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Poletni seznam za v porodnišnico: kaj res potrebujete?

S.B.
Nosečnost 0
03. 07. 2026 04.00

Pakiranje porodniške torbe pogosto povzroči več stresa, kot bi ga bilo treba. V resnici strokovne bolnišnice poudarjajo, da ne potrebujete veliko stvari, večino osnov (plenice, mrežaste spodnjice, vložke, odejice) pogosto zagotovijo že v porodnišnici.

torba

Najbolj pomembno pravilo je preprosto: vzemite tisto, kar vam bo zagotovilo udobje, ne pa "za vsak slučaj vsega". Poleti pa seznam še dodatno prilagodimo vročini, potenju in višjim temperaturam v porodnišnicah.

Kdaj spakirati torbo?

Smernice NHS priporočajo, da je torba pripravljena vsaj 3–4 tedne pred rokom poroda, saj se lahko porod začne nepričakovano.

1. Kaj res potrebujete zase

Strokovne smernice kažejo, da je ključno udobje, higiena in hidracija.

Osnovno:

- osebni dokumenti in materinska knjižica

- telefon + polnilec (z dolgim kablom)

- lahka, zračna oblačila za porod in po porodu

- 2–3 ohlapne spalne srajce ali pižame

- perilo (udobno, po možnosti bombažno ali za enkratno uporabo)

- toaletni pribor (krtačka, zobna pasta, deodorant, lasne elastike)

Torba naj bo pripravljena vsaj 3–4 tedne pred rokom poroda.
Torba naj bo pripravljena vsaj 3–4 tedne pred rokom poroda.FOTO: Adobe Stock

 

Kaj še potrebujete za udobno bivanje v porodnišnici poleti?

- ventilator na baterije ali ročni ventilator

- steklenica za vodo (najbolje z nastavkom)

- lip balm (suhi ustnice so pogoste med porodom)

- lahka odeja ali tanka jopa (klima v porodnišnici je lahko hladna)

2. Kaj za lažje okrevanje po porodu

Bolnišnice običajno zagotovijo osnovne poporodne pripomočke, vendar je dobro imeti nekaj svojega:

- 1–2 paketa poporodnih vložkov

- modrček za dojenje (če načrtujete dojenje)

- blazinice za dojenje

- udobna oblačila za odhod domov

- copati ali natikači za tuš

3. Kaj za dojenčka res potrebujete

Večina porodnišnic zagotavlja plenice in osnovne odejice, vendar je smiselno imeti:

- kapico (tudi poleti za zaščito v prvih urah)

- tanke bombažne odejice ali tetra plenice

- oblačila za odhod domov

- otroški avtosedež (obvezno)

4. Stvari, ki jih partner pogosto pozabi

- udobna oblačila za preobleko

- polnilec za telefon

- prigrizki in pijača

- denar/kartica za parkiranje

- kamera ali telefon za fotografije

Bolnišnice običajno zagotovijo osnovne poporodne pripomočke, vendar je dobro imeti nekaj svojega.
Bolnišnice običajno zagotovijo osnovne poporodne pripomočke, vendar je dobro imeti nekaj svojega.FOTO: Adobe Stock

 

5. Kaj poleti NI nujno (in pogosto samo zavzema prostor)

Zanesljivi bolnišnični seznami poudarjajo, da pogosto ni treba pretiravati:

- preveč oblačil (ostanete v bolniški halji ali lahkih pižamah)

- kozmetika in ličila

- velike količine plenic ali vložkov

- dragocenosti

- "rezervna garderoba za vsak scenarij"

6. Poletni nasveti, ki jih večina spregleda

- vzemite manj oblačil, a bolj zračna

- raje več vode kot več stvari

- hladilni obkladki ali razpršilo z vodo so lahko zelo koristni

- izberite lahke materiale (bombaž, lan)

- računajte na to, da boste v bolnišnici morda 3–5 dni

Poletna porodniška torba naj bo lahka, praktična in usmerjena v udobje, ne v perfekcijo. Strokovnjaki so si enotni: bolnišnice zagotovijo več osnov, kot si večina staršev misli, zato je najboljša strategija minimalizem z nekaj premišljenimi dodatki za poletno udobje.

Vir: NHS

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