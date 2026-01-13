Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu

V rubriki Vizita se je Špela Bezjak Zrim pogovarjala z Laro Koren Nastran, mamico treh otrok in priljubljeno slovensko vplivnico, ter profesorico Natašo Tul Mandič iz porodnišnice v Postojni, specialistko ginekologije in porodništva, o uporabi medicinske hipnoze pri pripravi na porod.

Medicinska hipnoza je priznana in učinkovita psihoterapevtska metoda, ki se vse pogosteje uporablja pri nosečnicah, saj omogoča globoko sprostitev, večje zaupanje vase in občutek nadzora. Profesorica Tul Mandič poudarja, da je prav psihološka priprava ključna, saj porod predstavlja enega najbolj intenzivnih trenutkov v življenju ženske, ob tem pa so pogosto prisotni strah pred bolečino, skrb za zaplete, slabe izkušnje iz preteklosti ali zgodbe drugih. Te negativne izkušnje se lahko kopičijo in močno vplivajo na pričakovanja nosečnice.

Lara je medicinsko hipnozo preizkusila po prvi težki porodni izkušnji, ki se je končala z urgentnim carskim rezom. "Jaz sem imela prvo izkušnjo. Res zelo slabo se je tudi končala z urgentnim carskim rezom in posledično so nekako predvidevali, da bom morala imeti, glede na to, da so bili otroci kar precej skupaj, tudi naslednje porode s carskim rezom," je povedala.

Ob strokovni podpori profesorice Nataše Tul Mandič je Lara drugega in tretjega otroka rodila po naravni poti, umirjeno in z dobrim občutkom, kar pripisuje tudi hipnozi. "Obstaja določen strah pred porodom in ko gre ženska rojevati, je zmeraj en rešpekt, en občutek. Kaj pa, če ne bo šlo vse tako, kot mora iti? In hipnoza je ena od zelo učinkovitih metod, da se ženska lahko pripravi na porod in med porodom bolje sodeluje sama s sabo, s svojim telesom in z ljudmi, ki ji pomagajo s pogovorom."

Terapevt nosečnico postopoma umiri in jo pripelje v stanje osredotočene zavesti, imenovano hipnotični trans. Lara izpostavlja, da so se srečanja z izvajalko hipnoze v času epidemije opravljala na daljavo, a je bila izkušnja med porodom izjemna: "Medtem ko sem rojevala, jaz nisem bila v porodni sobi. Nisem bila obkrožena z aparati, ampak sem bila v tistem trenutku na neki plaži z brezalkoholnim koktajlom v roki pod palmo in poslušala valovanje morja. Ko si to slikaš, z glavo greš nekam drugam, na nek svoj 'happy place'."

Profesorica je še razložila, da hipnoza aktivira celo telo, pri porodu pa zaradi oksitocina možgani postanejo bolj dojemljivi za sugestije.