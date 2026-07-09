Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?

Strokovne organizacije, kot sta Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) in britanski NHS, opozarjajo predvsem na povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov oz. globoko vensko trombozo, ki se lahko pojavi pri dolgotrajnem sedenju, še posebej v nosečnosti.
Koliko časa je "varno" sedeti v avtu?
Ni stroge časovne omejitve, koliko časa lahko nosečnica sedi v avtu, vendar smernice temeljijo na tveganju dolgotrajne nepremičnosti:
- potovanja, daljša od približno 4 ur, že povečajo tveganje za nastanek krvnih strdkov
- težava ni vožnja sama, ampak neprekinjeno sedenje brez gibanja
- zato strokovnjaki priporočajo redne postanke in razgibavanje
ACOG poudarja, da je med potovanjem ključno, da nosečnica redno vstaja, se razteza in poskrbi za dobro hidracijo.
Zakaj je dolgotrajno sedenje v nosečnosti bolj občutljivo?
Med nosečnostjo se:
- poveča strjevanje krvi (naravna zaščita telesa),
- upočasni venski pretok v nogah,
- maternica pritiska na vene v medenici.
Kombinacija teh dejavnikov pomeni, da dolgotrajno sedenje brez gibanja lahko še dodatno upočasni cirkulacijo.
Kako potovati z avtom čim bolj varno?
Strokovna priporočila so zelo jasna in praktična:
1. Postanki na 1–2 uri
Vsakih 60–120 minut se ustavite, izstopite iz avta in se sprehodite nekaj minut ter raztegnite noge.
2. Gibanje tudi med vožnjo
Če ste sopotnica krožite z gležnji, izmenično dvigujte stopala in premikajte prste na nogah.
3. Udobna oblačila
Izogibajte se tesnim hlačam in močnim elastikam okoli pasu ali stegen.
4. Dovolj tekočine
Dehidracija dodatno poveča tveganje za strdke, zato pijte vodo redno, tudi če to pomeni pogostejše postanke.
5. Pravilna uporaba varnostnega pasu
Pas naj bo spodaj čez boke (ne čez trebuh), zgornji del pa nameščen med prsmi.
6. Po potrebi kompresijske nogavice
NHS priporoča kompresijske nogavice pri daljših vožnjah, saj pomagajo izboljšati pretok krvi v nogah.
Kdaj je treba biti še posebej previden?
Posvet z zdravnikom je priporočljiv, če imate zgodovino krvnih strdkov, če imate težave z žilami, če je nosečnost visoko tvegana in v primeru, če pot traja več ur brez možnosti pogostih postankov.
Kdaj potovanje ni priporočljivo?
Zdravniki lahko odsvetujejo potovanja, če obstajajo zapleti, kot so:
- preeklampsija
- nevarnost prezgodnjega poroda
- krvavitve ali druge resne nosečniške težave
V nosečnosti ni določene "varne meje v urah" za sedenje v avtu, vendar velja preprosto pravilo: daljše kot je potovanje, bolj pomembni so postanki in gibanje. Največje tveganje ni sama vožnja, temveč dolgotrajno mirovanje. Z rednimi odmori, hidracijo in gibanjem je potovanje z avtom v večini primerov varno tudi v nosečnosti.
Viri: ACOG, NHS
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