Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?

S.B.
Prehrana v nosečnosti 0
03. 05. 2026 04.00

V obdobju nosečnosti ima pravilna prehrana ključno vlogo pri podpiranju zdravja in razvoja tako matere kot odraščajočega otroka. Uravnotežena prehrana, ki ustreza posebnim prehranskim potrebam med nosečnostjo, je bistvena tudi za dobro počutje. Preverite zdrave smernice prehranjevanja tekom nosečnosti.

hrana

Temelj zdrave nosečnosti: uravnotežena prehrana

Uravnotežena prehrana, ki vključuje raznoliko hrano, bogato s hranili, je temelj zdrave nosečnosti. Rek, da je treba v nosečnosti jesti za dva, ne drži, kar se tiče količine, temveč temelji na kvalitetnem prehranjevanju nosečnice. Nosečnica naj uživa torej čim bolj raznoliko hrano, ki vključuje veliko sezonskega sadja in zelenjave, hkrati pa naj bo to raje večkrat na dan manjši obrok, kot pa da bi jedla dva obroka dnevno in takrat preveč naenkrat. 

Zlato pravilo petih dnevnih obrokov, od katerega so trije glavni in dva malica, je treba upoštevati tudi in še posebej v obdobju nosečnosti. 

Uživanje zelene solate lahko pomaga pri težavah s prebavo.
Uživanje zelene solate lahko pomaga pri težavah s prebavo. FOTO: Adobe Stock

Tu pa je nekaj ključnih skupin živil, ki so potrebna za zdrav razvoj ploda in dobro počutje nosečnice:

Kompleksni ogljikovi hidrati: polnozrnate žitarice, kot so rjavi riž, kvinoja in polnozrnati kruh, zagotavljajo enakomerno sproščanje energije in so obogatene z vlakninami, vitamini in minerali.

Puste beljakovine: v svoje obroke vključite puste vire beljakovin, kot so perutnina, ribe, stročnice in tofu. Beljakovine so ključnega pomena za rast in razvoj otroka.

Zdrave maščobe: vključite zdrave maščobe iz virov, kot so avokado, oreščki, semena in olivno olje. Te zagotavljajo omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo razvoj otrokovih možganov in živčnega sistema.

Sveže sadje in zelenjava: pisano in raznoliko sadje in zelenjava, obogatena z vitamini, minerali in antioksidanti, morajo biti pomemben del vaše prehrane. 

Mlečni izdelki in živila, bogata s kalcijem: kalcij je nujen za razvoj otrokovih kosti in zob. Vključite mlečne izdelke, kot so mleko, jogurt in sir, pa tudi nemlečne vire, kot sta obogateno rastlinsko mleko in listnata zelenjava.

PREBERI ŠE: Tako se lahko znebite želje po nezdravi hrani v nosečnosti

Bistvena hranila za zdravo nosečnost

Folna kislina: zadosten vnos folne kisline zmanjša tveganje za okvare nevralne cevi. Vključite živila, kot so listnata zelenjava, citrusi, obogatena žita in stročnice. Za priporočene dodatke folne kisline se posvetujte s svojim zdravnikom.

Železo: železo je ključnega pomena za proizvodnjo rdečih krvnih celic in preprečevanje anemije. Dobri viri železa so pusto meso, perutnina, ribe, obogatena žita, stročnice in listnata zelena zelenjava.

Omega-3 maščobne kisline: omega-3 maščobne kisline poleg tega, da podpirajo razvoj možganov, pomagajo zmanjšati tveganje prezgodnjega poroda. V svojo prehrano vključite mastne ribe (kot so losos in sardele), chia semena, orehe in lanena semena.

Kalcij in vitamin D: kalcij pomaga pri razvoju otrokovih kosti, medtem ko vitamin D pomaga pri njegovi absorpciji. Zaužijte mlečne izdelke, obogateno rastlinsko mleko in preživite nekaj časa na prostem, da dobite naravni vitamin D.

Jod: jod je bistven za proizvodnjo ščitničnih hormonov, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju otrokovih možganov. V svojo prehrano vključite jodirano sol, morske sadeže in mlečne izdelke.

V nosečnosti je še posebej pomembna zadostna hidratacija telesa.
V nosečnosti je še posebej pomembna zadostna hidratacija telesa. FOTO: iStock

Hidracija in nosečnost

Ohranjanje hidracije je bistvenega pomena tako za mater kot za otroka. Zadosten vnos vode pomaga preprečevati zaprtje, podpira prenos hranil in vzdržuje raven amnijske tekočine. Prizadevajte si za vsaj osem kozarcev vode na dan in povečajte vnos, če se ukvarjate s telesno dejavnostjo ali v vročem vremenu.

Obvladovanje hrepenenja po nezdravi hrani

Nosečnost pogosto povzroči tudi neustavljivo željo po hrani, največkrat nezdravi. Čeprav je v redu, če si občasno privoščite tudi kakšen obrok, ki je bolj hrana za dušo kot pa telo, je ključnega pomena, da na splošno vzdržujete uravnoteženo in zdravo prehrano. Kadar je mogoče, se odločite za bolj zdrave alternative, kot je izbira temne čokolade namesto sladkih prigrizkov ali uživanje domačega smutija in naravnih limonad namesto pijač z visoko vsebnostjo sladkorja.

PREBERI ŠE: Ko nosečnica uživa stvari, kot so kreda, pepel, puder, milo ...

Posvet z zdravnikom

Vsaka nosečnost je edinstvena in posamezne prehranske potrebe se lahko razlikujejo. Če opažate odstopanja od normalnega načina prehranjevanja, če vidite da nimate apetita ali da slabost ne pojenja in ne morete uživati normalnih obrokov, je treba o tem obvestiti zdravnika. 

zdrava prehrana nosečnost prehranjevanje v nosčenosti kaj uživati v nosečnosti
Naslednji članek
Prehrana v nosečnosti

Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti

Bibaleze.si Zato bi nosečnice morale uživati več zelja
Bibaleze.si Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Bibaleze.si Hrana, ki lahko poveča možnosti za zanositev in zdravo nosečnost
Bibaleze.si Shujševalne diete takoj po porodu?
Bibaleze.si Nasveti za zdravo in uravnoteženo prehrano v času nosečnosti
Bibaleze.si Najboljša hrana za nosečnice, ki dviga energijo
Bibaleze.si Zato bi nosečnice morale jesti fige
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688