Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?

S.B.
Otroška imena 4
19. 03. 2026 04.00

V času, ko starši vse pogosteje iščejo unikatna, moderna ali celo mednarodna imena za svoje otroke, številna tradicionalna slovenska imena počasi tonejo v pozabo. Statistika kaže zanimiv paradoks: imen je vedno več, a nekatera, ki so bila nekoč med najbolj pogostimi, danes skoraj ne slišimo več.

dedek

Vedno več imen – a vedno manj tradicije

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija danes več kot 64.000 različnih imen – vsako leto jih je več. Kar 71 % imen je celo unikatnih, kar pomeni, da jih nosi le ena oseba.

Ta trend kaže, da si starši želijo posebnosti in individualnosti. Vse več je tudi vplivov iz tujine, dvojnih imen in kreativnih različic.

Imena niso le besede, so del identitete, kulture in zgodovine.FOTO: Adobe Stock

Imena naših dedkov in babic izginjajo

Čeprav sta imeni Marija in Franc še vedno med najpogostejšimi v Sloveniji, to velja predvsem za starejše generacije.

Med mlajšimi pa ta imena skoraj ne pojavljajo več. Podobno velja za številna tradicionalna slovenska imena, kot so: Jože, Anton, Ivan, Jožef za moške in Frančiška, Angela, Marjeta, Milena.

Ta imena so bila nekoč stalnica slovenskih družin, danes pa jih starši redko izberejo za novorojenčke.

Moška imena, ki izginjajoŽenska imena, ki izginjajo
JožeMarija
FrancFrančiška
AntonAngela
IvanMarjeta
JožefMilena
AlojzIvanka
StankoSlavica
SlavkoZdenka
DragutinPavla
BrankoDarinka

Zakaj izginjajo?

Veliko teh imen je bilo v Sloveniji izjemno priljubljenih v prejšnjem stoletju, danes pa jih starši redko izbirajo, saj se raje odločajo za krajša, bolj moderna ali mednarodno zveneča imena. Razlogov, zakaj nekatera tradicionalna slovenska imena danes izginjajo pa je več:

Globalizacija: starši izbirajo imena, ki zvenijo mednarodno (npr. Liam, Ella).

Želja po unikatnosti: več kot 70 % imen je unikatnih, starši ne želijo, da bi imel njihov otrok "pogosto ime".

Vpliv pop kulture: filmi, serije in družbena omrežja močno vplivajo na izbiro imen.

Sprememba vrednot: tradicionalna imena se pogosto povezujejo s starejšimi generacijami.

Se bodo stara imena vrnila?

Zanimivo je, da se nekatera "pozabljena" imena čez čas vrnejo. Tako kot so se v zadnjih letih ponovno pojavila imena, kot so Ana, Eva ali Luka, bi se lahko tudi druga tradicionalna imena znova vrnila v modo.

Imena namreč niso le besede, so del identitete, kulture in zgodovine. 

Skozi čas pa so se razvile tudi sodobne alternative tradicionalnim slovenskim imenom, ki ohranjajo določen občutek domačnosti, a zvenijo bolj sveže, kratko in "trendovsko". 

Moška imena – moderne alternative

Jože: Jon ali Jan

Franc: Fran 

Anton: Toni ali Tian

Ivan: Ian ali Ivo

Jožef: Juš ali Jošt

Stanko: Stane

Slavko: Lev

Branko: Bruno

Dragutin: Drago ali Tino

Ženska imena – moderne alternative

Marija:  Mija ali Maruša

Frančiška: Frida

Angela: Ela ali Anja

Marjeta: Meta 

Milena: Mila ali Lena

Ivanka: Iva 

Zdenka: Zdena 

Darinka: Dara ali Ina

Pavla: Paula ali Pia

Izbira imena je pomembna odločitev. FOTO: Adobe Stock

Več kot le ime

Izbira imena je ena prvih in najpomembnejših odločitev staršev. Medtem ko nekateri prisegajo na moderno in unikatno ime za vojega otroka, drugi v starih imenih vidijo toplino, tradicijo in pomen, ki si jih želijo obdržati v družini.

Morda prav zato velja razmisliti: Boste sledili trendom ali boste obudili ime, ki nosi zgodbo vaše družine?

slovenska imena izginjajoča imena tradicija izbira imena starševstvo tradicionalna imena imena za otroke
Komentarji (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist 19. 03. 2026 09.47
Večina alternativ, ki jih navajate nima zveze s tradicionalnimi imeni. Jošt in Jožef sta dva povsem različna zavetnika. Jan je prej iz Janez kot Jože, Lev je Leon itd. Povsem neskladen in nepreverjen članek.
Blue Dream 19. 03. 2026 09.45
Spreminajanje je edina konstanta. Najbrž tudi Franc ni od nekdaj
lakala28 19. 03. 2026 09.38
Zato pa je foljk iz dneva v dan bolj nezadovoljen: nič več ni dobro, kar je bilo še včeraj izjemno. Sami sebi delamo slabo voljo, namesto, da bi se zavedali, da večini pravzaprav nič ne manjka, čeprav nimamo Rolce Roycea na dvorišču, in uživali.
Džouzi 19. 03. 2026 09.09
Filip zagotovo ni različica imena Franc. Tudi za nekatere druge bi bilo za preveriti pred pisanjem članka.
