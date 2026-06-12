Zakaj nosečnice ne smejo jesti vseh sirov

Nosečnicam se odsvetujejo predvsem nepasterizirani in mehki siri, ker lahko vsebujejo bakterijo Listeria monocytogenes, ki povzroča bolezen listeriozo.

Ta okužba je sicer redka, vendar lahko poteka zelo resno, še posebej pri nosečnicah, novorojenčkih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom.

Listerija je nevarna zato, ker:

- lahko preživi v hladilniku in se celo razmnožuje pri nizkih temperaturah

- se lahko pojavi tudi v že pripravljenih živilih

- povzroča okužbe, ki v nosečnosti lahko vodijo do zapletov, kot so spontani splav ali prezgodnji porod