Jajca že dolgo časa niso imela dobrega slovesa, saj so jih mnogi povezovali z morebitnim tveganjem za okužbo s salmonelo in visokim holesterolom. A v zadnjih letih se je njihova vloga v prehrani povsem na novo prepoznala, predvsem zaradi vsebnosti pomembnih hranil, kot je kolin. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je izpostavila, da so jajca eden glavnih naravnih virov kolina, ki je ključnega pomena za razvoj ploda.
Nosečnost je poseben čas v življenju ženske, ko je skrb za zdravje in dobro počutje še posebej pomembno. Tudi pravilna prehrana igra ključno vlogo pri zagotavljanju potrebnih hranil za razvoj otroka in ohranjanju zdravja matere.
Prehrana med nosečnostjo ima ključno vlogo pri zdravju matere in razvoju otroka. Vnos zadostnih količin beljakovin ni pomemben le za rast ploda, temveč tudi za dobro počutje nosečnice. Pravilna prehrana v tem občutljivem obdobju pomeni dolgoročno naložbo – ne le v zdravje matere, temveč tudi v otrokov imunski sistem, telesni in možganski razvoj ter celo zdravje v odrasli dobi.
Potrebe po energiji in hranilnih se med nosečnostjo spremenijo. Plod za razvoj potrebuje energijo in gradnike, ki jih v času nosečnosti dobi od mame. Potrebe se torej povišajo, a nosečnica naj količinsko ne uživa hrane za dva, sploh pa je težko povišati vnose hrane ob morebitni nosečniški slabosti. Nosečnica mora tako poskrbeti, da je hrana, ki jo uživa, hranilno bogata in energijsko uravnotežena. Tako bo svojemu plodu omogočila vse potrebno za dober razvoj, obenem pa ne bo izčrpavala svojega organizma. Poleg ustrezne prehrane potrebuje tudi dovolj tekočine in počitka.
Nekateri priporočajo nosečnicam pitje različnih čajev, denimo ingverjevega in iz malinovih listov. Prvi naj bi lajšal slabost in drugi naj bi pripomogel k lažjemu porodu. Pa gre za resnico ali mit? Odgovarja prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., s fakultete za farmacijo, ki je razkril zdravilne rastline, s katerimi si lahko nosečnice lajšajo tegobe, in opozoril, da so določene tudi odsvetovane v nosečnosti.
Kostanj, priljubljena jesenska poslastica, znana po svojem sladkem okusu, je med tistimi živili, o katerih lahko nekatere nosečnice dvomijo. Torej ali lahko nosečnica uživa kostanj? Odgovor je seveda pritrdilen. Preverite, zakaj je kostanj lahko zdrav dodatek k nosečniški prehrani.
Marsikatera mama se sprašuje, kdaj lahko otrok začne uživati gobe. Ali jih sploh lahko jemo med nosečnostjo?
Ohranjanje uravnotežene in hranljive prehrane med nosečnostjo je bistvenega pomena tako za mater kot za otroka v razvoju. Zelje, listnata zelena zelenjava, je polno bistvenih hranil, ki lahko podpirajo zdravo nosečnost. V tokratnem prispevku pa preverite, zakaj je vključitev zelja v nosečniško prehrano lahko koristna.
Nosečnost je posebno obdobje v življenju ženske in ohranjanje zdrave prehrane je ključnega pomena tako za mater kot za otroka. Fige so s svojo bogato prehransko vsebnostjo odličen dodatek k nosečniški prehrani. Tu pa je 10 razlogov, zakaj je lahko uživanje fig med nosečnostjo koristno.
Nosečnica potrebuje pestro in uravnoteženo prehrano, s katero zadovolji vse potrebe po energiji in hranilih tako zase kot tudi za svoj plod. V izogib prevelikemu nihanju krvnega sladkorja in da so vsa hranila na voljo takrat, ko jih organizem potrebuje, je za nosečnico pomembno, da uživa redne in enakomerno porazdeljene dnevne obroke, in sicer med pet do šest dnevnih obrokov. Prvi obrok v dnevu naj bo zajtrk.
Ste si privoščili okusen, a začinjen obrok, zdaj pa vaš dojenček neutolažljivo joče? Verjetno se sprašujete, ali je vzrok za njegovo razdražljivost začinjena hrana, ki ste jo pravkar uživali. Svetovalka za dojenje razlaga, ali to drži.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.