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Hiter zajtrk, ki podpira telo in razvoj dojenčka

S.B.
Prehrana v nosečnosti 0
19. 06. 2026 04.00

Med nosečnostjo je ključno, da obroki vsebujejo beljakovine, zdrave maščobe, železo in vitamine, hkrati pa so dovolj lahki za občutljiv želodec. Pogoste so tudi potrebe po manjših, pogostih obrokih, ki ne obremenijo prebave.

hrana

Ta smoothie je zato idealen: nasiten, hranilen in pripravljen v 3 minutah.

Sestavine

1 skodelica navadnega jogurta

1 banana

skodelice jagodičevja (borovnice ali jagode)

1 žlica ovsenih kosmičev

1 žlička arašidovega masla ali mandljevega masla

malo mleka (po potrebi za teksturo)

Priprava

Vse sestavine daj v mešalnik.

Zmiksaj do gladkega.

Po potrebi prilagodi gostoto z mlekom.

Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka.
Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka.FOTO: Adobe Stock

Zakaj je ta smoothie "nosečniški favorit"?

Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka. Jogurt zagotavlja pomembne beljakovine in kalcij, ki prispevata k ohranjanju močnih kosti. Sadje v smoothieju prinaša vitamin C ter naravno sladkost, zaradi katere je napitek prijeten brez dodanega sladkorja. Ovseni kosmiči poskrbijo za vlaknine, ki pomagajo pri prebavi in dajejo daljši občutek sitosti. Oreščki pa dodajo zdrave maščobe, ki so pomembne za razvoj možganov dojenčka.

Dodatni trik: Če imaš slab apetit zjutraj, ga razdeli na dve manjši porciji, to pogosto pomaga pri jutranji slabosti.

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