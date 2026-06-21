Pirsing med nosečnostjo – ali ga moraš odstraniti?

Imaš pirsing v popku in si noseča?
V zgodnjih tednih nosečnosti večina žensk s pirsingom v popku ne občuti težav. Če je koža zaceljena in brez znakov vnetja, ni nujno, da pirsing takoj odstraniš. Ko trebuh začne rasti, pa se poveča tudi napetost in raztezanje kože okoli popka. Posledično lahko pride do:
- občutljivosti ali bolečine,
- draženja kože,
- razpok okoli mesta vboda.
Kaj pravi stroka?
Po podatkih Ameriškega združenja za nosečnost se koža okoli pirsinga med nosečnostjo pogosto razteza v vse smeri – navzgor, navzdol in vstran. To lahko spremeni videz in položaj pirsinga.
Ali naj pirsing v nosečnosti odstranim?
Čeprav ni nujno, je priporočljivo, da pirsing odstraniš, ko izveš za nosečnost, še preden se trebuh začne vidno večati. Zakaj?
- Koža je bolj občutljiva in napeta, kar povečuje tveganje za raztrganine.
- Luknjica se lažje zaceli, če je koža še prožna in ni raztegnjena.
- Manjša verjetnost za draženje, ureznine ali vnetje zaradi oblačil.
Če pirsinga ne odstraniš pravočasno, obstaja možnost, da se bo zataknil za oblačila ali povzročil boleče pritiske.
Kaj pa, če si pirsing naredila med nosečnostjo?
To ni priporočljivo. Telo je med nosečnostjo bolj dovzetno za okužbe, celjenje je počasnejše, imunski sistem pa oslabljen.
Glavna tveganja pirsinga med nosečnostjo:
- prekomerna krvavitev,
- podaljšano celjenje,
- okužba (rdečina, izcedek, bolečina),
- možnost okužbe s hepatitisom B, C ali HIV,
- zavrnitev pirsinga kot tujek.
Če pirsing kljub vsemu obdržiš, je nujno upoštevati pravilno nego:
Nasveti za nego:
- Ne vleči pirsinga, saj je koža bolj elastična in občutljiva.
- Izogibaj se tesnim oblačilom, pasovom ali najlonkam, ki pritiskajo na predel popka.
- Območje umivaj z blagim milom in ga dobro osuši.
- Redno preverjaj znake vnetja – pordelost, toploto, izcedek ali srbečico.
Kdaj nujno k zdravniku?
- Ob povišani telesni temperaturi,
- če je predel pirsinga otekel, boleč ali izloča gnoj,
- ob splošnem slabem počutju.
Kakšen pirsing je najbolj primeren v nosečnosti?
Če pirsinga ne želiš odstraniti, zamenjaj kovinski pirsing z bolj prožnim materialom.
Priporočeni materiali:
- titan,
- kirurško jeklo,
- 18-karatno zlato,
- bioplast ali PTFE (fleksibilna plastika).
Takšne različice so udobnejše in se lahko nosijo tudi med ultrazvočnim pregledom.
Nosečnost in starejši pirsingi
Tudi starejši pirsingi lahko med nosečnostjo povzročajo draženje. V določenih primerih je najbolje, da pirsing začasno odstraniš in ga po potrebi znova vstaviš po porodu.
Pogosta vprašanja (FAQ)
Ali se bo luknjica zaprla?
Če si pirsing nosila dlje časa, se luknjica morda ne bo povsem zaprla. Vseeno se bo lažje zacelila, če pirsing odstraniš dovolj zgodaj.
Ali lahko v nosečnosti naredim nov pirsing?
Ne priporočamo. Zaradi večjega tveganja za okužbe in zaplete je bolje počakati na čas po porodu.
Poslušaj svoje telo in zdrav razum
Pirsing v popku med nosečnostjo ni nujno nevaren, če je koža zdrava in dobro zaceljena. A ker telo med nosečnostjo doživlja številne spremembe, je najbolj varno in priporočljivo, da pirsing odstraniš, vsaj začasno.
Če ga vseeno obdržiš, pazi na higieno, spremembe in morebitne težave – ter se v primeru dvomov posvetuj z zdravnikom.
Vir: miss7mama
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