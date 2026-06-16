Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti

Med nosečnostjo telo kofein presnavlja počasneje, kar pomeni, da ostane dlje v krvnem obtoku, prehaja skozi posteljico do ploda in lahko vpliva na plod, ki ga še ne more učinkovito presnavljati. Zato je pomembno, da se količina kofeina omeji.

To pomeni, da sta običajno 1–2 skodelici kave na dan še v varnem območju.

Najbolj uveljavljena priporočila so do 200 mg kofeina na dan v nosečnosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da je treba biti še posebej pozoren, če uživate tudi čaj, čokolado ali energijske pijače (skriti kofein), če imate visokorizično nosečnost, če imate povišan krvni tlak ali težave s srcem ali pa v primeru, da se pojavljajo nespečnost, tesnoba ali slabost.

Raziskave kažejo, da so visoki vnosi kofeina povezani z večjim tveganjem za nizko porodno težo, nizki do zmerni vnosi (pod 200 mg/dan) pa tega tveganja ne povečujejo jasno. Zato se strokovnjaki držijo previdnostnega pristopa.

Ne nujno. Večina smernic poudarja, da je pomembna zmernost, ne popolna prepoved. Nosečnice lahko preidejo na manjše količine kave, izberejo brezkofeinsko kavo in spremljajo skupni dnevni vnos kofeina iz vseh virov.

Kava v nosečnosti ni prepovedana, je pa omejena. Najbolj varna meja, ki jo podpirajo mednarodne strokovne organizacije, je do 200 mg kofeina na dan. To običajno pomeni 1–2 skodelici kave. Nasvet je torej preprost: uživajte kavo, a zmerno in z zavedanjem skupnega vnosa kofeina.