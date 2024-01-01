Bibaleze.si
Pregledi med nosečnostjo

To prinašajo novosti pri preiskavah v nosečnosti

Idejnica

Na vas čaka celodnevna zabavo za vso družino

Novice

Babica iz Nemčije ima že 100 pravnukov: Kako ji je to uspelo

Novice

Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino

Svet slavnih

Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem – skrivno življenje Clinta Eastwooda

Pregledi med nosečnostjo

Nosečnost v starejših letih: kaj lahko pričakujete?

Najbolj idealno je, če ženska zanosi in rodi okoli 25. leta starosti, ko je praviloma najbolj plodna, ima redne menstrualne cikluse in ovulacije, starost jajčec in jajčnikov je optimalna. Tedaj je tudi manj tveganj za zaplete v nosečnosti in za nepravilen razvoj ploda. Kaj pa lahko pričakujemo v starejših letih, po 37. letu, ko že govorimo o napredovani starosti nosečnice? Odgovarja primarij Darija Strah, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Pregledi med nosečnostjo

Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?

Ultrazvočni pregled zagotavlja vpogled v razvoj življenja v maternici in nudi bistvene informacije o nosečnosti. Razumevanje vsega, kar lahko pričakujete med prvim ultrazvokom, pa lahko pomaga ublažiti morebitne skrbi ali dvome. Da vam bo čas do prvega pregleda hitreje minil, smo za vas pripravili nekaj informativnih napotkov.

Pregledi med nosečnostjo

Vse, kar morate vedeti o testu NIPT

NIPT je predrojstni presejalni test, pri katerem z analizo zunajcelične DNK ploda v materini krvi z visoko natančnostjo ugotavljamo, ali obstaja tveganje za različne kromosomske napake pri še nerojenemu otroku.

Pregledi med nosečnostjo

Kaj pomeni, če je nosečnica Rh-D negativna?

Rh-D faktor je zelo pomemben.Če je nosečnica Rh-D negativna, lahko njeno telo prepozna otrokove celice kot tujek.

Pregledi med nosečnostjo

Katere preiskave v nosečnosti poznamo?

V okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja je zdravi nosečnici omogočenih deset sistematičnih pregledov in dve ultrazvočni preiskavi. Redni pregledi in preiskave v nosečnosti so pomembni za ohranjanje in krepitev zdravja nosečnice, ploda in kasneje otroka ter pravočasno prepoznavanje morebitnih zdravstvenih težav, ki jih lahko posledično ustrezno obravnavajo in po potrebi tudi zdravijo.

Pregledi med nosečnostjo

Zato nosečnica ne sme biti slabokrvna

Od druge polovice nosečnosti naprej se povečajo potrebe nosečnice po železu, predvsem zaradi oskrbe otročka v maternici in povečanega volumna krvi. Če ga nima dovolj, je bolj utrujena in se na splošno slabo počuti, železo pa potrebuje tudi plod.

Pregledi med nosečnostjo

Ko je pri 40 drugič zanosila, se je odločila za NIFTY test

V zadnjih letih je na voljo test, ki ga lahko nosečnica opravi že zelo zgodaj in ki ne predstavlja nobenega tveganja za splav. Z njim zelo natančno odkrijejo morebitne genske nepravilnosti ploda, pa tudi hitro določijo spol. Zanj se je odločila tudi bralka, ki jo danes doma razveseljuje zdrav 10-mesečnik.

Pregledi med nosečnostjo

Je čas za iskanje novega ginekologa?

Verjetno ni ženske, ki bi v ginekoloških pregledih uživala – nenazadnje gre za telesno in tudi čustveno zelo občutljivo področje. A medtem ko imajo nekatere pred obdobnimi pregledi samo malce neprijeten občutek, pestijo druge močan strah in tesnobna občutja že ob besedi "ginekolog". Kaj vse se lahko skriva zadaj in kdaj je čas za menjavo ginekologa?

Pregledi med nosečnostjo

Zato je priporočljiva biopsija horionskih resic

V Uradnem listu Republike Slovenije je zakonsko določeno, da ima nosečnica po 37. letu pravico do kariotipizacije (horionske biopsije ali amniocenteze). Kako poteka biopsija horionskih resic, ali je nevarna za plod in nosečnico ter kaj se ugotovi z njo, si preberite v spodnjih vrsticah.

Pregledi med nosečnostjo

Okužba s sifilisom v času nosečnosti

Sifilis je spolno prenosljiva okužba z bakterijo Treponema pallidum, ki lahko, če ni pravilno zdravljena, povzroči dolgotrajne zaplete in celo smrt. Okužena nosečnica pa lahko okužbo prenese na nerojenega otroka.

Pregledi med nosečnostjo

Kdaj na prvi pregled v nosečnosti?

Opravili ste nosečniški test in pokazal se je plus. Jupiii, s partnerjem sta neizmerno vesela. Čas je, da se naročite pri izbranem ginekologu na prvi pregled. Toda tja ne pridite brez osnovnih informacij! V spodnjih vrsticah boste tudi izvedeli, kaj vse vas tisti dan čaka, ko boste dobili še uradno potrdilo, da ste v veselem pričakovanju.

