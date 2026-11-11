Od pršuta do francoske solate: česa nosečnice med prazniki ne bi smele jesti?

Zakaj morajo biti nosečnice pri hrani posebej previdne?

Med nosečnostjo se spremeni delovanje imunskega sistema, zato so nosečnice dovzetnejše za nekatere okužbe, ki se prenašajo s hrano. Posebej pomembni sta listerioza in toksoplazmoza, nevarne pa so lahko tudi okužbe s salmonelo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da lahko nekatere okužbe pri nosečnici potekajo tudi brez izrazitih simptomov, kljub temu pa lahko ogrozijo otroka. Listerioza je lahko povezana s prezgodnjim porodom, odmrtjem ploda ali hudo okužbo novorojenčka. Toksoplazmoza pa lahko povzroči resne posledice za razvoj ploda. Zato je pomembno, da nosečnice vedo, kako izbrati, shranjevati in pripraviti živila. To je še posebej pomembno v prazničnem času, ko je na mizah veliko jedi, ki vsebujejo surova jajca, suhomesnate izdelke, mehke sire in živila, ki jih uživamo brez dodatne toplotne obdelave.

icon-expand Na praznični mizi so določena živila na voljo skoraj vsako leto, a za nosečnice lahko predstavljajo tveganje. FOTO: Adobe Stock

Pršut, salame in tatarski biftek: kaj pa praznični narezek?

Praznični narezek je za marsikoga nepogrešljiv del martinovanja, božiča ali silvestrovanja. Na njem se pogosto znajdejo pršut, suhe salame, klobase, vratovina in druge mesnine. Toda nosečnice morajo biti pri njih previdne. Surovo oziroma sušeno meso lahko predstavlja tveganje za okužbo s parazitom Toxoplasma gondii, ki povzroča toksoplazmozo. Pri pripravljenih mesnih izdelkih obstaja tudi tveganje za okužbo z listerijo. NIJZ med živila, pri katerih je potrebna posebna previdnost, uvršča surovo in nezadostno toplotno obdelano meso, suhe mesne izdelke, fermentirane salame ter nekatere predpakirane mesnine. To pomeni, da naj se nosečnice izogibajo predvsem: - pršutu in drugim sušenim mesninam, če niso ustrezno toplotno obdelani; - suhim salamam in klobasam; - tatarskemu bifteku; - carpacciu; - surovemu ali premalo pečenemu mesu. To pa ne pomeni, da se morajo odpovedati vsem mesnim jedem. Dobro pečeno meso, pečenka, puran, piščanec in druge mesne jedi, ki so v celoti ustrezno toplotno obdelane, so primerna izbira. Tudi nekatere suhomesnate izdelke je mogoče uživati, če jih pred tem dobro segrejemo oziroma toplotno obdelamo. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) priporoča, da se delikatesne mesnine, narezki in suhe fermentirane klobase pred uživanjem segrejejo do temperature 74 stopinj Celzija oziroma dokler niso povsem vroči in se iz njih vidno kadi.

Mehki siri: ni vsak sir primeren za nosečnice

Na prazničnih mizah pogosto najdemo sirne plošče z različnimi vrstami sirov. Brie, camembert, gorgonzola in drugi mehki siri s plesnijo so priljubljena izbira, vendar morajo biti nosečnice pri njih previdne. Nekateri mehki siri lahko vsebujejo bakterijo Listeria monocytogenes, ki povzroča listeriozo. Posebej pomembno je, ali je bil sir izdelan iz pasteriziranega mleka in za kakšno vrsto sira gre. NHS opozarja, da naj se nosečnice izogibajo mehkim sirom s plesnivo skorjo, kot sta brie in camembert, ter mehkim sirom z modro plesnijo, kot je gorgonzola, tudi če so izdelani iz pasteriziranega mleka. Varni so, če so temeljito toplotno obdelani, dokler niso povsem vroči. Po drugi strani so trdi siri, kot sta parmezan in čedar, praviloma varnejša izbira. Tudi mocarela, feta, rikota in kremni siri so lahko primerni, če so izdelani iz pasteriziranega mleka in pravilno shranjeni. Pred nakupom zato preverimo deklaracijo in se prepričajmo, ali je bilo mleko pasterizirano.

icon-expand Nekateri mehki siri lahko vsebujejo bakterijo Listeria monocytogenes, ki povzroča listeriozo. FOTO: Adobe Stock

Francoska solata in domača majoneza: pozor na surova jajca

Francoska solata je ena izmed najbolj priljubljenih prazničnih prilog. Vsebuje krompir, korenje, grah, kisle kumarice in majonezo. Toda prav pri majonezi morajo biti nosečnice pozorne. Domača majoneza je pogosto pripravljena iz surovih jajc, ki lahko vsebujejo bakterijo salmonelo. Enako velja za nekatere domače omake, kreme in sladice, pri katerih jajca niso toplotno obdelana. Med nosečnostjo je zato priporočljivo: - izogibati se domači majonezi iz surovih jajc, razen če so uporabljena pasterizirana jajca; - izbirati majonezo iz trgovine, pripravljeno iz pasteriziranih jajc; - poskrbeti, da so jajca v jedeh dobro toplotno obdelana; - francosko solato pripraviti svežo, jo hraniti v hladilniku in je ne puščati dlje časa na sobni temperaturi. Pozornost je potrebna tudi pri drugih prazničnih jedeh, ki vsebujejo surova jajca, denimo domačem tiramisuju, čokoladnih penah in nekaterih kremah.

icon-expand Francoska solata FOTO: Adobe Stock

Prekajeni losos, suši in morski sadeži

Prekajeni losos je pogosto del prazničnih predjedi, vendar se mu morajo nosečnice izogibati, kadar gre za hladno prekajeno ribo, ki je pripravljena za neposredno uživanje. Takšni izdelki lahko predstavljajo tveganje za listerijo. Podobno velja za surove ribe in morske sadeže, zato naj nosečnice ne uživajo sušija s surovo ribo, surovih školjk in drugih nezadostno toplotno obdelanih morskih jedi. To ne pomeni, da se morajo odpovedati ribam. Losos, postrv in druge ribe so lahko del uravnotežene prehrane v nosečnosti, če so ustrezno toplotno obdelane. Tudi dimljene ribe so primernejše, če so vključene v jed, ki je dobro pregreta. Pri izbiri rib je treba upoštevati tudi vsebnost živega srebra. Večjim plenilskim ribam z visoko vsebnostjo živega srebra, kot so mečarica, morski pes in marlin, se je treba izogniti.

Paštete in mesni namazi niso najboljša izbira

Na prazničnem kruhu se pogosto znajdejo različne paštete in mesni namazi. Nosečnice naj se izogibajo predvsem ohlajenim mesnim paštetam in namazom, saj lahko predstavljajo tveganje za listerijo. Posebno opozorilo velja tudi za jetra in izdelke iz jeter. Ti lahko vsebujejo zelo veliko vitamina A v obliki retinola, katerega prevelike količine lahko škodujejo razvoju otroka. Če si nosečnica zaželi namaza, lahko izbere sveže pripravljen zelenjavni namaz ali drug primeren izdelek, pri katerem so upoštevani higienski pogoji in pravilno shranjevanje.

icon-expand Dobro pečeno meso, pečenka, puran, piščanec in druge mesne jedi, ki so v celoti ustrezno toplotno obdelane, so primerna izbira. FOTO: Adobe Stock

Božične sladice: se je treba odpovedati tiramisuju in prazničnim kremam?

Tudi sladice lahko skrivajo nekatera tveganja. Tiramisu, domače čokoladne pene, nekatere kremne rezine in druge sladice so lahko pripravljene s surovimi jajci. Če jajca niso pasterizirana ali toplotno obdelana, obstaja možnost okužbe s salmonelo. Nosečnice naj zato izbirajo sladice, pripravljene iz pasteriziranih jajc, oziroma takšne, pri katerih so bila jajca ustrezno toplotno obdelana. Posebno pozornost je treba nameniti tudi sladicam, ki vsebujejo alkohol. Rumove kroglice, sladice z likerjem in druge alkoholne dobrote niso primerna izbira, če vsebujejo alkohol, ki ni bil odstranjen s kuhanjem.

Kaj pa kuhano vino, penina in novoletni koktajli?

Martinovanje, božič in novo leto so pogosto povezani tudi s prazničnimi pijačami. Nosečnice pa se morajo alkoholu v celoti odpovedati. Za alkohol med nosečnostjo ni znane varne količine, varnega obdobja ali varne vrste alkoholne pijače. To velja tudi za kuhano vino, penino, šampanjec, pivo in koktajle. Tudi kuhanega vina ne moremo samodejno šteti za brezalkoholno pijačo, saj se ves alkohol med segrevanjem ne odstrani nujno. Za praznično nazdravljanje lahko nosečnica izbere brezalkoholno penino, sadni napitek ali drugo brezalkoholno pijačo.

icon-expand Previdnost pri prehranjevanju v nosečnosti ni odveč. FOTO: Adobe Stock

Kako poskrbeti za varno praznično pojedino?

Nosečnice se lahko tudi med prazniki razveselijo številnih okusnih jedi. Pomembno je predvsem, da so živila kakovostna, sveža, pravilno shranjena in ustrezno pripravljena. Pri pripravi prazničnih obrokov je priporočljivo upoštevati nekaj osnovnih pravil: - Sadje in zelenjavo pred uživanjem temeljito operemo pod tekočo vodo. - Surovo meso hranimo ločeno od že pripravljenih jedi. - Meso, ribe in jajca ustrezno toplotno obdelamo. - Izogibamo se nepasteriziranemu mleku in izdelkom iz njega. - Pripravljene jedi čim prej ohladimo in shranimo v hladilniku. - Ostankov hrane ne puščamo več ur na praznični mizi. - Preverimo rok uporabe in navodila za shranjevanje živil. Kot poudarja NIJZ, je prav poznavanje tveganih živil in upoštevanje osnovnih higienskih postopkov pomemben del preprečevanja okužb v nosečnosti. Praznična miza je lahko tudi brez surovih mesnin, nepasteriziranih sirov in alkohola bogata ter okusna. Nosečnicam se ni treba odpovedati družinskim večerjam in priljubljenim prazničnim jedem. Z nekaj premišljenimi izbirami lahko brezskrbno uživajo v prazničnem času in hkrati poskrbijo za svoje zdravje ter zdravje otroka.