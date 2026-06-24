Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah

Hormoni močno vplivajo na okus in vonj

V nosečnosti se močno spremenijo hormoni, predvsem estrogen in progesteron. Ti vplivajo na zaznavo okusa in vonja, občutljivost na določeno hrano ter povečano ali zmanjšano željo po hrani. Zato se lahko hrana, ki je bila prej nevtralna, nenadoma zdi odbojna ali pa obratno, izjemno privlačna.

Zakaj kislo, slano in nenavadne kombinacije?

Ena najpogostejših želja v nosečnosti so kisla in slana živila, kot so npr. kumarice, olive ali čips. Razlogov za to je lahko več. Morda telo potrebuje več natrija in tekočine, hormoni lahko povečajo občutljivost na sladko in zmanjšajo toleranco na sladko, kisla hrana pa lahko pomaga celo pri slabosti.

Želja po ledu, znak, ki ga ne gre ignorirati

Nenavadna, a zelo pogosta želja je žvečenje ledu. To lahko včasih kaže na pomanjkanje železa (anemijo) ali na tako imenovano pica sindrom (uživanje neprehranskih snovi ali nenavadnih tekstur). Strokovnjaki zato priporočajo, da se ob takšni želji preveri krvna slika.

icon-expand Žvečenje ledu pa lahko pomaga tudi pri slabosti. FOTO: Adobe Stock

Sladke želje in energija

Nosečnice pogosto hrepenijo po sladkem, na primer po čokoladi, pecivu, sadju. Razlogi za to pa se lahko skrivajo v nihanju krvnega sladkorja, povečani potrebi po energiji ali v vplivu serotonina in občutku "nagrade" v možganih. Telo v nosečnosti porablja več energije, zato se lahko poveča želja po hitro dostopnih virih energije.

"Čudne kombinacije" hrane

Kombinacije kot sladoled in krompirček, čokolada in kisle kumarice ali sadje in sol niso redke. To je pogosto posledica spremenjenega občutka za okus, iskanja ravnovesja med sladkim, slanim in kislim ali psihološkega ugodja (comfort food).

Kdaj je treba biti pozoren?

Čeprav so želje večinoma normalne, strokovnjaki opozarjajo, da lahko zelo močna želja po neprehranskih stvareh (npr. zemlja, kreda) lahko kaže na pomanjkanje hranil, ekstremne prehranske spremembe je zato smiselno omeniti zdravniku. Kljub željam v nosečnosti pa je pomembna uravnotežena prehrana. Nenavadne želje v nosečnosti niso zgolj nosečniška "muha", ampak pogosto rezultat kompleksnih sprememb v telesu. Čeprav se zdijo zabavne ali nenavadne, imajo pogosto povsem logično ozadje. Ključno je, da nosečnica posluša svoje telo, a hkrati ohranja kar se da uravnoteženo prehrano.