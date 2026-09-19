Kakšne spremembe se zgodijo v prvih treh mesecih nosečnosti?

Nosečnost je obdobje, v katerem večina žensk res uživa, a se sooča tudi z nekaterimi ne ravno prijetnimi simptomi. Preberite si, kaj lahko pričakujete v prvih treh mesecih nosečnosti, kakšne spremembe vas čakajo in kako se v tem času razvija otrok.

1. mesec

Mama Izostanek menstruacije bo najverjetneje potrdil vaše sume o nosečnosti. Verjetno boste opazili spremembe na dojkah, ki postanejo večje, bolj občutljive na dotik, areola, predel okoli bradavice pa potemni. Lahko se pojavi tudi neprijeten občutek slabosti, občutljivost na vonjave, utrujenost, pa tudi blaga nervoza. Večino teh simptomov povzročata hormona estrogen in progesteron, ki se že na začetku nosečnosti izločata v velikih količinah. Otrok Medtem ko vi že čutite prve nosečniške simptome, je zanimivo, da je plod v prvem mesecu velik komaj milimeter. A do konca meseca bo že dosegel velikost 1,5 centimetra. Organogeneza oziroma razvoj organov poteka hitro, zato bo dojenček že ob koncu meseca dobil prve 'napotke' o dihalih in prebavilih, kosteh, mišicah in hrustancu, spolnih organih, ledvicah, živčnem in krvnem sistemu. Zanimivo je tudi to, da se, čeprav je plod še tako majhen, v tem obdobju že sliši njegov srčni utrip na ultrazvoku. Dobro bi bilo, da pazite na svojo prehrano, saj se otrokovi možgani že razvijajo.

icon-expand Nosečniški test vam bo razkril če ste noseči že prve dni po izostanku menstruacije. FOTO: Adobe Stock

2. mesec

Mama Spremembe, ki se dogajajo v vašem telesu, čutite vse močneje, čeprav najverjetneje vaša nosečnost, torej nosečniški trebušček, še ni vidna. Če vas še vedno spremljata slabost in bruhanje, se lahko zgodi celo, da ste izgubili nekaj kilogramov. Čeprav vaša nosečnost navzven morda še ni vidna, maternica počasi že raste in izstopa iz male medenice v trebušno votlino. Ta sprememba vam bo prišla prav, saj bo zdaj manj pritiska na mehur in vam ne bo treba vsako uro na stranišče. Otrokovi možgani se še razvijajo, zato je še vedno priporočljivo, da pazite na prehrano – čeprav bi to morali početi vso nosečnost. Prav tako je priporočljivo, da ne uživate alkohola in ne kadite, pa tudi pazite na količino popite kave, natančneje na količino vnesenega kofeina. Otrok Otrok se še naprej hitro razvija in ob koncu drugega meseca bo njegovo srce praviloma že popolnoma razvito. V tem mesecu se razvijejo tudi prsti na rokah in nogah ter komolci in kolena. Velikost glave je precej večja glede na drobno telo, obraz pa počasi dobiva človeško podobo. Zarodek se že začne premikati, vendar teh gibov še ne čutite.

icon-expand Nosečnost zdravnik potrdi z ultarzvočnim pregledom. FOTO: Adobe Stock

3. mesec