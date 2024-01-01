Bibaleze.si
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?

Perimenopavza in odnos z otrokom: zgodba mame, ki jo je to obdobje zbližalo s hčerko

Otrok bi moral biti vsak dan utrujen, umazan in lačen. In zunaj tudi v mrazu!

Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +

Denis Vučak iz skupine New Game Over postal oče

Porod velja za eno najbolj bolečih izkušenj, ki jo lahko doživi ženska. Vendar pa mnoge ženske opisujejo porod kot edinstveno izkušnjo, katere bolečina se lahko primerja z drugimi hudimi bolečinami. Bolečina pri porodu je odvisna od številnih dejavnikov, kot so način poroda, osebna toleranca na bolečino, zdravstveni zapleti in drugi. Na srečo pa danes obstaja vrsta možnosti za obvladovanje bolečine, vključno z epiduralno anestezijo, dihalnimi vajami in drugimi metodami.

Vodja berlinskega muzeja Checkpoint Charlie, Alexandra Hildebrandt, je pri 66 letih prejšnji teden rodila desetega otroka. Sina je rodila s carskim rezom.

Bodoče mamice nestrpno pričakujejo prihod svojega otroka in to je za vsako posameznico prav gotovo vznemirljivo obdobje. Prepoznavanje znakov, ki kažejo, da je porod neizbežen, pa je ključnega pomena, zato navajamo nekaj najpogostejših simptomov, ki kažejo, da je čas za porodnišnico.

Marsikatera ženska si v drugi nosečnosti misli, da zdaj ve že vse in lahko predvideva postopek poroda, ker že ima za seboj tovrstno izkušnjo. Vendar to žal večinoma ne drži. Vsak porod je namreč izkušnja zase in lahko prinese s seboj nove nepredvidljivosti.

Težko je vedeti, kaj pričakovati med porodom. Tudi če gre za vašega drugega, tretjega ali četrtega otroka – izkušnja je vedno edinstvena. Na spletu se je pojavil video, v katerem je proces poroda prikazan na nekoliko drugačen način.

V določenih situacijah je porod s carskim rezom najvarnejši način poroda za vašega otroka. Kaj bi morale vedeti mamice, ki imajo vnaprej dogovorjen porod s carskim rezom? Preverite.

Posteljica, ki med nosečnostjo omogoča povezavo med materjo in plodom, po porodu izgubi svojo funkcijo. Po slovenskih predpisih se obravnava kot medicinski odpadek, zato je porodnišnice ne smejo izročiti porodnicam, kar odpira razprave, ali bi morale imeti porodnice pravico odločati o njeni uporabi.

Tiste ženske, ki še niso rodile, malce razmišljajo o tem. Tiste, ki so noseče, razmišljajo, vendar si rečejo: 'Če so vse ženske to preživele, bom tudi jaz.' Tiste, ki pa so to izkusile, lahko potrdijo, da gre res za nepopisno bolečino, ki pa ravno tako po starih rekih tudi mine, se pozabi, v naročju pa vam ostane bitjece, ki bo ljubljeno vse življenje.

Mnoge mamice si ob koncu nosečnosti že močno želijo, da bi se porod začel. Še posebej, če so šle čez predviden rok termina poroda. Katere naravne metode lahko pomagajo pri spodbujanju začetka poroda? Preverite.

Pri prvem porodu prav gotovo večina mamic s seboj v porodnišnico prinese potovalno torbo in vse možne pripomočke. Po prvi izkušnji pa spoznajo, da je pomembneje vzeti s seboj nekatere koristne stvari, med katerimi ne sme manjkati naslednjih pet.

Strah pred porodom skozi oči izkušene babice

Misel na porod nemalokrat prebudi občutke negotovosti in strahu. Kako bo porod potekal? Bo bolečina res neobvladljiva? Bom sploh zmogla? Diplomirana babica, Tanja Bon, ki že več kot desetletje v Porodnišnici Novo mesto pomaga pri tem pomembnem življenjskem dogodku, nam je pojasnila vse, kar bodočo mamico zanima. "Nosečnice naj zaupajo vase in v svoje telo, poiščejo podporo svojega partnerja, začutijo vso ljubezen in seveda zaupajo babicam in celotnemu zdravstvenemu osebju," pravi izkušena in izjemno srčna babica.

