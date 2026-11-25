Zakaj porod tako zelo boli?

Porodna bolečina je posledica več fizioloških procesov, ki se med porodom odvijajo v ženskem telesu. V prvi porodni dobi jo povzročajo predvsem krčenje maternice, raztezanje materničnega vratu in spremembe v spodnjem delu maternice. Bolečina se pogosto začne kot menstrualnim krčem podobna bolečina v spodnjem delu trebuha, nato pa postaja intenzivnejša. Pogosto se širi tudi v križ in hrbet. Ko porod napreduje, se spreminja tudi značaj bolečine. V drugi porodni dobi, ko se otrok pomika skozi porodni kanal, k bolečini prispevajo raztezanje nožnice, presredka in drugih mehkih tkiv medeničnega dna ter pritisk otrokove glavice na okoliške strukture. Pomembno je razumeti, da porodna bolečina ni ves čas enako močna. Popadki prihajajo v valovih. Med njimi ima porodnica praviloma obdobja počitka, ko se bolečina zmanjša ali povsem popusti. Ko porod napreduje, postajajo popadki praviloma močnejši, daljši in pogostejši.

icon-expand Popadki prihajajo v valovih. Med njimi ima porodnica praviloma obdobja počitka, ko se bolečina zmanjša ali povsem popusti. FOTO: Adobe Stock

Zakaj nekatere ženske porod doživljajo kot bolj bolečega od drugih?

Na porodno bolečino ne vpliva samo fiziološko dogajanje, temveč tudi številni individualni dejavniki. Vsaka ženska ima drugačen prag bolečine, drugačno telesno zgradbo, porodno izkušnjo in način soočanja z intenzivnimi občutki. Pomembni so tudi položaj otroka, potek poroda, trajanje popadkov, morebitno sprožanje poroda in psihično počutje porodnice. Strah, negotovost, izčrpanost in občutek pomanjkanja nadzora lahko vplivajo na doživljanje bolečine. To ne pomeni, da je porodna bolečina zgolj psihološka ali da bi jo ženska lahko premagala samo s pozitivnim razmišljanjem. Bolečina je resnična telesna izkušnja, njeno doživljanje pa je povezano tudi s čustvenim stanjem in okoljem, v katerem ženska rojeva. Prav zato je pomembno, da porodnica ni prepuščena sama sebi. Občutek varnosti, spoštljiva komunikacija, podpora babice in prisotnost osebe, ki ji zaupa, lahko pomembno prispevajo k boljši porodni izkušnji.

Katere možnosti za lajšanje porodne bolečine obstajajo?

Porodnicam so na voljo nefarmakološke in farmakološke metode lajšanja bolečine. Ni ene metode, ki bi bila najboljša za vse. Nekaterim ženskam zadostujejo gibanje, dihanje in topla voda, druge potrebujejo zdravila ali epiduralno analgezijo. Metode se lahko tudi kombinirajo. 1. Gibanje, dihanje in spreminjanje položajev Med porodom lahko pomaga spreminjanje položajev, sprehajanje, zibanje na porodni žogi, klečanje ali položaj na vseh štirih. Nekaterim ženskam ustreza pokončen položaj, drugim ležanje na boku. Pomembne so tudi dihalne in sprostitvene tehnike. Usmerjeno, umirjeno dihanje lahko porodnici pomaga, da se med popadki lažje sprosti in ohrani občutek nadzora.

2. Topla voda in masaža Topel tuš ali kopel lahko pomagata sprostiti mišice in ublažiti neprijetne občutke. Nekaterim ženskam zelo ustreza tudi masaža križa, pritisk na spodnji del hrbta ali uporaba toplih obkladkov. Svetovna zdravstvena organizacija in britanski NICE med možnostmi za lajšanje porodne bolečine omenjata tudi masažo, tople obkladke in uporabo vode. Učinek je individualen, zato je pomembno, da porodnica lahko izbira, kaj ji v določenem trenutku najbolj ustreza. 3. Smejalni plin Dušikov oksidul oziroma tako imenovani smejalni plin je ena od možnosti za lajšanje porodne bolečine. Porodnica ga vdihuje skozi masko, običajno ob začetku popadka. Deluje hitro, vendar bolečine praviloma ne odpravi v celoti. Lahko pomaga, da jo lažje prenaša. Med možnimi stranskimi učinki so omotica, slabost in zaspanost.

icon-expand Smejalni plin deluje hitro, vendar bolečine praviloma ne odpravi v celoti. Lahko pomaga, da jo lažje prenaša. FOTO: Adobe Stock

4. Zdravila proti bolečinam V porodnišnicah so v določenih okoliščinah na voljo tudi zdravila proti bolečinam, med drugim opioidi. Lahko zmanjšajo intenzivnost bolečine, vendar imajo tudi možne neželene učinke, kot so slabost, zaspanost in omotica. Nekatera zdravila lahko vplivajo tudi na otrokovo dihanje, zato je pomembno, da zdravstveno osebje upošteva čas njihove uporabe in spremlja stanje matere ter otroka. 5. Epiduralna analgezija Epiduralna analgezija velja za eno najučinkovitejših metod lajšanja porodne bolečine. Izvaja jo anesteziolog, ki v epiduralni prostor v spodnjem delu hrbta vstavi tanek kateter, po katerem porodnica prejema zdravila za lajšanje bolečine. Bolečino lahko bistveno zmanjša, ne da bi porodnica izgubila zavest. Občutek popadkov se lahko ohrani v manjši meri, vendar so praviloma precej manj boleči. Možni neželeni učinki vključujejo padec krvnega tlaka, srbenje, težave pri uriniranju, povišano telesno temperaturo in glavobol. Redkejši so resnejši zapleti. O primernosti metode se porodnica posvetuje z zdravstvenim osebjem. Pomembno je vedeti, da epiduralna analgezija ni neuspeh, bližnjica ali dokaz, da se ženska ni dovolj dobro pripravila na porod. Je ena od medicinskih možnosti za lajšanje bolečine.

Ali je porod brez protibolečinskih sredstev boljši?

V zadnjih letih se veliko govori o naravnem porodu, pripravah na porod, dihalnih tehnikah in različnih oblikah sproščanja. Vse to je lahko koristno, vendar se ob tem včasih ustvarja napačen vtis, da je porod brez zdravil nekaj boljšega ali bolj vrednega. Takšno razmišljanje lahko na porodnice po nepotrebnem pritiska. Uporaba epiduralne analgezije ali drugih protibolečinskih sredstev ne pomeni, da je ženska manj pogumna, da je odpovedala ali da je njen porod manj naraven. Prav tako porod brez protibolečinskih sredstev ni samodejno boljša izkušnja. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko ženska sama izbira med možnostmi lajšanja porodne bolečine in si lahko med porodom tudi premisli. Odločitev ne sme temeljiti na pritisku partnerja, družine ali zdravstvenega osebja.

icon-expand Porodna izkušnja ni tekmovanje v vzdržljivosti. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko naredimo že pred porodom?