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Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas

B.R.
Prehrana v nosečnosti 0
18. 07. 2026 04.00

Nosečnost je poseben čas v življenju ženske, ko je skrb za zdravje in dobro počutje še posebej pomembno. Tudi pravilna prehrana igra ključno vlogo pri zagotavljanju potrebnih hranil za razvoj otroka in ohranjanju zdravja matere.

Lubenica

Med številnimi zdravimi živili, ki jih lahko vključimo v nosečniški jedilnik, je lubenica pogosto spregledana, a pravzaprav prinaša številne koristi, ki jih velja poznati.

Lubenica – več kot le osvežujoča sladica

Lubenica je zaradi svojega sočnega in sladkega okusa ena najbolj priljubljenih poletnih poslastic. Poleg tega, da je slastna, je tudi zelo hranljiva. Sestavljena je predvsem iz vode (kar 90 %), zato odlično osvežuje in pomaga ohranjati hidracijo, kar je v nosečnosti izjemno pomembno.

V zadnjem času lubenici pravijo tudi "superživilo" zaradi njenih številnih hranilnih vrednosti. Bogata je z vitamini, minerali in antioksidanti, ki lahko koristijo tako materi kot plodu.

Lubenica je zaradi svojega sočnega in sladkega okusa ena najbolj priljubljenih poletnih poslastic.
Lubenica je zaradi svojega sočnega in sladkega okusa ena najbolj priljubljenih poletnih poslastic. FOTO: Shutterstock

Zdravstvene koristi lubenice med nosečnostjo

1. Preprečevanje dehidracije in ublažitev jutranje slabosti

Med nosečnostjo je hidracijo težje ohranjati, saj se poveča potreba po vodi. Lubenica s svojo visoko vsebnostjo vode pomaga preprečevati dehidracijo. Prav tako vsebuje naravne sladkorje, ki lahko pomagajo omiliti jutranjo slabost, ki jo doživlja veliko nosečnic.

2. Zmanjšanje zgage

Zgaga je pogost pojav pri nosečnicah, saj zaradi hormonskih sprememb in pritiska maternice na želodec lahko pride do vračanja želodčne kisline v požiralnik. Lubenica zaradi svojega hladilnega in pomirjujočega učinka pomaga ublažiti te težave.

3. Preprečevanje mišičnih krčev

V tretjem trimesečju se mnoge nosečnice srečujejo z mišičnimi krči, ki so lahko zelo neprijetni. Mineralne snovi, kot sta kalij in magnezij, ki jih lubenica vsebuje, pomagajo preprečevati krče in ohranjati ravnotežje elektrolitov v telesu.

Lubenica z limono
Lubenica z limono FOTO: Shutterstock

4. Zmanjšanje tveganja za preeklampsijo

Preeklampsija je resna zapletka nosečnosti, ki lahko ogrozi življenje matere in otroka. Raziskave so pokazale, da uživanje likopena močnega antioksidanta, ki je v lubenici še bolj zastopan kot v paradižniku lahko zmanjša tveganje za preeklampsijo za kar 50 %. Likopen varuje telo pred oksidativnim stresom in vnetji, ki so povezani s to boleznijo.

5. Podpora imunskemu sistemu in razvoju otroka

Lubenica vsebuje vitamine A, C in B6, ki so pomembni za rast in razvoj ploda, zlasti za vid, imunski sistem in razvoj živcev. Kalij v lubenici prav tako pomaga vzdrževati ravnovesje tekočin in krvni tlak, kar je pomembno tako za mamo kot otroka.

Kako vključiti lubenico v nosečniško prehrano?

Lubenica je zelo vsestransko sadje, ki ga lahko uživate na različne načine:

- Sveža in narezana kot samostojna osvežitev.

- V solatah, kjer dopolnjuje zelenjavo in zelišča.

- V smutijih in napitkih za dodatno hidracijo in hranilno vrednost.

- V sorbetih ali hladnih juhah, ki prijetno ohladijo v vročih dneh.

- V juhi - hladna juha z lubenico.

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- Pica z lubenico in feto - zakaj pa ne?

Ker lubenica vsebuje zelo malo kalorij (le približno 50 kalorij na skodelico), je odlična tudi za ohranjanje primerne telesne teže med nosečnostjo.

Pomembno: zmernost in izbira kvalitetne lubenice

Kljub številnim koristim je pomembno, da lubenico uživate zmerno in izbirate sveže, kakovostne sadeže. Izogibajte se tistim, ki so videti preveč mehki ali imajo neprijeten vonj ...

Če to poletje iščete zdravo, okusno in hranljivo poletno sadje, ne pozabite na lubenico!

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Vir: yumama

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