Potovanje z avtom v nosečnosti: koliko časa lahko sedite?

Strokovne organizacije, kot sta Ameriško združenje porodničarjev in ginekologov (ACOG) in britanski NHS, opozarjajo predvsem na povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov oz. globoko vensko trombozo, ki se lahko pojavi pri dolgotrajnem sedenju, še posebej v nosečnosti.

ACOG poudarja, da je med potovanjem ključno, da nosečnica redno vstaja, se razteza in poskrbi za dobro hidracijo.

- težava ni vožnja sama, ampak neprekinjeno sedenje brez gibanja

- potovanja, daljša od približno 4 ur, že povečajo tveganje za nastanek krvnih strdkov

Ni stroge časovne omejitve, koliko časa lahko nosečnica sedi v avtu, vendar smernice temeljijo na tveganju dolgotrajne nepremičnosti:

Vsakih 60–120 minut se ustavite, izstopite iz avta in se sprehodite nekaj minut ter raztegnite noge.

Kombinacija teh dejavnikov pomeni, da dolgotrajno sedenje brez gibanja lahko še dodatno upočasni cirkulacijo.

- maternica pritiska na vene v medenici.

Med nosečnostjo se:

Strokovna priporočila so zelo jasna in praktična:

1. Postanki na 1–2 uri

Vsakih 60–120 minut se ustavite, izstopite iz avta in se sprehodite nekaj minut ter raztegnite noge.

2. Gibanje tudi med vožnjo

Če ste sopotnica krožite z gležnji, izmenično dvigujte stopala in premikajte prste na nogah.

3. Udobna oblačila

Izogibajte se tesnim hlačam in močnim elastikam okoli pasu ali stegen.

4. Dovolj tekočine

Dehidracija dodatno poveča tveganje za strdke, zato pijte vodo redno, tudi če to pomeni pogostejše postanke.

5. Pravilna uporaba varnostnega pasu

Pas naj bo spodaj čez boke (ne čez trebuh), zgornji del pa nameščen med prsmi.

6. Po potrebi kompresijske nogavice

NHS priporoča kompresijske nogavice pri daljših vožnjah, saj pomagajo izboljšati pretok krvi v nogah.