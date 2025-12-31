Bibaleze.si
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?

S.B.
Pregledi med nosečnostjo 0
31. 12. 2025 10.13

Ultrazvočni pregled zagotavlja vpogled v razvoj življenja v maternici in nudi bistvene informacije o nosečnosti. Razumevanje vsega, kar lahko pričakujete med prvim ultrazvokom, pa lahko pomaga ublažiti morebitne skrbi ali dvome. Da vam bo čas do prvega pregleda hitreje minil, smo za vas pripravili nekaj informativnih napotkov.

ultrazvok

Namen prvega ultrazvoka

Prvi ultrazvok (UZ) služi več namenom, vključno s potrditvijo nosečnosti. UZ omogoča zdravniku preverjanje prisotnosti razvijajočega se zarodka ali ploda. Z njim lahko zdravnik določi gestacijsko starost in pomaga oceniti, kako daleč ste v nosečnosti. Hkrati lahko prepozna, ali nosite več kot enega otroka. Ultrazvok pa lahko zazna in spremlja tudi otrokov srčni utrip, ki zagotavlja zdravo nosečnost.

Priprava na prvi ultrazvočni pregled

Prvi ultrazvok se običajno opravi med 8. in 12. tednom nosečnosti. Zato je ob prvih nosečniških simptomih in znakih treba narediti test nosečnosti, nato pa poklicati v ginekološko ambulanto in se pravočasno naročiti na pregled. Ob tem upoštevajte vse posebne smernice, kot je morebiti to, da morate na pregled priti tešči ali spiti dovolj tekočine. Oblecite ohlapna, zračna in bombažna oblačila, ki omogočajo enostaven dostop do trebuha. 

S prvim ultrazvočnim pregledom zdravnik potrdi nosečnost in oceni, koliko časa ste noseči.
S prvim ultrazvočnim pregledom zdravnik potrdi nosečnost in oceni, koliko časa ste noseči. FOTO: iStock

Ko je nosečnost na prvem pregledu potrjena, dobi ženska tudi materinsko knjižico in dobro je, da jo ima vedno pri sebi. "Če se nosečnost vidi, je vitalna in jo nosečnica misli obdržati, dobi tudi že materinsko knjižico. Je obvezen dokument v nosečnosti, vendar ZZZS zanjo ne nakazuje denarja ambulantam, zato so prakse zelo različne od ambulante do ambulante – ponekod so plačljive, drugje spet ne. V njih bo zapisana vsa zdravstvena in ginekološka zgodovina nosečnice, njena krvna skupina, rezultati testov, opisanih pri prvem pregledu. Vanjo se zabeležijo vsi ostali pregledi v nosečnosti, tudi ultrazvočni, spremlja se telesna teža, krvni tlak, morebitni posegi in zdravila. Na koncu je še rubrika za porod, novorojenčka(-čke) in za pregled šest tednov po porodu," je za naš portal pojasnil  doc. dr. Leon Meglič, dr. med.

Kaj lahko pričakujete med ultrazvočnim pregledom?

Nanos gela
Na vaš trebuh se nanese prozoren gel, ki pomaga pri prenosu zvočnih valov.

Uporaba pretvornika
Zdravnik uporablja napravo, imenovano pretvornik, ki oddaja in sprejema zvočne valove za zajemanje slik.

Postopek skeniranja
Zdravnik pretvornik nežno premika po trebuhu, da dobi slike maternice in razvijajočega se otroka.

Vizualizacija otroka
Otroka boste lahko videli na monitorju, opazovali njegov zgodnji razvoj in morda celo slišali njegov srčni utrip.

Meritve in ocene
Zdravnik bo izmeril otrokovo velikost, ocenil srčni utrip in ocenil predviden datum poroda.

Med ultrazvočnimi preiskavami lahko prejmete tudi slikico ploda za spomin.
Med ultrazvočnimi preiskavami lahko prejmete tudi slikico ploda za spomin. FOTO: Dreamstime

Čustveni odziv na prvi ultrazvočni pregled

Navdušenje in pričakovanje
Prvi ultrazvok pogosto vzbudi močna čustva, saj oživi resničnost nosečnosti.

Podporna in prisotnost partnerja
Če si želite deliti to posebno izkušnjo s partnerjem, vprašajte zdravnika, ali se vam lahko pridruži na prvem pregledu.

Radovednost in morebitni strahovi: 
Ne oklevajte in povprašajte zdravnika o kakršnih koli pomislekih ali strahovih, ki bi jih morda imeli med obiskom.

Hranjenje spominkov: 
Prosite, če vam lahko zdravnik natisne digitalno sliko vašega dojenčka kot dragocen spomin.

Prvi ultrazvok je pomemben mejnik v nosečnosti, ki bodočim staršem nudi dragocene vpoglede in zagotovilo o razvoju njihovega otroka. Če razumete, kaj lahko pričakujete med tem pregledom, se ga lahko samozavestno in z veseljem udeležite. Ne pozabite se posvetovati s svojim zdravnikom o nadaljnjih pregledih, posnetek, ki ga prejmete, pa shranite za spomin na to čudovito izkušnjo. 

