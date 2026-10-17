Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ples med nosečnostjo zmanjšuje tveganje za poporodno depresijo

S.B.
Nosečnost 0
17. 10. 2026 04.00

Če med nosečnostjo poslušate glasbo in ob tem plešete, ima to lahko veliko koristi tako za vas kot vašega nerojenega otroka. Med drugim naj bi se zmanjšala tudi raven tveganja za razvoj poporodne depresije. Več pa v spodnjih vrsticah.

noseča
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Kot bodoča mati se najbrž ob marsikateri dejavnosti sprašujete, ali je primerna za obdobje nosečnosti. Med drugim se veliko nosečnic sprašuje tudi, kako je z različnimi športnimi dejavnostmi, pa tudi s plesom. A strokovnjaki pravijo, da so razlogi za skrbi odveč in da ima v primeru, ko nosečnost poteka brez težav, lahko ples številne prednosti tako za mamo kot še nerojenega otroka. 

Ples po mnenju strokovnjakov ni samo zabavna dejavnost, ampak tudi ohranja zdravje vašega telesa in duha, zmanjšuje raven stresa ter vam lahko zagotovi nekaj časa zase in predvsem sprostitev v obdobju, preden prispe dojenček. Ukvarjanje s telesno aktivnostjo med nosečnostjo pa hkrati podpira tudi razvojne mejnike dojenčka. 

Vzemite si nekaj časa zase in zaplešite ob priljubljeni glasbi.
Vzemite si nekaj časa zase in zaplešite ob priljubljeni glasbi.FOTO: Adobe Stock

Nedavni članek, objavljen v Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise, je razkril, da "lahko vadba med nosečnostjo pozitivno vpliva na razvoj sistemov, ki omogočajo izboljšan nevromotorični razvoj, kar vodi do dojenčka, ki je spretnejši pri gibanju, in domnevno je zanj tudi bolj verjetno, da bo tudi pozneje aktiven." 

Študija iz leta 2013 na Univerzi v Montrealu pa je pokazala, da so otroci, rojeni materam, ki so med nosečnostjo povprečno tri dni na teden telovadile vsaj 20 minut z zmerno intenzivnostjo, imeli ob rojstvu bolj razvite možgane. To po njihovem mnenju niti ne bi smelo biti presenetljivo, saj so koristi, ki jih ima ples za možgane in nevromotorično aktivnost, znane že dalj časa.

Raziskovalci z Univerze za geoznanost v Vuhanu so hkrati ugotovili, da so predporodne skupinske ali timske vadbe oz. ples učinkoviti tudi pri blaženju poporodne depresije. Stanje poporodne depresije bi lahko pomenilo "veliko grožnjo javnemu zdravju", so povedali raziskovalci in ocenili, da 90 odstotkov obolelih ne prejme nobenega načina zdravljenja za poporodno depresijo. Zato priporočajo ples v nosečnosti kot način zdrave preventive. 

ples nosečnost noseča poporodna depresija
Naslednji članek
Nosečnost

Zakaj ste v nosečnosti tako utrujeni in kako to premagati?

Bibaleze.si Pekoča zgaga v nosečnosti: Kako ublažiti težave?
Bibaleze.si Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Bibaleze.si Depresija po porodu: kako prepoznati znake in pravočasno poiskati pomoč
Vizita.si Čemu se je dobro izogibati med nosečnostjo?
Bibaleze.si Na kaj je treba biti pozoren pri teku v nosečnosti?
Moskisvet.com Poporodna depresija pri moških: Tudi moški trpijo za poporodno depresijo
Bibaleze.si Kaj je holestaza v nosečnosti?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014