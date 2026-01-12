Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti

Noseča ženska je še vedno ženska s spolnimi potrebami – še več, mnoge ugotavljajo, da se njihov libido v tem obdobju znatno poveča. Razlog za to sta hormona progesteron in estrogen. Dogaja se tudi nasprotno – nekatere ženske ugotavljajo, da ne čutijo več potrebe po spolnosti ali pa imajo občutno manjšo potrebo. Temu pogosto botrujejo slabost, utrujenost in vse telesne spremembe, ki jih prinese to intenzivno obdobje.
Kakšne so prednosti samozadovoljevanja v nosečnosti?
Samozadovoljevanje v tem obdobju je varno, če gre za normalno zdravo nosečnost z nizkim tveganjem.
Mnoge ženske menijo, da je samozadovoljevanje odličen in nadvse priročen način za lajšanje stresa in napetosti, pogosto pa je tudi povsem zadovoljiva alternativa, če vse večji trebuh otežuje spolne odnose. Z napredovanjem nosečnosti je namreč vse težje najti udobne spolne položaje tako zanjo kot tudi zanj.
Po drugi strani so nekateri moški lahko precej zaskrbljeni glede penetracije, saj jih je strah, da bi poškodovali partnerko ali otroka. V tem primeru je lahko medsebojno ali sinhrono samozadovoljevanje dobra alternativa za oba. Nekatere ženske so mnenja, da je to edinstven način za raziskovanje spreminjajočega se telesa.
Pomembno je, da ženska v tem obdobju sprejme svoje telo in se v njem dobro počuti, samozadovoljevanje pa je eden od načinov, ki lahko pri tem pomaga. Telesni užitek je lahko tudi dobrodošla sprostitev za vse, ki jih pestijo klasične nosečniške tegobe (npr. bolečine v križu).
Zanimivost: veliko žensk ugotovi, da je njihov klitoris med nosečnostjo nekoliko manj občutljiv ali da so njihovi orgazmi manj močni. Prav tako pogosteje poročajo, da med nosečnostjo ne morejo tako zlahka doseči orgazma.
Samozadovoljevanje med nosečnostjo ni nujno drugačno, kot je bilo poprej, je pa pomembno, da ženska pri tem ni pregroba. Mnoge pri tem uporabljajo spolne pripomočke, pri katerih pa velja upoštevati nekaj ključnih priporočil, in sicer pripomočki naj bodo vedno oprani z milom in toplo vodo, pri uporabi se je pomembno izogibati grobosti in prodiranju globoko v vagino, biti morajo varni in ustrezno hranjeni.
Kdaj se je potrebno izogibati spolnosti (in morda tudi samozadovoljevanju)?
Nosečnice, ki imajo normalne ali povečane spolne potrebe, se običajno tudi bolj predajajo spolnim radostim in samozadovoljevanju. Ginekolog je tisti, ki presodi, ali je to glede na potek nosečnosti priporočljivo ali ne. Če je pri ženski prisotno visoko tveganje za prezgodnji porod, lahko orgazem in vaginalna penetracija povečata to možnost.
Za ženske, kjer nosečnost poteka brez posebnosti, spolnost (z orgazmom vred) ni nevarna. Ob tem velja omeniti tudi blage krče, ki jih nekatere ženske doživijo po orgazmu. Ta občutek je povezan s krčenjem mišic in lahko sproži Braxton-Hicksove popadke, ki pa navadno postopoma prenehajo.
V nekaterih primerih ginekolog svetuje izogibanje ali previdnejše spolne odnose v času nosečnosti ali samo v določenih obdobjih. Okoliščine, ki so najpogosteje razlog za to, so pretekli prezgodnji porodi ali splavi, tvegana nosečnost, vaginalne krvavitve, kratek maternični vrat, nizko ležeča posteljica ali kakršni koli drugi znaki prezgodnjega poroda.
V tovrstnih primerih se je pomembno pozanimati, kaj lahko spolni odnos, samozadovoljevanje in doživljanje orgazma pomenijo za sam potek nosečnosti in kakšna so priporočila. V primeru prakticiranja spolnosti in samozadovoljevanja v nosečnosti je pomembno poslušati in opazovati svoje telo in se ob morebitnih spremembah ali nepravilnostih posvetovati z izbranim ginekologom.
Viri: HealthLine / TheRightParenting
