Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

S.B.
Otroška imena 5
17. 04. 2026 04.00

Izbira imena za otroka je ena najlepših odločitev, ki jo sprejmejo starši. Če iščete ime, ki je kratko, zveneče, posebno in hkrati zgodovinsko bogato, je Taras odlična izbira.

dojenček

Ko starši izbirajo ime za svojega otroka, si običajno želijo nekaj, kar bo lepo zvenelo tako danes, kot tudi čez desetletja. Ime, ki bo imelo zgodbo, globlji pomen in poseben občutek topline. Med imeni, ki v sebi nosijo prav to ravnovesje med močjo, nežnostjo in redkostjo, vse bolj izstopa ime Taras.

Gre za kratko, močno deško ime, ki pri nas še ni pogosto, zato deluje sveže in unikatno. Hkrati pa ima za seboj bogato zgodovino, ki mu daje posebno težo. Njegove korenine segajo v staro Grčijo, kjer je bilo povezano z mitološkim junakom Tarasom, sinom boga morja Pozejdona. Po legendi naj bi prav on ustanovil starodavno mesto Taras, današnji Taranto v Italiji. Zaradi te zgodbe ime že od nekdaj spremljajo občutki poguma, odločnosti in vodstvene energije.

Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je v Sloveniji komaj 140 dečkov in moških z imenom Taras. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 619. mestu , med vsemi imeni pa na 1.226. mestu. Največ Tarasov pa živi v osrednjeslovenski regiji.

Taras pogosto deluje kot ime, ki v sebi nosi stabilnost, notranjo moč in občutek varnosti.
Taras pogosto deluje kot ime, ki v sebi nosi stabilnost, notranjo moč in občutek varnosti.FOTO: Adobe Stock

Posebna privlačnost imena se skriva tudi v simboliki, ki jo številni starši danes še posebej cenijo. Nekatere razlage ime povezujejo s hrastom, drevesom, ki že stoletja velja za simbol moči, zaščite in trdnih korenin. Prav zato Taras pogosto deluje kot ime, ki v sebi nosi stabilnost, notranjo moč in občutek varnosti. To so lastnosti, ki jih mnogi starši intuitivno želijo povezati s svojim sinom.

Moško ime, ki izvira iz osrčja narave
Preberi še
Moško ime, ki izvira iz osrčja narave

Kljub zgodovinski globini pa ime ne deluje starinsko

Kar ime Taras dela še bolj zanimivo, je njegov sodoben zven. Čeprav ima starodavno zgodbo, zveni sveže, elegantno in mednarodno. Lepo se poda tudi slovenskim priimkom, zato deluje naravno in prijetno. Ker v Sloveniji ni pogosto, daje otroku pridih unikatnosti, ne da bi bilo pri tem preveč nenavadno.

Mnogi ob imenu Taras pomislijo na dečka z močnim, a toplim značajem. To je ime, ki vzbuja vtis samozavesti, mirnosti in inteligence. V njem je nekaj odločnega, a hkrati dovolj nežnega, da ohranja prijetno toplino, ki jo starši pogosto iščejo pri fantovskih imenih.

V času, ko vse več staršev išče redka imena z zgodbo, je Taras čudovita izbira. Združuje starodavno dediščino, simboliko moči in sodoben zven, zaradi česar je ime, ki lahko otroka spremlja vse življenje z občutkom ponosa in posebnosti.

Vir: SURS

ime za fantka redka imena Taras ime s pomenom izbira imena
Komentarji (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa 17. 04. 2026 11.49
Tara - Bulba, to ni Slovensko ime. O tem je pisal..Nikola jGogol..
ODGOVORI
0 0
Minifa 17. 04. 2026 11.49
TARAS - BULBA..
ODGOVORI
0 0
Neat 17. 04. 2026 12.09
Tudi 'Slovensko' ni slovensko.
ODGOVORI
0 0
lakala28 17. 04. 2026 11.36
-1
Taras? Slovensko ime? Izključno za prepotentne zblojence. Take debate mi na nek način pojasnjujejo rezultate nedavnih volitev. n Naivno, kratkovidno in egoistično brez širše slike. Ja, takle mamo. kaj, taj, maj, žbljaj, zmaj, laluna.... In goljufa na čelu države. Res si NIČ boljšega ne zaslužimo. taras je znanilec in potrjevalec takšne dobe.
ODGOVORI
0 1
Neat 17. 04. 2026 12.07
Imaš velike težave s funkcionalno pismenostjo, pa še pametuješ.
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647