Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?

Vedno več imen – a vedno manj tradicije
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija danes več kot 64.000 različnih imen – vsako leto jih je več. Kar 71 % imen je celo unikatnih, kar pomeni, da jih nosi le ena oseba.
Ta trend kaže, da si starši želijo posebnosti in individualnosti. Vse več je tudi vplivov iz tujine, dvojnih imen in kreativnih različic.
Imena naših dedkov in babic izginjajo
Čeprav sta imeni Marija in Franc še vedno med najpogostejšimi v Sloveniji, to velja predvsem za starejše generacije.
Med mlajšimi pa ta imena skoraj ne pojavljajo več. Podobno velja za številna tradicionalna slovenska imena, kot so: Jože, Anton, Ivan, Jožef za moške in Frančiška, Angela, Marjeta, Milena.
Ta imena so bila nekoč stalnica slovenskih družin, danes pa jih starši redko izberejo za novorojenčke.
|Moška imena, ki izginjajo
|Ženska imena, ki izginjajo
|Jože
|Marija
|Franc
|Frančiška
|Anton
|Angela
|Ivan
|Marjeta
|Jožef
|Milena
|Alojz
|Ivanka
|Stanko
|Slavica
|Slavko
|Zdenka
|Dragutin
|Pavla
|Branko
|Darinka
Zakaj izginjajo?
Veliko teh imen je bilo v Sloveniji izjemno priljubljenih v prejšnjem stoletju, danes pa jih starši redko izbirajo, saj se raje odločajo za krajša, bolj moderna ali mednarodno zveneča imena. Razlogov, zakaj nekatera tradicionalna slovenska imena danes izginjajo pa je več:
Globalizacija: starši izbirajo imena, ki zvenijo mednarodno (npr. Liam, Ella).
Želja po unikatnosti: več kot 70 % imen je unikatnih, starši ne želijo, da bi imel njihov otrok "pogosto ime".
Vpliv pop kulture: filmi, serije in družbena omrežja močno vplivajo na izbiro imen.
Sprememba vrednot: tradicionalna imena se pogosto povezujejo s starejšimi generacijami.
Se bodo stara imena vrnila?
Zanimivo je, da se nekatera "pozabljena" imena čez čas vrnejo. Tako kot so se v zadnjih letih ponovno pojavila imena, kot so Ana, Eva ali Luka, bi se lahko tudi druga tradicionalna imena znova vrnila v modo.
Imena namreč niso le besede, so del identitete, kulture in zgodovine.
Skozi čas pa so se razvile tudi sodobne alternative tradicionalnim slovenskim imenom, ki ohranjajo določen občutek domačnosti, a zvenijo bolj sveže, kratko in "trendovsko".
Moška imena – moderne alternative
Jože: Jon ali Jan
Franc: Fran
Anton: Toni ali Tian
Ivan: Ian ali Ivo
Jožef: Juš ali Jošt
Stanko: Stane
Slavko: Lev
Branko: Bruno
Dragutin: Drago ali Tino
Ženska imena – moderne alternative
Marija: Mija ali Maruša
Frančiška: Frida
Angela: Ela ali Anja
Marjeta: Meta
Milena: Mila ali Lena
Ivanka: Iva
Zdenka: Zdena
Darinka: Dara ali Ina
Pavla: Paula ali Pia
Več kot le ime
Izbira imena je ena prvih in najpomembnejših odločitev staršev. Medtem ko nekateri prisegajo na moderno in unikatno ime za vojega otroka, drugi v starih imenih vidijo toplino, tradicijo in pomen, ki si jih želijo obdržati v družini.
Morda prav zato velja razmisliti: Boste sledili trendom ali boste obudili ime, ki nosi zgodbo vaše družine?
