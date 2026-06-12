Zakaj nosečnice ne smejo jesti vseh sirov

Glavni razlog: tveganje za listerijo
Nosečnicam se odsvetujejo predvsem nepasterizirani in mehki siri, ker lahko vsebujejo bakterijo Listeria monocytogenes, ki povzroča bolezen listeriozo.
Ta okužba je sicer redka, vendar lahko poteka zelo resno, še posebej pri nosečnicah, novorojenčkih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom.
Listerija je nevarna zato, ker:
- lahko preživi v hladilniku in se celo razmnožuje pri nizkih temperaturah
- se lahko pojavi tudi v že pripravljenih živilih
- povzroča okužbe, ki v nosečnosti lahko vodijo do zapletov, kot so spontani splav ali prezgodnji porod
Kateri siri so bolj tvegani?
Največ pozornosti strokovnjaki namenjajo:
- mehkim sirom z belo plesnijo (npr. brie, camembert)
- modrim sirom (npr. gorgonzola)
- nepasteriziranim sirom
- sirom iz surovega mleka
Razlog je predvsem v višji vsebnosti vlage, ki omogoča lažje razmnoževanje bakterij.
Kateri siri so praviloma varni?
Strokovnjaki poudarjajo, da so varni:
- trdi siri (parmezan, cheddar, grana padano)
- pasterizirani mehki siri (npr. mozzarella, feta, kremni sir)
- topljeni ali termično obdelani siri
Tudi mehki siri so lahko varni, če so narejeni iz pasteriziranega mleka ali če so dobro toplotno obdelani (npr. na pici ali v pečenih jedeh).
Zakaj so nosečnice bolj občutljive?
Med nosečnostjo se imunski sistem naravno nekoliko spremeni, zato je telo bolj dovzetno za okužbe in manj učinkovito pri obvladovanju nekaterih bakterij. Zato so tudi okužbe, ki bi bile sicer blage, lahko v nosečnosti bistveno bolj nevarne.
Pomembno ravnovesje: ne prepoved, ampak previdnost
Strokovnjaki poudarjajo, da večina živil ni "prepovedana", ampak zahteva več previdnosti, kot so preverjanje pasterizacije, pravilno shranjevanje hrane ter izogibanje surovim ali dlje časa odprtim živilom.
Zanimivo je tudi, da del strokovne literature opozarja, da je tveganje v splošni prehrani zelo majhno, vendar se zaradi resnosti možnih posledic priporočila vseeno držijo strožjega pristopa.
Nosečnice ne smejo "vseh sirov" zato, ker problem ni sir kot tak, ampak možnost bakterijske kontaminacije, predvsem z listerijo. Največje tveganje predstavljajo mehki in nepasterizirani siri, medtem ko so trdi in pasterizirani siri večinoma varni.
Ključno pravilo je preprosto: če si v dvomih, preveri pasterizacijo ali izberi termično obdelano različico.
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