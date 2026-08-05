Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni

Nosečnost v poletnem času ima tako pozitivne kot negativne plati. Po eni strani telo težje prenaša nosečnost, saj je v toplem vremenu bolj obremenjeno (srce in krvožilni sistem namreč prenašata večje breme kot v hladnem vremenu) po drugi strani pa je poletna nosečnost super ravno zato, ker nam dopušča več izbire pri modnih trendih, kombinacijah in stilsko dovršenem oblačenju.

Če so 'nosečke' v obdobju zime nejevoljne, ker težko najdejo primerne kose oblačil zase, so poletne prave srečnice, saj je to obdobje, ko lahko oblačijo lahkotna oblačila, kot so lanene široke srajce, dolga krila in predvsem obleke.

Za vas smo poiskali nekaj čudovitih poletnih nosečniških oblek, ki naj vam v teh vročih dneh služijo kot navdih: