Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?

S.B.
Prehrana v nosečnosti 0
08. 05. 2026 04.00

Poletni pikniki in druženja ob žaru so priljubljen del toplejših mesecev, vendar se v nosečnosti pogosto pojavi vprašanje, ali je takšna hrana varna. Strokovnjaki poudarjajo, da žar ni prepovedan, vendar je treba biti pri pripravi in izbiri hrane posebej previden.

noseca

Meso z žara je dovoljeno, če je dobro pečeno

Nosečnice lahko uživajo meso z žara, vendar mora biti to popolnoma termično obdelano. Glavno tveganje predstavljajo bakterije, kot sta Listeria in Salmonella, ki se lahko pojavijo v surovem ali premalo pečenem mesu.

To pomeni, da meso ne sme biti rožnato v notranjosti. Piščanec in mleto meso morata biti popolnoma prepečena, mesni sokovi pa morajo biti bistri.

Žar v nosečnosti ni prepovedan, je pa potreben večji nadzor nad pripravo hrane.
Žar v nosečnosti ni prepovedan, je pa potreben večji nadzor nad pripravo hrane.FOTO: Adobe Stock

Na kaj je treba biti še posebej pozoren

1. Križna kontaminacija

Surovo meso ne sme priti v stik z že pripravljeno hrano, kot so solate ali kruh. Pomembno je tudi, da se za surovo in pečeno hrano uporabljajo ločeni krožniki in pribor.

2. Higiena pri pripravi

Na prostem je več možnosti za stik hrane z bakterijami ali umazanijo. Zato je pomembno, da so roke, površine in pripomočki čisti.

3. Zažgana hrana in dim

Močno zažgani deli mesa niso priporočljivi, saj lahko vsebujejo snovi, ki nastanejo pri prekomernem segrevanju. Prav tako je bolje, da se nosečnica ne izpostavlja gostemu dimu.

Uživanje v hrani z žara je torej še vedno možno, le z nekaj dodatne previdnosti.
Uživanje v hrani z žara je torej še vedno možno, le z nekaj dodatne previdnosti.FOTO: Adobe Stock

Kaj pa priloge?

Tudi priloge na žaru lahko predstavljajo tveganje, če niso pravilno shranjene:

- solate morajo biti dobro oprane

- majonezne omake ne smejo stati predolgo na vročini

- hitro pokvarljiva živila morajo biti ves čas ohlajena

Zakaj so priporočila strožja v nosečnosti?

Med nosečnostjo je imunski sistem nekoliko spremenjen, zato je telo bolj dovzetno za okužbe s hrano. Te okužbe lahko v redkih primerih vplivajo tudi na plod, zato je preventiva še posebej pomembna.

Žar v nosečnosti ni prepovedan, je pa potreben večji nadzor nad pripravo hrane. Če je meso dobro pečeno, če se upošteva higiena in se izogiba surovi ali slabo shranjeni hrani, je lahko tudi nosečniški piknik popolnoma varen.

Uživanje v hrani z žara je torej še vedno možno, le z nekaj dodatne previdnosti.

Viri: fda.gov.com, efsa.europa.eu

nosečnost hrana z žara varnost hrane piknik prehrana v nosečnosti
Komentarji (0)

