Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

Ko starši izbirajo ime za svojega otroka, si običajno želijo nekaj, kar bo lepo zvenelo tako danes, kot tudi čez desetletja. Ime, ki bo imelo zgodbo, globlji pomen in poseben občutek topline. Med imeni, ki v sebi nosijo prav to ravnovesje med močjo, nežnostjo in redkostjo, vse bolj izstopa ime Taras.
Gre za kratko, močno deško ime, ki pri nas še ni pogosto, zato deluje sveže in unikatno. Hkrati pa ima za seboj bogato zgodovino, ki mu daje posebno težo. Njegove korenine segajo v staro Grčijo, kjer je bilo povezano z mitološkim junakom Tarasom, sinom boga morja Pozejdona. Po legendi naj bi prav on ustanovil starodavno mesto Taras, današnji Taranto v Italiji. Zaradi te zgodbe ime že od nekdaj spremljajo občutki poguma, odločnosti in vodstvene energije.
Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je v Sloveniji komaj 140 dečkov in moških z imenom Taras. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 619. mestu , med vsemi imeni pa na 1.226. mestu. Največ Tarasov pa živi v osrednjeslovenski regiji.
Posebna privlačnost imena se skriva tudi v simboliki, ki jo številni starši danes še posebej cenijo. Nekatere razlage ime povezujejo s hrastom, drevesom, ki že stoletja velja za simbol moči, zaščite in trdnih korenin. Prav zato Taras pogosto deluje kot ime, ki v sebi nosi stabilnost, notranjo moč in občutek varnosti. To so lastnosti, ki jih mnogi starši intuitivno želijo povezati s svojim sinom.
Kljub zgodovinski globini pa ime ne deluje starinsko
Kar ime Taras dela še bolj zanimivo, je njegov sodoben zven. Čeprav ima starodavno zgodbo, zveni sveže, elegantno in mednarodno. Lepo se poda tudi slovenskim priimkom, zato deluje naravno in prijetno. Ker v Sloveniji ni pogosto, daje otroku pridih unikatnosti, ne da bi bilo pri tem preveč nenavadno.
Mnogi ob imenu Taras pomislijo na dečka z močnim, a toplim značajem. To je ime, ki vzbuja vtis samozavesti, mirnosti in inteligence. V njem je nekaj odločnega, a hkrati dovolj nežnega, da ohranja prijetno toplino, ki jo starši pogosto iščejo pri fantovskih imenih.
V času, ko vse več staršev išče redka imena z zgodbo, je Taras čudovita izbira. Združuje starodavno dediščino, simboliko moči in sodoben zven, zaradi česar je ime, ki lahko otroka spremlja vse življenje z občutkom ponosa in posebnosti.
Vir: SURS
