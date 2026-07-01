Noseča in brez apetita? Te jedi so rešitev za vroče dni

Strokovnjaki poudarjajo, da so izguba apetita, slabost in občutljivost na vonje pogosti spremljevalci nosečnosti, zlasti v prvem trimesečju, pogosto pa jih dodatno poslabša vročina in dehidracija. Zato je v takih obdobjih ključnega pomena, da se osredotočimo na lahke, hranilne in predvsem osvežilne obroke.

Zakaj poleti pogosto nimamo apetita?

Vročina sama po sebi vpliva na telo tako, da zmanjšuje željo po hrani, saj prebava ustvarja dodatno toploto. Poleg tega nosečnost že sama po sebi prinaša hormonske spremembe, ki lahko vplivajo na slabost, občutljivost na vonje in hitro sitost. Rezultat? Klasični obroki postanejo pretežki, mastni ali preprosto neprivlačni. Zato nutricionisti in ginekologi priporočajo strategijo: majhni, pogosti in hladni obroki, ki ne obremenijo želodca. 1. Hladni jogurt z dodatki Grški jogurt ali navadni jogurt je ena najboljših osnov, ko ni apetita. Je lahek, hladen in bogat z beljakovinami. Dodajte: - sveže jagodičevje - banano - ovsene kosmiče - med ali oreščke (če jih dobro prenašate) Kombinacija pomaga pri stabilni energiji brez občutka teže v želodcu.

icon-expand Grški jogurt ali navadni jogurt je ena najboljših osnov, ko ni apetita. FOTO: Adobe Stock

2. Lubenica, melona in drugo "vodeno" sadje Sadje z visoko vsebnostjo vode je v nosečnosti poleti posebej priporočljivo, saj hkrati hidrira in osveži. Najboljše izbire: - lubenica - melona - breskve - jagode - grozdje To so živila, ki jih telo lažje sprejme tudi, ko ni pravega apetita. 3. Hladne "mini" jedi namesto velikih obrokov Ko klasično kosilo ne pride v poštev, pomagajo manjši, razdeljeni obroki: - sendvič s puranom in zelenjavo - tortilja z avokadom in sirom - kuhano jajce in krekerji - hladna testeninska solata Ključ je v majhnih porcijah, ki ne povzročijo slabosti.

icon-expand Ključ je v majhnih porcijah, ki ne povzročijo slabosti. FOTO: Adobe Stock

4. Smoothiji kot "rešitev v kozarcu" Smoothiji so ena najbolj praktičnih rešitev, saj združujejo tekočino in hranila. Dobri poletni kombinaciji: - banana + jogurt + jagode - mango + kokosova voda - borovnice + ovseni kosmiči + mleko Če ni apetita za žvečenje, je to pogosto najboljša izbira.

5. Hladne beljakovinske malice Beljakovine so v nosečnosti ključne, tudi če apetit pade. Lahke izbire: - sir - skuta - humus z zelenjavo - kuhana jajca - piščančja solata (hladna) Pomembno je, da so jedi že pripravljene in shranjene v hladilniku, da ni dodatnega napora.

icon-expand Pomembno je, da so jedi že pripravljene in shranjene v hladilniku, da ni dodatnega napora. FOTO: Adobe Stock

6. Kaj jesti, ko "nič ne gre skozi" Strokovni viri poudarjajo, da je v takih obdobjih bolje jesti malo kot nič. Če je apetit zelo slab: - suhi krekerji - toast - banana - hladna juha - ledeni čaj brez sladkorja Cilj ni popoln obrok, ampak redno vnašanje energije in tekočine.

Kdaj je treba biti pozoren?