašaj meje medicinskih napovedi ter poudarja moč človeške volje in upanja.

Odločitev za umetno oploditev in tveganja

Zaradi starosti je bila naravna zanositev otežena, zato sta se odločila za umetno oploditev (IVF). Zdravniki so jima zaradi večje možnosti zapletov pri nosečnosti s trojčki svetovali zmanjšanje števila zarodkov. Vendar se je Marie odločila sprejeti tveganje. Odločitev ni bila lahka, vendar so njena močna želja po otroku in pozitivne izkušnje s preteklimi nosečnostmi vplivale na njeno vztrajanje pri tej tvegani odločitvi.

Marie Gustavsson
Marie GustavssonFOTO: Profimedia

Kako so se prijeli trije malčki

Proces oploditve je bil za Marie in njenega moža velika finančna naložba, saj so postopek opravili na Cipru. Presenetljivo hitro, le tri dni po prenosu zarodkov, je bil test nosečnosti pozitiven. Veliko presenečenje je bilo, da so se prijeli vsi trije zarodki, kar se zgodi zelo redko. Porod je kasneje potekal s carskim rezom.

Marie Gustavsson
Marie GustavssonFOTO: Profimedia

Trojčki so se rodili z nizko težo: Charlie 1,5 kg, Lorinne 1,3 kg in Lara le 1 kg, kar je sicer precej normalno za trojčke. Kljub težavam je bila ta izkušnja za Marie čudovito darilo, saj je vsako življenje v njej raslo kljub bolj negativnim napovedim.

Marie Gustavsson
Marie GustavssonFOTO: Profimedia

Zdravniki so verjetnost za prijemanje vseh treh zarodkov ocenili na le 5 %. Ta uspeh poudarja tako odpornost človeškega telesa kot tudi to, kako se želja po materinstvu lahko izpolni kljub težkim napovedim.

Reakcije okolice na rojstvo trojčkov in iskanje pomoči

Odločitev, da novico o trojčkih obdržijo zase do poroda, je bila premišljena. Starša sta želela to obdobje negotovosti preživeti v miru. Večplodna nosečnost in višja materina starost prinašajo več tveganj, zato je bila želja po zasebnosti razumljiva. Ko je novica prišla v javnost, je bila presenečenje za vse bližnje.

Zgodba Marie Gustavsson je izjemna: rodila je trojčke po zunajtelesni oploditvi pri 50 letih. Njen primer kaže, da je v medicini pomemben individualni pristop in da upanje lahko premaga težave. Zgodba tudi opozarja na sodobne medicinske omejitve glede starosti, etična vprašanja glede zarodkov ter vpliv odločitev na življenje. Slednje pa navsezadnje ve vsak zase.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
trojčki umetna oploditev nosečnost pri 50 večplodna nosečnost starševstvo v pozni dobi
