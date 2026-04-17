Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

Ko starši izbirajo ime za svojega otroka, si običajno želijo nekaj, kar bo lepo zvenelo tako danes, kot tudi čez desetletja. Ime, ki bo imelo zgodbo, globlji pomen in poseben občutek topline. Med imeni, ki v sebi nosijo prav to ravnovesje med močjo, nežnostjo in redkostjo, vse bolj izstopa ime Taras.

Gre za kratko, močno deško ime, ki pri nas še ni pogosto, zato deluje sveže in unikatno. Hkrati pa ima za seboj bogato zgodovino, ki mu daje posebno težo. Njegove korenine segajo v staro Grčijo, kjer je bilo povezano z mitološkim junakom Tarasom, sinom boga morja Pozejdona. Po legendi naj bi prav on ustanovil starodavno mesto Taras, današnji Taranto v Italiji. Zaradi te zgodbe ime že od nekdaj spremljajo občutki poguma, odločnosti in vodstvene energije.

Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je v Sloveniji komaj 140 dečkov in moških z imenom Taras. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 619. mestu , med vsemi imeni pa na 1.226. mestu. Največ Tarasov pa živi v osrednjeslovenski regiji.