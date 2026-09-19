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Kakšne spremembe se zgodijo v prvih treh mesecih nosečnosti?

S.B.
Nosečnost 0
19. 09. 2026 04.00

Ste noseči ali pa to načrtujete? Preberite, kaj lahko pričakujete v prvih mesecih nosečnosti in kateri so prvi simptomi, ki vam bodo razkrili, da pod vašim srcem bije še eno drobceno srce.

noseča

Nosečnost je obdobje, v katerem večina žensk res uživa, a se sooča tudi z nekaterimi ne ravno prijetnimi simptomi. Preberite si, kaj lahko pričakujete v prvih treh mesecih nosečnosti, kakšne spremembe vas čakajo in kako se v tem času razvija otrok.

1. mesec

Mama

Izostanek menstruacije bo najverjetneje potrdil vaše sume o nosečnosti. Verjetno boste opazili spremembe na dojkah, ki postanejo večje, bolj občutljive na dotik, areola, predel okoli bradavice pa potemni. Lahko se pojavi tudi neprijeten občutek slabosti, občutljivost na vonjave, utrujenost, pa tudi blaga nervoza. Večino teh simptomov povzročata hormona estrogen in progesteron, ki se že na začetku nosečnosti izločata v velikih količinah.

Otrok

Medtem ko vi že čutite prve nosečniške simptome, je zanimivo, da je plod v prvem mesecu velik komaj milimeter. A do konca meseca bo že dosegel velikost 1,5 centimetra. Organogeneza oziroma razvoj organov poteka hitro, zato bo dojenček že ob koncu meseca dobil prve 'napotke' o dihalih in prebavilih, kosteh, mišicah in hrustancu, spolnih organih, ledvicah, živčnem in krvnem sistemu. Zanimivo je tudi to, da se, čeprav je plod še tako majhen, v tem obdobju že sliši njegov srčni utrip na ultrazvoku. Dobro bi bilo, da pazite na svojo prehrano, saj se otrokovi možgani že razvijajo.

Nosečniški test vam bo razkril če ste noseči že prve dni po izostanku menstruacije.
Nosečniški test vam bo razkril če ste noseči že prve dni po izostanku menstruacije. FOTO: Adobe Stock

2. mesec

Mama

Spremembe, ki se dogajajo v vašem telesu, čutite vse močneje, čeprav najverjetneje vaša nosečnost, torej nosečniški trebušček, še ni vidna. Če vas še vedno spremljata slabost in bruhanje, se lahko zgodi celo, da ste izgubili nekaj kilogramov. Čeprav vaša nosečnost navzven morda še ni vidna, maternica počasi že raste in izstopa iz male medenice v trebušno votlino. 

Ta sprememba vam bo prišla prav, saj bo zdaj manj pritiska na mehur in vam ne bo treba vsako uro na stranišče. Otrokovi možgani se še razvijajo, zato je še vedno priporočljivo, da pazite na prehrano – čeprav bi to morali početi vso nosečnost. Prav tako je priporočljivo, da ne uživate alkohola in ne kadite, pa tudi pazite na količino popite kave, natančneje na količino vnesenega kofeina.

Otrok

Otrok se še naprej hitro razvija in ob koncu drugega meseca bo njegovo srce praviloma že popolnoma razvito. V tem mesecu se razvijejo tudi prsti na rokah in nogah ter komolci in kolena. Velikost glave je precej večja glede na drobno telo, obraz pa počasi dobiva človeško podobo. Zarodek se že začne premikati, vendar teh gibov še ne čutite.

Nosečnost zdravnik potrdi z ultarzvočnim pregledom.
Nosečnost zdravnik potrdi z ultarzvočnim pregledom. FOTO: Adobe Stock

3. mesec

Mama

V začetku tretjega meseca nosečnosti se raven hormonov počasi stabilizira, kar pomeni, da naj bi slabost in bruhanje počasi prenehala. Dojke so še vedno občutljive in povečane, zato vam bo bolj udobno ves čas nositi nedrček. Prav tako lahko pričakujete, da se vam bo sedaj začel kazati trebuh. Lahko ste nekoliko bolj sproščeni, saj je tveganje za spontani splav veliko manjše kot v prvih dveh mesecih, tako da boste lahko bolj sproščeno uživali v nosečnosti. Ne bi bilo slabo, če bi si pripravili nekaj nosečniških oblačil, saj vam bo garderoba kmalu postala tesna.

Otrok

Od enega milimetra velikega zarodka v prvem mesecu je vaš dojenček v tretjem mesecu zrasel na približno 12 centimetrov. Zdaj se oblikujejo tudi poteze obraza, tako da je mogoče prepoznati nos, lica in oči. Čeprav vi tega seveda ne vidite, vaš dojenček zdaj lahko premika ročice, daje palec v usta, njegovo telo pa je prekrito z drobnimi dlačicami, ki zadržujejo verniks, zaščitno plast, ki ščiti dojenčka pred vplivom amnijske tekočine. Konec tretjega meseca se zaključi tudi organogeneza, torej nastajanje vseh otrokovih organov.

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