Razbijamo tabuje: samozadovoljevanje v nosečnosti

Noseča ženska je še vedno ženska s spolnimi potrebami – še več, mnoge ugotavljajo, da se njihov libido v tem obdobju znatno poveča. Razlog za to sta hormona progesteron in estrogen. Dogaja se tudi nasprotno – nekatere ženske ugotavljajo, da ne čutijo več potrebe po spolnosti ali pa imajo občutno manjšo potrebo. Temu pogosto botrujejo slabost, utrujenost in vse telesne spremembe, ki jih prinese to intenzivno obdobje.

Mnoge ženske menijo, da je samozadovoljevanje odličen in nadvse priročen način za lajšanje stresa in napetosti, pogosto pa je tudi povsem zadovoljiva alternativa, če vse večji trebuh otežuje spolne odnose. Z napredovanjem nosečnosti je namreč vse težje najti udobne spolne položaje tako zanjo kot tudi zanj.

Po drugi strani so nekateri moški lahko precej zaskrbljeni glede penetracije, saj jih je strah, da bi poškodovali partnerko ali otroka. V tem primeru je lahko medsebojno ali sinhrono samozadovoljevanje dobra alternativa za oba. Nekatere ženske so mnenja, da je to edinstven način za raziskovanje spreminjajočega se telesa.

Pomembno je, da ženska v tem obdobju sprejme svoje telo in se v njem dobro počuti, samozadovoljevanje pa je eden od načinov, ki lahko pri tem pomaga. Telesni užitek je lahko tudi dobrodošla sprostitev za vse, ki jih pestijo klasične nosečniške tegobe (npr. bolečine v križu).

Zanimivost: veliko žensk ugotovi, da je njihov klitoris med nosečnostjo nekoliko manj občutljiv ali da so njihovi orgazmi manj močni. Prav tako pogosteje poročajo, da med nosečnostjo ne morejo tako zlahka doseči orgazma.

Samozadovoljevanje med nosečnostjo ni nujno drugačno, kot je bilo poprej, je pa pomembno, da ženska pri tem ni pregroba. Mnoge pri tem uporabljajo spolne pripomočke, pri katerih pa velja upoštevati nekaj ključnih priporočil, in sicer pripomočki naj bodo vedno oprani z milom in toplo vodo, pri uporabi se je pomembno izogibati grobosti in prodiranju globoko v vagino, biti morajo varni in ustrezno hranjeni.