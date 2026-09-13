Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih

Prvi znaki, da se bliža porod, so lahko nežni in sprva celo nekoliko nejasni. Popadki se lahko pojavljajo neredno, nosečnica lahko občuti bolečine v križu, opazi sluzast izcedek ali pa ji odteče voda, vendar tudi ta ni nujno takoj videti kot velik slap, kot to pogosto prikazujejo na zaslonu. Pomembno je tudi vedeti, da se vsak porod začne in razvija nekoliko drugače. Strokovnjaki poudarjajo, da porod ni proces, pri katerem bi bilo mogoče pričakovati popolnoma enak potek pri vsaki ženski. Sodobna obravnava zato poudarja individualizirano in spoštljivo skrb za porodnico.

icon-expand Prvi znaki, da se bliža porod, so lahko nežni in sprva celo nekoliko nejasni. FOTO: Adobe Stock

Prvi znaki, da se porod približuje

Eden najbolj prepoznavnih znakov so seveda popadki. Maternica se med popadkom skrči in nato sprosti. V začetku so lahko popadki razmeroma blagi, kratki in neredni, sčasoma pa postajajo močnejši, daljši in pogostejši. Toda popadki niso edini znak. Nosečnica lahko opazi tudi: - bolečino ali pritisk v križu, - občutek pritiska v medenici, - pogostejšo potrebo po odvajanju blata ali uriniranju, - več vaginalnega izcedka, - izločanje sluznega čepa, - odtekanje plodovnice. Nekatere ženske spremembe občutijo zelo jasno, pri drugih pa se porod začne precej neopazno.

Kaj je sluzni čep?

Med nosečnostjo je maternični vrat zaprt s sluznim čepom, ki predstavlja eno od zaščit pred vstopom bakterij v maternico. Ko se maternični vrat začne pripravljati na porod, se lahko ta čep izloči. Videti je lahko kot gost, želatinast izcedek, ki je prozoren, rožnat ali vsebuje manjšo količino krvi. Izločitev sluznega čepa pa še ne pomeni nujno, da se bo otrok rodil čez nekaj ur. Porod se lahko začne kmalu, lahko pa šele čez nekaj dni. Nekatere ženske tega znaka sploh ne opazijo. Če je krvavitve več kot le manjša primes krvi v sluzi, je treba nemudoma stopiti v stik z zdravstvenim osebjem.

icon-expand Če nosečnost poteka brez posebnosti, lahko zdravstveno osebje svetuje, da ženska zgodnjo fazo poroda preživi doma. FOTO: Dreamstime

Kaj pa, če odteče voda?

Tudi tukaj je resničnost pogosto drugačna od filmskih prizorov. Plodovnica lahko odteče kot večji izliv, lahko pa začne počasi kapljati. Nosečnica ima lahko občutek, da je nekaj steklo iz nožnice, vendar tega ne more zadržati tako kot urin. Plodovnica je običajno bistra ali bledo obarvana. Če je tekočina zelena, rjavkasta, neprijetnega vonja ali je prisotna krvavitev, je treba zdravstveno osebje obvestiti takoj. Če nosečnici odteče voda, naj se obrne na svojo porodnišnico oziroma zdravstveno osebje in upošteva njihova navodila.

Prvi popadki še ne pomenijo, da morate takoj v porodnišnico

To je eden pomembnejših delov zgodbe, ki ga filmi pogosto izpustijo. Začetek poroda oziroma latentna faza je lahko dolga. Maternični vrat se začne mehčati, krajšati in odpirati, popadki pa so lahko sprva neredni. Ta faza lahko traja več ur, včasih tudi dni. Pri nekaterih ženskah je ta del precej kratek, pri drugih lahko traja dlje. Če nosečnost poteka brez posebnosti, lahko zdravstveno osebje svetuje, da ženska zgodnjo fazo poroda preživi doma. Takrat lahko pomaga počitek, gibanje, topel tuš ali kopel, sproščanje in dihalne tehnike. Pomembno je tudi dovolj piti in po svojih zmožnostih poskrbeti za energijo.

Kako ločiti prave popadke od Braxton-Hicksovih?

Proti koncu nosečnosti lahko ženska občuti tudi tako imenovane Braxton-Hicksove oziroma pripravljalne popadke. Ti niso nujno znak, da se je porod zares začel. Pravi porodni popadki se praviloma sčasoma krepijo, trajajo dlje in postajajo pogostejši. Pri pripravljalnih popadkih se lahko zgodi, da oslabijo ali izginejo, če nosečnica spremeni položaj, se spočije ali začne hoditi. Vendar ni vedno mogoče zanesljivo ugotoviti, za katero vrsto popadkov gre, samo na podlagi občutka. Če je nosečnica v dvomih, je povsem primerno poklicati porodnišnico ali babico in vprašati za nasvet.

icon-expand Pravi porodni popadki se praviloma sčasoma krepijo, trajajo dlje in postajajo pogostejši. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je čas za porodnišnico?

Ni enega samega pravila, ki bi veljalo za prav vsako nosečnico. Pomembno je upoštevati navodila njene porodnišnice in zdravstvenega osebja, zlasti če gre za nosečnost z večjim tveganjem. Strokovnjaki kot razlog za stik s porodnišnico med drugim navajajo redne popadke na približno pet minut ali pogosteje. Ob tem pa je treba upoštevati tudi druge okoliščine. Takojšen stik z zdravstvenim osebjem je potreben tudi, če: - odteče plodovnica, - pride do vaginalne krvavitve, - se otrok giblje manj kot običajno, - se znaki poroda pojavijo pred 37. tednom nosečnosti, - popadek traja več kot dve minuti, - se pojavi šest ali več popadkov v desetih minutah. Če ima ženska občutek, da otrok prihaja takoj oziroma ima močan občutek potrebe po potiskanju, je potrebna nujna pomoč.

Kaj se dogaja, ko se porod zares začne?

Ko porod napreduje, postajajo popadki močnejši in bolj redni, maternični vrat pa se postopoma odpira. Maternični vrat se mora stanjšati in odpreti, da lahko otrok preide skozi porodni kanal. Odpiranje se meri v centimetrih, pri popolni odprtosti pa meri približno 10 centimetrov. Prav tu je pomembno še eno napačno pričakovanje: porod ne napreduje pri vseh ženskah z enako hitrostjo. Strokovnjaki opozarjajo pred uporabo univerzalnega pravila, po katerem bi se moral maternični vrat v aktivni fazi poroda odpirati s hitrostjo enega centimetra na uro. Takšna pričakovanja niso primerna za vse porodnice. Zato počasnejši začetek še ne pomeni, da je z žensko ali otrokom nujno kaj narobe. Zdravstveno osebje med porodom spremlja stanje matere in otroka ter glede na okoliščine presoja, ali so potrebni dodatni ukrepi.

icon-expand Ko porod napreduje, postajajo popadki močnejši in bolj redni, maternični vrat pa se postopoma odpira. FOTO: Profimedia

In če se zmotite?

Če nosečnica odide v porodnišnico, ker meni, da se je porod začel, nato pa se izkaže, da še ni čas, to ni razlog za zadrego. Začetek poroda je lahko težko prepoznati, zlasti pri prvi nosečnosti. Tudi strokovnjaki z Mayo Clinic poudarjajo, da je včasih težko vedeti, kdaj se je porod zares začel, zato je povsem razumljivo poiskati strokovni nasvet. Najpomembnejše je, da nosečnica pozna navodila svoje porodnišnice in da ob dvomu pokliče zdravstveno osebje.

Porod ni filmski prizor in prav je tako

Porod je lahko hiter ali počasen, zelo intenziven ali pa se začne skoraj neopazno. Pri nekaterih ženskah najprej odteče voda, pri drugih se začnejo popadki. Pri nekaterih se sluzni čep izloči več dni prej, pri drugih ga sploh ne opazijo. Ni enega samega pravilnega začetka poroda. Obravnava poroda mora biti usmerjena v žensko in njene individualne potrebe, pri čemer sta poleg zdravstvene varnosti pomembna tudi občutek dostojanstva, spoštovanja in varnosti. Zato je dobro, da bodoča mamica že pred porodom ve, katere spremembe lahko pričakuje, pozna telefonsko številko svoje porodnišnice in ve, ob katerih znakih mora poiskati pomoč. Ko se porod začne, pa je najpomembneje poslušati svoje telo in upoštevati navodila zdravstvenega osebja.