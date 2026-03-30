Najlepša slovenska imena, ki se vračajo: Kako izbrati pravega?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija danes več kot 64.000 različnih imen, pri čemer je kar 71 % imen unikatnih. To pomeni, da starši vse pogosteje iščejo posebnost in individualnost. A hkrati statistika razkriva zanimiv trend: med najbolj priljubljenimi imeni za novorojenčke se znova pojavljajo tudi klasična imena z dolgo tradicijo, kot so Ana, Klara ali Nika.

Vrnitev k tradiciji

Čeprav so bila imena, kot so Marija, Franc, Janez ali Anton, nekoč sinonim za starejše generacije, danes dobivajo novo vrednost. Ne kot "staromodna", temveč kot brezčasna. Strokovnjaki pojasnjujejo, da starši v teh imenih vidijo povezanost z družino in predniki, občutek stabilnosti in tradicije ter imena, ki "zrastejo z otrokom" in niso odvisna od modnih muh.

Zakaj se trend obrača?

Po desetletju, ko so prevladovala kratka in mednarodna imena (npr. Liam, Ella, Nik), se mnogi starši vračajo nazaj h koreninam. Razlogi za to so različni: Preobremenjenost z unikatnostjo: ko je imen preveč, postane klasika ponovno posebna. Iskanje identitete: tradicionalna imena poudarjajo slovensko kulturno dediščino. Družinski vpliv: poimenovanje po dedkih in babicah ponovno pridobiva na pomenu. Brezčasnost: imena, ki so obstajala desetletja, delujejo bolj "varno" in trajno. Zanimivo je, da so bila nekoč imena pogosto izbrana po svetnikih ali družinskih članih, danes pa starši zavestno izbirajo imena, ki nosijo določeno zgodbo ali pomen.

Katera stara imena se vračajo?

Za deklice Za dečke Ana Jakob Marija Matej Klara Andrej Eva Luka Pavla Janez Ta imena združujejo tradicijo in sodoben zven, niso preveč zapletena, a imajo močan pomen. Imena niso le trend, so del identitete. In prav zato se mnogi starši vračajo k starim imenom: ker v njih vidijo zgodbo, korenine in občutek pripadnosti. V času, ko je vse novo in hitro, so prav stara imena tista, ki ponujajo nekaj redkega, kot je občutek trajnosti.