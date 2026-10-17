Ples med nosečnostjo zmanjšuje tveganje za poporodno depresijo

Ples po mnenju strokovnjakov ni samo zabavna dejavnost, ampak tudi ohranja zdravje vašega telesa in duha, zmanjšuje raven stresa ter vam lahko zagotovi nekaj časa zase in predvsem sprostitev v obdobju, preden prispe dojenček. Ukvarjanje s telesno aktivnostjo med nosečnostjo pa hkrati podpira tudi razvojne mejnike dojenčka.

Kot bodoča mati se najbrž ob marsikateri dejavnosti sprašujete, ali je primerna za obdobje nosečnosti. Med drugim se veliko nosečnic sprašuje tudi, kako je z različnimi športnimi dejavnostmi, pa tudi s plesom. A strokovnjaki pravijo, da so razlogi za skrbi odveč in da ima v primeru, ko nosečnost poteka brez težav, lahko ples številne prednosti tako za mamo kot še nerojenega otroka.

Nedavni članek, objavljen v Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise, je razkril, da "lahko vadba med nosečnostjo pozitivno vpliva na razvoj sistemov, ki omogočajo izboljšan nevromotorični razvoj, kar vodi do dojenčka, ki je spretnejši pri gibanju, in domnevno je zanj tudi bolj verjetno, da bo tudi pozneje aktiven."

Študija iz leta 2013 na Univerzi v Montrealu pa je pokazala, da so otroci, rojeni materam, ki so med nosečnostjo povprečno tri dni na teden telovadile vsaj 20 minut z zmerno intenzivnostjo, imeli ob rojstvu bolj razvite možgane. To po njihovem mnenju niti ne bi smelo biti presenetljivo, saj so koristi, ki jih ima ples za možgane in nevromotorično aktivnost, znane že dalj časa.

Raziskovalci z Univerze za geoznanost v Vuhanu so hkrati ugotovili, da so predporodne skupinske ali timske vadbe oz. ples učinkoviti tudi pri blaženju poporodne depresije. Stanje poporodne depresije bi lahko pomenilo "veliko grožnjo javnemu zdravju", so povedali raziskovalci in ocenili, da 90 odstotkov obolelih ne prejme nobenega načina zdravljenja za poporodno depresijo. Zato priporočajo ples v nosečnosti kot način zdrave preventive.