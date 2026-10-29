10 znakov, ki lahko nakazujejo, da se bliža porod

Pomembno je vedeti, da se znaki bližajočega se poroda razlikujejo od nosečnice do nosečnice. Nekatere jih opazijo več, druge skoraj nobenega. Prav tako ni mogoče samo na podlagi posameznega simptoma zanesljivo napovedati, kdaj se bo otrok rodil. 1. Večja nerodnost in slabše ravnotežje Ste v zadnjih tednih nosečnosti postali nekoliko bolj nerodni? Se vam zdi, da težje ohranjate ravnotežje ali da vam stvari pogosteje padajo iz rok? Spremembe v telesnem težišču lahko vplivajo na vaše gibanje, zaradi česar se lahko počutite manj spretno kot običajno. V nosečnosti se spreminjajo tudi vezi in sklepi, med drugim zaradi delovanja hormona relaksina. Vendar pa nerodnost sama po sebi ni zanesljiv znak, da se porod bliža. Predvsem je pomembno, da se gibljete previdno in poskrbite za varnost. 2. Nenavadno močna utrujenost V zadnjih tednih nosečnosti je lahko že vsakodnevno opravilo precej naporno. Trebuh je večji, spanje je pogosto manj udobno, pogostejše prebujanje pa lahko povzroči dodatno utrujenost. Nekatere nosečnice tik pred porodom opazijo, da potrebujejo še več počitka kot običajno. Toda utrujenost ni zanesljiv pokazatelj začetka poroda, saj jo lahko povzročajo tudi številne druge spremembe v telesu. Če je izčrpanost nenadna ali izrazita oziroma jo spremljajo drugi zaskrbljujoči simptomi, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Nekatere nosečnice tik pred porodom opazijo, da potrebujejo še več počitka kot običajno. FOTO: Adobe Stock

3. Pogostejši lažni popadki Proti koncu nosečnosti lahko postanejo pogostejši tako imenovani Braxton-Hicksovi popadki oziroma pripravljalni popadki. Ob njih se maternica za kratek čas skrči, trebuh pa postane trd in se nato ponovno sprosti. Ti popadki so praviloma neredni in se ne stopnjujejo postopoma. Pogosto se umirijo ob počitku ali spremembi položaja. Pravi porodni popadki pa običajno postajajo vse močnejši, daljši in pogostejši. Če niste prepričani, ali gre za pripravljalne ali porodne popadke, se posvetujte s porodnišnico ali babico. 4. Dojenček se spusti nižje v medenico Ena od sprememb, ki jih lahko nosečnica opazi pred porodom, je spust dojenčka nižje v medenico. Trebuh je lahko videti nekoliko nižje, pritisk pod rebri pa se zmanjša, zato je dihanje lahko lažje. Po drugi strani lahko dojenček začne močneje pritiskati na sečni mehur, zaradi česar nosečnica pogosteje hodi na stranišče. Pri prvorodkah se lahko otrok spusti v medenico že nekaj tednov pred porodom, pri ženskah, ki so že rodile, pa se to lahko zgodi šele tik pred začetkom poroda. Tudi ta znak zato ne pove natančno, kdaj bo dojenček prijokal na svet.

5. Slabost in spremembe prebave Čeprav slabost najpogosteje povezujemo z začetkom nosečnosti, se lahko pri nekaterih ženskah pojavi tudi proti koncu. Opazijo lahko spremembe v prebavi, mehkejše blato ali drisko. Takšne težave se lahko pojavijo v času, ko se telo pripravlja na porod, vendar niso zanesljiv znak, da se bo ta kmalu začel. Če so slabost, bruhanje ali driska izraziti, če imate vročino, močne bolečine ali znake dehidracije, se posvetujte z zdravnikom.

icon-expand Čeprav slabost najpogosteje povezujemo z začetkom nosečnosti, se lahko pri nekaterih ženskah pojavi tudi proti koncu. FOTO: Adobe Stock

6. Izločanje sluznega čepa Med nosečnostjo sluzni čep zapira maternični vrat in pomaga ščititi maternico pred vdorom bakterij. Ko se maternični vrat začne mehčati in odpirati, se lahko čep izloči skozi nožnico. Nosečnica lahko opazi gost, želatinast izcedek, ki je prozoren, belkast, rožnat ali rahlo prepreden s krvjo. Izloči se lahko v enem kosu ali po delih. Izločanje sluznega čepa lahko pomeni, da se telo pripravlja na porod, vendar se ta ne začne nujno takoj. Od izločitve čepa do začetka poroda lahko mine še nekaj dni, včasih tudi dlje. Nekatere nosečnice njegovega izločanja sploh ne opazijo. Pozor: obilnejša krvavitev ni običajen znak, ki bi ga smeli prezreti. V takšnem primeru nemudoma pokličite porodnišnico oziroma poiščite zdravniško pomoč. 7. Maternični vrat se začne odpirati Pred porodom se maternični vrat postopoma mehča, krajša in odpira, da omogoči prehod dojenčka skozi porodni kanal. Te spremembe lahko zdravstveni strokovnjak oceni med ginekološkim pregledom. Toda tudi če je maternični vrat že nekoliko odprt, to še ne pomeni, da se bo porod začel v naslednjih urah. Pri nekaterih nosečnicah lahko delna odprtost vztraja še več dni ali tednov. Zato zgolj na podlagi odprtosti materničnega vratu ni mogoče zanesljivo napovedati datuma poroda. Pomembni so tudi drugi znaki in celotna klinična slika.

8. Odtekanje plodovnice Odtekanje plodovnice je eden najbolj prepoznavnih znakov, da se porod bliža oziroma se lahko že začenja. V nasprotju s prizori v filmih pa plodovnica ne odteče vedno naenkrat v večji količini. Pri nekaterih nosečnicah pride do nenadnega izlitja tekočine, pri drugih pa plodovnica počasi odteka po kapljicah. Včasih jo je težko razlikovati od urina, ki lahko uhaja zaradi pritiska na mehur. Če sumite, da vam odteka plodovnica, nemudoma pokličite porodnišnico, tudi če še nimate popadkov. Upoštevajte njihova navodila glede nadaljnjih korakov. Če je tekočina obarvana ali neprijetnega vonja oziroma se pojavi krvavitev, je potrebna takojšnja zdravstvena ocena. 9. Bolečina v spodnjem delu hrbta, ki se pojavlja v valovih Bolečine v hrbtu so med nosečnostjo pogoste, vendar lahko tik pred porodom dobijo drugačen značaj. Nekatere nosečnice občutijo izrazito bolečino v spodnjem delu hrbta, ki se pojavlja v valovih in se ponavlja v vse bolj rednih presledkih. Takšna bolečina je lahko povezana s popadki. Pri nekaterih porodnicah je občutek v hrbtu izrazitejši kot bolečina v trebuhu. Če bolečina postaja močnejša, se ponavlja v pravilnih intervalih ali jo spremljajo drugi znaki poroda, pokličite porodnišnico in se posvetujte o nadaljnjih korakih.

icon-expand Bolečine v hrbtu so med nosečnostjo pogoste, vendar lahko tik pred porodom dobijo drugačen značaj. FOTO: Shutterstock

10. Popadki postajajo vse močnejši in pogostejši Najzanesljivejši znaki začetka poroda so pravilni popadki, ki se postopoma krepijo, trajajo dlje in se pojavljajo vse pogosteje. Med popadkom se maternica skrči, zato trebuh otrdi, bolečina pa se nato postopoma umiri. Ko porod napreduje, so popadki praviloma intenzivnejši in presledki med njimi krajši. V nasprotju s pripravljalnimi popadki se pravi porodni popadki običajno ne umirijo zgolj zato, ker spremenite položaj ali se odpravite na počitek. Pri spremljanju popadkov bodite pozorni na njihovo pogostost, trajanje in intenzivnost. Vendar pa ni enega pravila, ki bi veljalo za vse porodnice. Kdaj je čas za odhod v porodnišnico, je odvisno tudi od tega, ali rojevate prvič, kako daleč ste od porodnišnice in ali so med nosečnostjo nastopili zapleti.

Kdaj je treba takoj poklicati porodnišnico?

Čeprav se nekateri znaki lahko pojavijo že več dni pred porodom, obstajajo situacije, pri katerih ne smete čakati, da se pojavijo tudi drugi simptomi. Takoj se posvetujte s porodnišnico, če: - vam odteče plodovnica, tudi če popadkov še ni; - se pojavi vaginalna krvavitev; - opazite, da se dojenček premika manj kot običajno; - imate močne ali neprekinjene bolečine; - sumite, da se porod začenja pred dopolnjenim 37. tednom nosečnosti. Če imate občutek, da se porod začenja, ali vas karkoli skrbi, je vedno bolje poklicati porodnišnico in se posvetovati z babico ali zdravnikom. Pričakovanje poroda je lahko polno vznemirjenja in vprašanj. Poslušanje lastnega telesa je pomembno, vendar posamezen znak še ne pomeni, da boste kmalu držali dojenčka v naročju. Najpomembneje je, da veste, kateri znaki zahtevajo takojšen odziv, in da ob negotovosti poiščete strokovni nasvet.