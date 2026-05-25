Prehrana v nosečnosti: katera živila so res ključna?

S.B.
Prehrana v nosečnosti
25. 05. 2026 04.00

Prehrana v nosečnosti je ena najpomembnejših tem za zdravje matere in razvoj otroka. Strokovne organizacije poudarjajo, da ni treba "jesti za dva", temveč jesti bolj kakovostno, z več hranili in manj praznih kalorij.

Ključno je, da prehrana temelji na raznolikih, polnovrednih živilih, ki podpirajo razvoj ploda in hkrati ohranjajo energijo ter dobro počutje nosečnice.

Zelenjava in sadje naj bosta temelj vsakega obroka

Zelenjava in sadje sta osnovni vir folata (folne kisline), vitamina C, kalija in vlaknin.

Še posebej priporočljiva so živila, kot so špinača, brokoli, ohrovt, korenje, sladki krompir, pomaranče, jagodičevje in banane. Folna kislina je ključna za razvoj živčnega sistema in preprečevanje prirojenih napak.

Banane imajo številne koristiFOTO: Shutterstock

Beljakovine so gradniki otrokovega razvoja

Beljakovine so nujne za rast tkiv, organov in placente. Strokovna priporočila vključujejo pusto meso (piščanec, puran), jajca, ribe z nizko vsebnostjo živega srebra, stročnice (leča, fižol, čičerika), tofu in oreščke. Posebej pomembno hranilo v tej skupini je holin, ki podpira razvoj možganov otroka.

Polnozrnata živila za energijo in stabilen krvni sladkor

Polnozrnata živila zagotavljajo dolgotrajno energijo, vlaknine in vitamine skupine B. Priporočila vključujejo polnozrnat kruh, ovsene kosmiče, rjavi riž ter polnozrnate testenine. Pomembna so tudi za preprečevanje zaprtja, ki je pogosta težava v nosečnosti.

Mlečni izdelki ali obogatene alternative: kalcij za kosti

Kalcij je ključen za razvoj otrokovih kosti in zob ter zdravje materinih kosti. Priporočena živila so mleko, jogurt, sir in obogatene rastlinske alternative (sojino mleko itd.).

Kalcij je ključen za razvoj otrokovih kosti in zob ter zdravje materinih kosti.FOTO: Adobe Stock

Zdrave maščobe za zdravje možganov in živčnega sistema

Zdrave maščobe so pogosto spregledane, a zelo pomembne. To so omega-3 maščobne kisline, ki podpirajo razvoj možganov in oči ter pomagajo pri razvoju placente.

Najboljši viri zdravih maščob so losos, sardine, postrv, avokado, oreščki in semena.

Železo in folna kislina sta ključna za kri in razvoj

Železo je nujno za tvorbo krvi in prenos kisika do ploda. Dobri viri železa so rdeče meso, stročnice in temno zelena listnata zelenjava. Folna kislina pa je ključna predvsem v zgodnji nosečnosti, saj zmanjšuje tveganje za okvare nevralne cevi.

Losos je riba, ki jo je priporočljivo uživati v nosečnosti.FOTO: Shutterstock

Kaj je priporočljivo omejiti?

Strokovne smernice opozarjajo na alkohol (popolnoma se mu izogibamo), surove ribe in surova živila, nepasterizirane mlečne izdelke, živila z visoko vsebnostjo živega srebra ter prekomerno vnašanje kofeina.

Najboljša prehrana v nosečnosti ni zapletena dieta, ampak raznolik, uravnotežen način prehranjevanja, ki vključuje veliko svežih, polnovrednih živil.

Strokovnjaki se strinjajo: cilj ni popolnost, temveč doslednost ter barvita, raznolika in varna prehrana, ki podpira mater in otroka v vseh fazah nosečnosti.

Viri: WHO, NHS, ACOG

nosečnost prehrana v nosečnosti zdrava prehrana folna kislina razvoj otroka
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

