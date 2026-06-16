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Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti

S.B.
Prehrana v nosečnosti 0
16. 06. 2026 04.00

Kava je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu, zato ni presenetljivo, da se veliko nosečnic sprašuje, ali jo je treba popolnoma opustiti. Dobra novica je, da večina strokovnjakov ne zahteva popolne odpovedi kofeinu, temveč priporoča omejitev količine.

V teh dneh se prav gotovo vse soočamo s podobnimi mislimi.

Kaj se s kofeinom dogaja v nosečnosti?

Med nosečnostjo telo kofein presnavlja počasneje, kar pomeni, da ostane dlje v krvnem obtoku, prehaja skozi posteljico do ploda in lahko vpliva na plod, ki ga še ne more učinkovito presnavljati. Zato je pomembno, da se količina kofeina omeji.

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Koliko kofeina je varno?

Najbolj uveljavljena priporočila so do 200 mg kofeina na dan v nosečnosti.

Koliko je to v praksi?

Približno:

- 1 skodelica filter kave 80–140 mg kofeina

- 1 espresso 60–80 mg

- 1 čaj 20–60 mg

- 1 pločevinka kole ~30–50 mg

To pomeni, da sta običajno 1–2 skodelici kave na dan še v varnem območju.

Pomembno je sešteti ves vnos kofeina.
Pomembno je sešteti ves vnos kofeina.FOTO: Thinkstock

Kdaj je treba biti bolj previden?

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti še posebej pozoren, če uživate tudi čaj, čokolado ali energijske pijače (skriti kofein), če imate visokorizično nosečnost, če imate povišan krvni tlak ali težave s srcem ali pa v primeru, da se pojavljajo nespečnost, tesnoba ali slabost.

Ali kava vpliva na otroka?

Raziskave kažejo, da so visoki vnosi kofeina povezani z večjim tveganjem za nizko porodno težo, nizki do zmerni vnosi (pod 200 mg/dan) pa tega tveganja ne povečujejo jasno. Zato se strokovnjaki držijo previdnostnega pristopa.

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Ali je treba kavo popolnoma ukiniti?

Ne nujno. Večina smernic poudarja, da je pomembna zmernost, ne popolna prepoved. Nosečnice lahko preidejo na manjše količine kave, izberejo brezkofeinsko kavo in spremljajo skupni dnevni vnos kofeina iz vseh virov.

Kava v nosečnosti ni prepovedana, je pa omejena. Najbolj varna meja, ki jo podpirajo mednarodne strokovne organizacije, je do 200 mg kofeina na dan. To običajno pomeni 1–2 skodelici kave. Nasvet je torej preprost: uživajte kavo, a zmerno in z zavedanjem skupnega vnosa kofeina.

Viri: European Food Safety Authority, American College of Obstetricians and Gynecologists

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