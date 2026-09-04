Najboljša hrana za nosečnice, ki dviga energijo

V primeru pogoste nosečniške utrujenosti ali slabšega nivoja energije, je potreben celosten pristop, dobra mera samoopazovanja ter spremljanja in upoštevanja tega, kaj telo sporoča in potrebuje. Ne gre pričakovati, da bo izolirano dodajanje posameznega hranila ali le povišanje vnosov energijsko bogate hrane preprečilo utrujenost.

V prvem tromesečju se povišajo potrebe po vitaminu C, folni kislini, vitaminu B3 in B12, fosforju, magneziju, železu in jodu.

Nekritično dopolnjevanje prehrane in pretirana uporaba raznoraznih prehranskih dopolnil pa lahko pomenijo celo tveganje za pojav neželenih, tudi nevarnih stranskih učinkov.

V prvem tromesečju se povišajo potrebe po vitaminu C, folni kislini, vitaminu B3 in B12, fosforju, magneziju, železu in jodu, po četrtem mesecu še potrebe po energiji, beljakovinah in nekaterih ostalih mikrohranilih. Večino teh potreb nosečnica brez večjih težav pokrije z raznovrstno prehrano, uporaba prehranskih dopolnil pa naj bo po priporočilu oz. po posvetu z ginekologom. Vnose določenih hranil pa je smotrno povišati že pred načrtovano nosečnostjo.

In kako naj bo sestavljena prehrana nosečnice, da se bo ta v tem čarobnem obdobju svojega življenja počutila kar se da dobro?

Vsakodnevno naj nosečnica uživa lokalno in sezonsko zelenjavo in sadje. Izbira naj bo kar se da raznolika. S tem bo v svoje telo vnesla široko paleto mikrohranil, ki jih potrebujeta oba – ona in plod, ter tudi okusov, ki se jih dojenček tako že privaja. Paziti mora le na ustrezno rokovanje z zelenjavo in sadjem ter da resnično dobro opere in očisti svoj izbor.

Vsakemu obroku naj doda kvaliteten vir beljakovin. Beljakovinsko ugodna živila za nosečnico so predvsem živila živalskega izvora, kot so pusti kosi mesa, tako belega kot rdečega, ter tudi morska hrana, mleko in mlečni izdelki (jogurt, skuta, sir, kefir) ter jajca. Vse živalske vire mora dobro toplotno obdelati in se izogniti uživanju v surovi obliki (nepasirano mleko, mehko kuhano jajce, surove mesnine).

Živalske beljakovine dopolnjuje še z rastlinskimi viri ter v svojo prehrano doda tudi stročnice (čičerika, fižol, leča, grah), oreške in semena ter polnozrnate izdelke iz žit (riž, pšenica, ječmen, proso). Poleg beljakovin bodo oboji, tako živalski kot rastlinski viri, prinesli še določena druga makro- in tudi mikrohranila.