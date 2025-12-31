Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?

Prvi ultrazvok (UZ) služi več namenom, vključno s potrditvijo nosečnosti. UZ omogoča zdravniku preverjanje prisotnosti razvijajočega se zarodka ali ploda. Z njim lahko zdravnik določi gestacijsko starost in pomaga oceniti, kako daleč ste v nosečnosti. Hkrati lahko prepozna, ali nosite več kot enega otroka. Ultrazvok pa lahko zazna in spremlja tudi otrokov srčni utrip, ki zagotavlja zdravo nosečnost.

Prvi ultrazvok se običajno opravi med 8. in 12. tednom nosečnosti. Zato je ob prvih nosečniških simptomih in znakih treba narediti test nosečnosti, nato pa poklicati v ginekološko ambulanto in se pravočasno naročiti na pregled. Ob tem upoštevajte vse posebne smernice, kot je morebiti to, da morate na pregled priti tešči ali spiti dovolj tekočine. Oblecite ohlapna, zračna in bombažna oblačila, ki omogočajo enostaven dostop do trebuha.

Ko je nosečnost na prvem pregledu potrjena, dobi ženska tudi materinsko knjižico in dobro je, da jo ima vedno pri sebi. "Če se nosečnost vidi, je vitalna in jo nosečnica misli obdržati, dobi tudi že materinsko knjižico. Je obvezen dokument v nosečnosti, vendar ZZZS zanjo ne nakazuje denarja ambulantam, zato so prakse zelo različne od ambulante do ambulante – ponekod so plačljive, drugje spet ne. V njih bo zapisana vsa zdravstvena in ginekološka zgodovina nosečnice, njena krvna skupina, rezultati testov, opisanih pri prvem pregledu. Vanjo se zabeležijo vsi ostali pregledi v nosečnosti, tudi ultrazvočni, spremlja se telesna teža, krvni tlak, morebitni posegi in zdravila. Na koncu je še rubrika za porod, novorojenčka(-čke) in za pregled šest tednov po porodu," je za naš portal pojasnil doc. dr. Leon Meglič, dr. med.

Kaj lahko pričakujete med ultrazvočnim pregledom?

Nanos gela:

Na vaš trebuh se nanese prozoren gel, ki pomaga pri prenosu zvočnih valov.

Uporaba pretvornika:

Zdravnik uporablja napravo, imenovano pretvornik, ki oddaja in sprejema zvočne valove za zajemanje slik.

Postopek skeniranja:

Zdravnik pretvornik nežno premika po trebuhu, da dobi slike maternice in razvijajočega se otroka.

Vizualizacija otroka:

Otroka boste lahko videli na monitorju, opazovali njegov zgodnji razvoj in morda celo slišali njegov srčni utrip.

Meritve in ocene:

Zdravnik bo izmeril otrokovo velikost, ocenil srčni utrip in ocenil predviden datum poroda.