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Najboljša hrana za nosečnice, ki dviga energijo

Bibaleze.si
Prehrana v nosečnosti 0
04. 09. 2026 04.00

Potrebe po energiji in hranilnih se med nosečnostjo spremenijo. Plod za razvoj potrebuje energijo in gradnike, ki jih v času nosečnosti dobi od mame. Potrebe se torej povišajo, a nosečnica naj količinsko ne uživa hrane za dva, sploh pa je težko povišati vnose hrane ob morebitni nosečniški slabosti. Nosečnica mora tako poskrbeti, da je hrana, ki jo uživa, hranilno bogata in energijsko uravnotežena. Tako bo svojemu plodu omogočila vse potrebno za dober razvoj, obenem pa ne bo izčrpavala svojega organizma. Poleg ustrezne prehrane potrebuje tudi dovolj tekočine in počitka.

Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka.

V primeru pogoste nosečniške utrujenosti ali slabšega nivoja energije, je potreben celosten pristop, dobra mera samoopazovanja ter spremljanja in upoštevanja tega, kaj telo sporoča in potrebuje. Ne gre pričakovati, da bo izolirano dodajanje posameznega hranila ali le povišanje vnosov energijsko bogate hrane preprečilo utrujenost. 

V prvem tromesečju se povišajo potrebe po vitaminu C, folni kislini, vitaminu B3 in B12, fosforju, magneziju, železu in jodu.
V prvem tromesečju se povišajo potrebe po vitaminu C, folni kislini, vitaminu B3 in B12, fosforju, magneziju, železu in jodu. FOTO: Adobe Stock

Nekritično dopolnjevanje prehrane in pretirana uporaba raznoraznih prehranskih dopolnil pa lahko pomenijo celo tveganje za pojav neželenih, tudi nevarnih stranskih učinkov.

V prvem tromesečju se povišajo potrebe po vitaminu C, folni kislini, vitaminu B3 in B12, fosforju, magneziju, železu in jodu, po četrtem mesecu še potrebe po energiji, beljakovinah in nekaterih ostalih mikrohranilih. Večino teh potreb nosečnica brez večjih težav pokrije z raznovrstno prehrano, uporaba prehranskih dopolnil pa naj bo po priporočilu oz. po posvetu z ginekologom. Vnose določenih hranil pa je smotrno povišati že pred načrtovano nosečnostjo. 

In kako naj bo sestavljena prehrana nosečnice, da se bo ta v tem čarobnem obdobju svojega življenja počutila kar se da dobro? 

Vsakodnevno naj nosečnica uživa lokalno in sezonsko zelenjavo in sadje. Izbira naj bo kar se da raznolika. S tem bo v svoje telo vnesla široko paleto mikrohranil, ki jih potrebujeta oba – ona in plod, ter tudi okusov, ki se jih dojenček tako že privaja. Paziti mora le na ustrezno rokovanje z zelenjavo in sadjem ter da resnično dobro opere in očisti svoj izbor.

Vsakemu obroku naj doda kvaliteten vir beljakovin. Beljakovinsko ugodna živila za nosečnico so predvsem živila živalskega izvora, kot so pusti kosi mesa, tako belega kot rdečega, ter tudi morska hrana, mleko in mlečni izdelki (jogurt, skuta, sir, kefir) ter jajca. Vse živalske vire mora dobro toplotno obdelati in se izogniti uživanju v surovi obliki (nepasirano mleko, mehko kuhano jajce, surove mesnine). 

Živalske beljakovine dopolnjuje še z rastlinskimi viri ter v svojo prehrano doda tudi stročnice (čičerika, fižol, leča, grah), oreške in semena ter polnozrnate izdelke iz žit (riž, pšenica, ječmen, proso). Poleg beljakovin bodo oboji, tako živalski kot rastlinski viri, prinesli še določena druga makro- in tudi mikrohranila.

Zdrav krožnik sestavlja ½ zelenjave, ¼ oz. za dlan beljakovin in ¼ oz. za pest škrobnatega vira.
Zdrav krožnik sestavlja ½ zelenjave, ¼ oz. za dlan beljakovin in ¼ oz. za pest škrobnatega vira. FOTO: Adobe Stock

Obrok po sistemu zdravega krožnika dopolni s polnovrednimi viri ogljikovih hidratov ali krompirja. Zdrav krožnik sestavlja zelenjava oz. za dlan beljakovin in oz. za pest škrobnatega vira. 

Tako zasnovo krožnika priporočamo tudi za splošno populacijo, pri nosečnici pa naj razmerja ostanejo taka, le po 4. mesecu naj minimalno poveča velikost porcije ali pa v svojo prehrano doda še en obrok, odvisno od njenega počutja ter tudi življenjskega stila in tega, kaj ji dopušča urnik. 

Nosečnica naj za žejo pije vodo, najboljše navadno, ter se izogiba pitju kave, pravih čajev in ostalih pijač s poživili. V primeru nizke energije in utrujenosti naj v vodo raje iztisne sok limone ter skuša opraviti krajši sprehod na svežem zraku. 

Če povzamemo

Najboljša hrana za nosečnice, ki dvigne energijo, je vsa hrana, ki jo tudi sicer umeščamo med zdrava živila in priporočamo kot del uravnotežene in raznolike prehrane. Pomembno je, da je ustrezno higiensko pripravljena. 

Bolje je, da nosečnica jé večkrat na dan manjše obroke ter tako poskrbi za sprotno dovajanje energije in hranil in prepreči utrujenost po preobilnem obroku, tiščanje v trebuhu, tudi slabost ali kasneje v višji nosečnosti težave z zgago.

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