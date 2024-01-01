Najbolj idealno je, če ženska zanosi in rodi okoli 25. leta starosti, ko je praviloma najbolj plodna, ima redne menstrualne cikluse in ovulacije, starost jajčec in jajčnikov je optimalna. Tedaj je tudi manj tveganj za zaplete v nosečnosti in za nepravilen razvoj ploda. Kaj pa lahko pričakujemo v starejših letih, po 37. letu, ko že govorimo o napredovani starosti nosečnice? Odgovarja primarij Darija Strah, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.
Ultrazvočni pregled zagotavlja vpogled v razvoj življenja v maternici in nudi bistvene informacije o nosečnosti. Razumevanje vsega, kar lahko pričakujete med prvim ultrazvokom, pa lahko pomaga ublažiti morebitne skrbi ali dvome. Da vam bo čas do prvega pregleda hitreje minil, smo za vas pripravili nekaj informativnih napotkov.
NIPT je predrojstni presejalni test, pri katerem z analizo zunajcelične DNK ploda v materini krvi z visoko natančnostjo ugotavljamo, ali obstaja tveganje za različne kromosomske napake pri še nerojenemu otroku.
Rh-D faktor je zelo pomemben.Če je nosečnica Rh-D negativna, lahko njeno telo prepozna otrokove celice kot tujek.
V okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja je zdravi nosečnici omogočenih deset sistematičnih pregledov in dve ultrazvočni preiskavi. Redni pregledi in preiskave v nosečnosti so pomembni za ohranjanje in krepitev zdravja nosečnice, ploda in kasneje otroka ter pravočasno prepoznavanje morebitnih zdravstvenih težav, ki jih lahko posledično ustrezno obravnavajo in po potrebi tudi zdravijo.
Od druge polovice nosečnosti naprej se povečajo potrebe nosečnice po železu, predvsem zaradi oskrbe otročka v maternici in povečanega volumna krvi. Če ga nima dovolj, je bolj utrujena in se na splošno slabo počuti, železo pa potrebuje tudi plod.
V zadnjih letih je na voljo test, ki ga lahko nosečnica opravi že zelo zgodaj in ki ne predstavlja nobenega tveganja za splav. Z njim zelo natančno odkrijejo morebitne genske nepravilnosti ploda, pa tudi hitro določijo spol. Zanj se je odločila tudi bralka, ki jo danes doma razveseljuje zdrav 10-mesečnik.
Verjetno ni ženske, ki bi v ginekoloških pregledih uživala – nenazadnje gre za telesno in tudi čustveno zelo občutljivo področje. A medtem ko imajo nekatere pred obdobnimi pregledi samo malce neprijeten občutek, pestijo druge močan strah in tesnobna občutja že ob besedi "ginekolog". Kaj vse se lahko skriva zadaj in kdaj je čas za menjavo ginekologa?
V Uradnem listu Republike Slovenije je zakonsko določeno, da ima nosečnica po 37. letu pravico do kariotipizacije (horionske biopsije ali amniocenteze). Kako poteka biopsija horionskih resic, ali je nevarna za plod in nosečnico ter kaj se ugotovi z njo, si preberite v spodnjih vrsticah.
Sifilis je spolno prenosljiva okužba z bakterijo Treponema pallidum, ki lahko, če ni pravilno zdravljena, povzroči dolgotrajne zaplete in celo smrt. Okužena nosečnica pa lahko okužbo prenese na nerojenega otroka.
Opravili ste nosečniški test in pokazal se je plus. Jupiii, s partnerjem sta neizmerno vesela. Čas je, da se naročite pri izbranem ginekologu na prvi pregled. Toda tja ne pridite brez osnovnih informacij! V spodnjih vrsticah boste tudi izvedeli, kaj vse vas tisti dan čaka, ko boste dobili še uradno potrdilo, da ste v veselem pričakovanju.
