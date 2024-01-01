Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti
Prehrana v nosečnosti

Živila, ki lahko pomagajo proti zaprtju v nosečnosti

Slovenija dihala v znamenju prijaznosti: Teden otroka povezal več kot 33.000 otrok
Novice

Slovenija dihala v znamenju prijaznosti: Teden otroka povezal več kot 33.000 otrok

Kako prepoznamo anksioznega otroka?
Zdrav otrok

Kako prepoznamo anksioznega otroka?

Ko zasvetijo buče: Zabava za vso družino
Izleti in počitnice

Ko zasvetijo buče: Zabava za vso družino

Pevec pokazal prve fotografije svoje hčerke Ave Ele
Svet slavnih

Pevec pokazal prve fotografije svoje hčerke Ave Ele

Zakaj bi morale nosečnice jesti jajca? Ključno hranilo za razvoj dojenčka
Prehrana v nosečnosti

Zakaj bi morale nosečnice jesti jajca? Ključno hranilo za razvoj dojenčka

Jajca že dolgo časa niso imela dobrega slovesa, saj so jih mnogi povezovali z morebitnim tveganjem za okužbo s salmonelo in visokim holesterolom. A v zadnjih letih se je njihova vloga v prehrani povsem na novo prepoznala, predvsem zaradi vsebnosti pomembnih hranil, kot je kolin. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je izpostavila, da so jajca eden glavnih naravnih virov kolina, ki je ključnega pomena za razvoj ploda.

Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Prehrana v nosečnosti

Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas

Nosečnost je poseben čas v življenju ženske, ko je skrb za zdravje in dobro počutje še posebej pomembno. Tudi pravilna prehrana igra ključno vlogo pri zagotavljanju potrebnih hranil za razvoj otroka in ohranjanju zdravja matere.

Prehrana v nosečnosti: pomen beljakovin za mamo in otroka
Prehrana v nosečnosti

Prehrana v nosečnosti: pomen beljakovin za mamo in otroka

Prehrana med nosečnostjo ima ključno vlogo pri zdravju matere in razvoju otroka. Vnos zadostnih količin beljakovin ni pomemben le za rast ploda, temveč tudi za dobro počutje nosečnice. Pravilna prehrana v tem občutljivem obdobju pomeni dolgoročno naložbo – ne le v zdravje matere, temveč tudi v otrokov imunski sistem, telesni in možganski razvoj ter celo zdravje v odrasli dobi.

Najboljša hrana za nosečnice, ki dviga energijo
Prehrana v nosečnosti

Najboljša hrana za nosečnice, ki dviga energijo

Potrebe po energiji in hranilnih se med nosečnostjo spremenijo. Plod za razvoj potrebuje energijo in gradnike, ki jih v času nosečnosti dobi od mame. Potrebe se torej povišajo, a nosečnica naj količinsko ne uživa hrane za dva, sploh pa je težko povišati vnose hrane ob morebitni nosečniški slabosti. Nosečnica mora tako poskrbeti, da je hrana, ki jo uživa, hranilno bogata in energijsko uravnotežena. Tako bo svojemu plodu omogočila vse potrebno za dober razvoj, obenem pa ne bo izčrpavala svojega organizma. Poleg ustrezne prehrane potrebuje tudi dovolj tekočine in počitka.

Ali malinov čaj res pripomore k lažjemu porodu?
Nosečnost

Ali malinov čaj res pripomore k lažjemu porodu?

Nekateri priporočajo nosečnicam pitje različnih čajev, denimo ingverjevega in iz malinovih listov. Prvi naj bi lajšal slabost in drugi naj bi pripomogel k lažjemu porodu. Pa gre za resnico ali mit? Odgovarja prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., s fakultete za farmacijo, ki je razkril zdravilne rastline, s katerimi si lahko nosečnice lajšajo tegobe, in opozoril, da so določene tudi odsvetovane v nosečnosti.

Ali nosečnica lahko uživa kostanj?
Prehrana v nosečnosti

Ali nosečnica lahko uživa kostanj?

Kostanj, priljubljena jesenska poslastica, znana po svojem sladkem okusu, je med tistimi živili, o katerih lahko nekatere nosečnice dvomijo. Torej ali lahko nosečnica uživa kostanj? Odgovor je seveda pritrdilen. Preverite, zakaj je kostanj lahko zdrav dodatek k nosečniški prehrani.

So gobe primerne za otroke in nosečnice?
Prehrana v nosečnosti

So gobe primerne za otroke in nosečnice?

Marsikatera mama se sprašuje, kdaj lahko otrok začne uživati gobe. Ali jih sploh lahko jemo med nosečnostjo?

Zato bi nosečnice morale uživati več zelja
Prehrana v nosečnosti

Zato bi nosečnice morale uživati več zelja

Ohranjanje uravnotežene in hranljive prehrane med nosečnostjo je bistvenega pomena tako za mater kot za otroka v razvoju. Zelje, listnata zelena zelenjava, je polno bistvenih hranil, ki lahko podpirajo zdravo nosečnost. V tokratnem prispevku pa preverite, zakaj je vključitev zelja v nosečniško prehrano lahko koristna.

Zato bi nosečnice morale jesti fige
Prehrana v nosečnosti

Zato bi nosečnice morale jesti fige

Nosečnost je posebno obdobje v življenju ženske in ohranjanje zdrave prehrane je ključnega pomena tako za mater kot za otroka. Fige so s svojo bogato prehransko vsebnostjo odličen dodatek k nosečniški prehrani. Tu pa je 10 razlogov, zakaj je lahko uživanje fig med nosečnostjo koristno.

Najboljši predlogi za zajtrk nosečnice
Prehrana v nosečnosti

Najboljši predlogi za zajtrk nosečnice

Nosečnica potrebuje pestro in uravnoteženo prehrano, s katero zadovolji vse potrebe po energiji in hranilih tako zase kot tudi za svoj plod. V izogib prevelikemu nihanju krvnega sladkorja in da so vsa hranila na voljo takrat, ko jih organizem potrebuje, je za nosečnico pomembno, da uživa redne in enakomerno porazdeljene dnevne obroke, in sicer med pet do šest dnevnih obrokov. Prvi obrok v dnevu naj bo zajtrk.

Prehrana

Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?

Ste si privoščili okusen, a začinjen obrok, zdaj pa vaš dojenček neutolažljivo joče? Verjetno se sprašujete, ali je vzrok za njegovo razdražljivost začinjena hrana, ki ste jo pravkar uživali. Svetovalka za dojenje razlaga, ali to drži.

Ali lahko doječa mama uživa začinjeno in pekočo hrano?
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ali naj stari starši finančno sodelujejo pri organizaciji krsta?
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Praznične dobrote in slovenska miselnost 'da le ne bo zmanjkalo'
novice Praznične dobrote in slovenska miselnost 'da le ne bo zmanjkalo'
Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu
šport Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu
Venus Williams uradno dahnila usodni da
popin Venus Williams uradno dahnila usodni da
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vizita.si Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Okusno.je Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
Zadovoljna.si 25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
Pevec ima raka
Moskisvet.com Pevec ima raka
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Bibaleze.si Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Cekin.si Babica: Vnukom ne kupujem daril
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Dominvrt.si Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Tega nocoj ne smete spregledati
Zadovoljna.si Tega nocoj ne smete spregledati
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329