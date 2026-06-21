Pirsing med nosečnostjo – ali ga moraš odstraniti?

V zgodnjih tednih nosečnosti večina žensk s pirsingom v popku ne občuti težav. Če je koža zaceljena in brez znakov vnetja, ni nujno, da pirsing takoj odstraniš. Ko trebuh začne rasti, pa se poveča tudi napetost in raztezanje kože okoli popka. Posledično lahko pride do:

Po podatkih Ameriškega združenja za nosečnost se koža okoli pirsinga med nosečnostjo pogosto razteza v vse smeri – navzgor, navzdol in vstran. To lahko spremeni videz in položaj pirsinga.

Ali naj pirsing v nosečnosti odstranim?

Čeprav ni nujno, je priporočljivo, da pirsing odstraniš, ko izveš za nosečnost, še preden se trebuh začne vidno večati. Zakaj?

- Koža je bolj občutljiva in napeta, kar povečuje tveganje za raztrganine.

- Luknjica se lažje zaceli, če je koža še prožna in ni raztegnjena.

- Manjša verjetnost za draženje, ureznine ali vnetje zaradi oblačil.

Če pirsinga ne odstraniš pravočasno, obstaja možnost, da se bo zataknil za oblačila ali povzročil boleče pritiske.

Kaj pa, če si pirsing naredila med nosečnostjo?

To ni priporočljivo. Telo je med nosečnostjo bolj dovzetno za okužbe, celjenje je počasnejše, imunski sistem pa oslabljen.