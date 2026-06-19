Hiter zajtrk, ki podpira telo in razvoj dojenčka

Ta smoothie je zato idealen: nasiten, hranilen in pripravljen v 3 minutah.

Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka.

Ta smoothie je priljubljena izbira v nosečnosti, ker vsebuje številna hranila, ki podpirajo tako mamo kot razvoj dojenčka. Jogurt zagotavlja pomembne beljakovine in kalcij, ki prispevata k ohranjanju močnih kosti. Sadje v smoothieju prinaša vitamin C ter naravno sladkost, zaradi katere je napitek prijeten brez dodanega sladkorja. Ovseni kosmiči poskrbijo za vlaknine, ki pomagajo pri prebavi in dajejo daljši občutek sitosti. Oreščki pa dodajo zdrave maščobe, ki so pomembne za razvoj možganov dojenčka.

Dodatni trik: Če imaš slab apetit zjutraj, ga razdeli na dve manjši porciji, to pogosto pomaga pri jutranji slabosti.