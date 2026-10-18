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To, kar jeste v zadnjih mesecih nosečnosti, je pomembnejše, kot si mislite

S.B.
Prehrana v nosečnosti 0
18. 10. 2026 04.00

V zadnjih mesecih nosečnosti se misli bodočih staršev pogosto vrtijo okoli poroda, priprav na prihod dojenčka in izbire otroške opreme. Toda pomembno vlogo ima tudi prehrana. Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomembno le, koliko nosečnica poje, temveč predvsem, katera živila izbira. V tretjem trimesečju je zato smiselno dati prednost hranilno bogatim živilom in zmanjšati uživanje močno predelane hrane ter izdelkov z veliko nasičenih maščob.

hrana
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V tretjem trimesečju nosečnosti otrok hitro raste, njegovi možgani se intenzivno razvijajo, telo nosečnice pa ima povečane potrebe po nekaterih hranilih. Zato je pomembno, da nosečnica uživa raznoliko in hranilno bogato hrano. Vendar to ne pomeni, da mora jesti popolno ali se odpovedati vsem manj zdravim jedem.

Zakaj je prehrana v zadnjih mesecih nosečnosti tako pomembna?

Otrok intenzivno raste. V zadnjem trimesečju pridobiva telesno maso, razvijajo se organi in nadaljuje se dozorevanje možganov. Za te procese potrebuje energijo, beljakovine, esencialne maščobne kisline ter vitamine in minerale.

Možgani potrebujejo ustrezna hranila. Maščobne kisline omega-3, zlasti DHA, sodelujejo pri razvoju otrokovih možganov in vida. Njihov vir so denimo nekatere ribe z nizko vsebnostjo živega srebra.

Povečajo se potrebe po nekaterih hranilih. Železo je pomembno za tvorbo hemoglobina in prenos kisika, beljakovine pa za rast in obnovo tkiv. Pomembni so tudi kalcij, jod in druga hranila.

Prehrana vpliva na zdravje nosečnice. Ustrezna prehrana pomaga pokrivati povečane potrebe telesa in lahko prispeva k boljšemu počutju. Vlaknine iz sadja, zelenjave, stročnic in polnozrnatih živil lahko na primer pomagajo pri zaprtju, ki je v nosečnosti pogosto.

V tretjem trimesečju ne gre le za količino hrane, ampak predvsem za to, kaj izberete.
V tretjem trimesečju ne gre le za količino hrane, ampak predvsem za to, kaj izberete.FOTO: Adobe Stock

Kaj naj nosečnica pogosteje uvrsti na jedilnik?

Strokovnjaki priporočajo raznoliko prehrano, ki telesu zagotavlja dovolj energije, beljakovin, vitaminov, mineralov in zdravih maščob.

Na jedilniku naj bodo čim pogosteje:

Sadje in zelenjava: zagotavljata vitamine, minerale in vlaknine. Izbirajte različne vrste ter ju pred uživanjem dobro operite.

Polnozrnata živila: polnozrnat kruh, ovseni kosmiči, rjavi riž in polnozrnate testenine so viri vlaknin in drugih hranil.

Stročnice: fižol, leča in čičerika vsebujejo rastlinske beljakovine, vlaknine in pomembne minerale.

Oreščki in semena: prispevajo zdrave maščobe in druge koristne snovi.

Ribe z nizko vsebnostjo živega srebra: lahko so pomemben vir maščobnih kislin omega-3, ki sodelujejo pri razvoju otrokovih možganov in vida. Pri izbiri rib upoštevajte priporočila za nosečnice.

Jajca, mlečni izdelki in pusti viri beljakovin: pomagajo pokriti povečane prehranske potrebe med nosečnostjo.

Pomembno je tudi, da nosečnica zaužije dovolj tekočine ter upošteva priporočila glede prehranskih dopolnil. O jemanju folne kisline, železa, vitamina D in drugih dodatkov naj se posvetuje z ginekologom oziroma zdravstvenim strokovnjakom.

Strokovnjaki priporočajo raznoliko prehrano, ki telesu zagotavlja dovolj energije, beljakovin, vitaminov, mineralov in zdravih maščob.
Strokovnjaki priporočajo raznoliko prehrano, ki telesu zagotavlja dovolj energije, beljakovin, vitaminov, mineralov in zdravih maščob.FOTO: Adobe Stock

Ni treba izločiti vseh maščob

Beseda maščobe pogosto vzbuja pomisleke, vendar niso vse enake. Telo jih potrebuje za normalno delovanje, zdrave maščobe pa so pomemben del uravnotežene prehrane tudi med nosečnostjo.

Maščobe naj nosečnica pridobiva predvsem iz živil, kot so oljčno olje, oreščki, semena, avokado, jajca in ustrezno izbrane ribe. Ni pa treba popolnoma izločiti vseh priljubljenih jedi ali se izogibati vsaki hrani, ki vsebuje maščobe.

Smiselno je predvsem omejiti pogosto uživanje močno predelanih izdelkov, hitre hrane, slanih prigrizkov in drugih živil, ki vsebujejo veliko nasičenih maščob ter imajo malo hranilne vrednosti. Pomembna je celotna prehrana, ne posamezno živilo.

Najpomembnejša sprememba? Bolj kakovostna hrana, ne manj hrane

Nosečnost ni primeren čas za stroge diete ali namerno omejevanje kalorij z namenom hujšanja, razen če zdravnik zaradi posebnih zdravstvenih razlogov ne svetuje drugače. Otrok in nosečnica potrebujeta dovolj energije in hranil, zato je cilj izboljšati kakovost prehrane, ne pa preprosto jesti manj.

Če ste v prvih dveh trimesečjih pogosto posegali po hitri hrani ali sladkih prigrizkih, ni razloga za občutek krivde. Tudi pozneje v nosečnosti lahko postopoma uvedete bolj uravnotežene izbire. Na primer, del prigrizkov zamenjajte s sadjem in jogurtom, bel kruh občasno s polnozrnatim, ob obroku pa dodajte zelenjavo ali stročnice.

Če imate nosečniško sladkorno bolezen, posebne prehranske potrebe, izrazito slabost ali druge zdravstvene težave, se o primerni prehrani posvetujte z ginekologom ali kliničnim dietetikom.

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Majhne spremembe, ki štejejo

V tretjem trimesečju ni treba čez noč popolnoma spremeniti jedilnika. Veliko več pomeni, da postopoma izbirate bolj raznolika in hranilno bogata živila ter zmanjšate pogostost uživanja močno predelane hrane.

Prehrana je eden od dejavnikov, ki podpirajo zdrav razvoj otroka, vendar ni edini in ne zagotavlja določenega zdravstvenega izida. Nosečnica naj zato ne občuti pritiska, da mora jesti popolno. Najboljši pristop je uravnotežena prehrana, prilagojena njenim potrebam, in strokovna podpora, kadar jo potrebuje.

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Vir: Parents

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