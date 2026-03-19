Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?

Vedno več imen – a vedno manj tradicije

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija danes več kot 64.000 različnih imen – vsako leto jih je več. Kar 71 % imen je celo unikatnih, kar pomeni, da jih nosi le ena oseba. Ta trend kaže, da si starši želijo posebnosti in individualnosti. Vse več je tudi vplivov iz tujine, dvojnih imen in kreativnih različic.

Imena naših dedkov in babic izginjajo

Čeprav sta imeni Marija in Franc še vedno med najpogostejšimi v Sloveniji, to velja predvsem za starejše generacije. Med mlajšimi pa ta imena skoraj ne pojavljajo več. Podobno velja za številna tradicionalna slovenska imena, kot so: Jože, Anton, Ivan, Jožef za moške in Frančiška, Angela, Marjeta, Milena. Ta imena so bila nekoč stalnica slovenskih družin, danes pa jih starši redko izberejo za novorojenčke. Moška imena, ki izginjajo Ženska imena, ki izginjajo Jože Marija Franc Frančiška Anton Angela Ivan Marjeta Jožef Milena Alojz Ivanka Stanko Slavica Slavko Zdenka Dragutin Pavla Branko Darinka

Zakaj izginjajo?

Veliko teh imen je bilo v Sloveniji izjemno priljubljenih v prejšnjem stoletju, danes pa jih starši redko izbirajo, saj se raje odločajo za krajša, bolj moderna ali mednarodno zveneča imena. Razlogov, zakaj nekatera tradicionalna slovenska imena danes izginjajo pa je več: Globalizacija : starši izbirajo imena, ki zvenijo mednarodno (npr. Liam, Ella). Želja po unikatnosti : več kot 70 % imen je unikatnih, starši ne želijo, da bi imel njihov otrok "pogosto ime". Vpliv pop kulture : filmi, serije in družbena omrežja močno vplivajo na izbiro imen. Sprememba vrednot : tradicionalna imena se pogosto povezujejo s starejšimi generacijami.

Se bodo stara imena vrnila?

Zanimivo je, da se nekatera "pozabljena" imena čez čas vrnejo. Tako kot so se v zadnjih letih ponovno pojavila imena, kot so Ana, Eva ali Luka, bi se lahko tudi druga tradicionalna imena znova vrnila v modo. Imena namreč niso le besede, so del identitete, kulture in zgodovine. Skozi čas pa so se razvile tudi sodobne alternative tradicionalnim slovenskim imenom, ki ohranjajo določen občutek domačnosti, a zvenijo bolj sveže, kratko in "trendovsko".

Moška imena – moderne alternative

Jože: Jon ali Jan Franc: Fran Anton: Toni ali Tian Ivan: Ian ali Ivo Jožef: Juš ali Jošt Stanko: Stane Slavko: Lev Branko: Bruno Dragutin: Drago ali Tino

Ženska imena – moderne alternative

Marija: Mija ali Maruša Frančiška: Frida Angela: Ela ali Anja Marjeta: Meta Milena: Mila ali Lena Ivanka: Iva Zdenka: Zdena Darinka: Dara ali Ina Pavla: Paula ali Pia

