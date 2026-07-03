Poletni seznam za v porodnišnico: kaj res potrebujete?

Najbolj pomembno pravilo je preprosto: vzemite tisto, kar vam bo zagotovilo udobje, ne pa "za vsak slučaj vsega". Poleti pa seznam še dodatno prilagodimo vročini, potenju in višjim temperaturam v porodnišnicah.

Kdaj spakirati torbo?

Smernice NHS priporočajo, da je torba pripravljena vsaj 3–4 tedne pred rokom poroda, saj se lahko porod začne nepričakovano. 1. Kaj res potrebujete zase Strokovne smernice kažejo, da je ključno udobje, higiena in hidracija. Osnovno: - osebni dokumenti in materinska knjižica - telefon + polnilec (z dolgim kablom) - lahka, zračna oblačila za porod in po porodu - 2–3 ohlapne spalne srajce ali pižame - perilo (udobno, po možnosti bombažno ali za enkratno uporabo) - toaletni pribor (krtačka, zobna pasta, deodorant, lasne elastike)

icon-expand Torba naj bo pripravljena vsaj 3–4 tedne pred rokom poroda. FOTO: Adobe Stock

Kaj še potrebujete za udobno bivanje v porodnišnici poleti?

- ventilator na baterije ali ročni ventilator - steklenica za vodo (najbolje z nastavkom) - lip balm (suhi ustnice so pogoste med porodom) - lahka odeja ali tanka jopa (klima v porodnišnici je lahko hladna) 2. Kaj za lažje okrevanje po porodu Bolnišnice običajno zagotovijo osnovne poporodne pripomočke, vendar je dobro imeti nekaj svojega: - 1–2 paketa poporodnih vložkov - modrček za dojenje (če načrtujete dojenje) - blazinice za dojenje - udobna oblačila za odhod domov - copati ali natikači za tuš 3. Kaj za dojenčka res potrebujete Večina porodnišnic zagotavlja plenice in osnovne odejice, vendar je smiselno imeti: - kapico (tudi poleti za zaščito v prvih urah) - tanke bombažne odejice ali tetra plenice - oblačila za odhod domov - otroški avtosedež (obvezno) 4. Stvari, ki jih partner pogosto pozabi - udobna oblačila za preobleko - polnilec za telefon - prigrizki in pijača - denar/kartica za parkiranje - kamera ali telefon za fotografije

icon-expand Bolnišnice običajno zagotovijo osnovne poporodne pripomočke, vendar je dobro imeti nekaj svojega. FOTO: Adobe Stock

5. Kaj poleti NI nujno (in pogosto samo zavzema prostor) Zanesljivi bolnišnični seznami poudarjajo, da pogosto ni treba pretiravati: - preveč oblačil (ostanete v bolniški halji ali lahkih pižamah) - kozmetika in ličila - velike količine plenic ali vložkov - dragocenosti - "rezervna garderoba za vsak scenarij" 6. Poletni nasveti, ki jih večina spregleda - vzemite manj oblačil, a bolj zračna - raje več vode kot več stvari - hladilni obkladki ali razpršilo z vodo so lahko zelo koristni - izberite lahke materiale (bombaž, lan) - računajte na to, da boste v bolnišnici morda 3–5 dni Poletna porodniška torba naj bo lahka, praktična in usmerjena v udobje, ne v perfekcijo. Strokovnjaki so si enotni: bolnišnice zagotovijo več osnov, kot si večina staršev misli, zato je najboljša strategija minimalizem z nekaj premišljenimi dodatki za poletno udobje.