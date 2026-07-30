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To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?

S.B.
Otroška imena 0
30. 07. 2026 03.30

Ko starši izbirajo ime za svojega otroka, pogosto ne iščejo le lepega zvena, ampak tudi poseben pomen. Nekatera imena v sebi nosijo željo staršev, blagoslov ali simboliko, ki spremlja otroka skozi življenje. Med takšna spada tudi staro slovensko ime Srečko. Ime, ki že samo s svojim pomenom izraža eno največjih želja za vsakega otroka: srečo.

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Ime, ki v sebi nosi lepo željo

Ime Srečko izhaja iz slovenske besede sreča in pomeni srečen, tisti, ki ima srečo. Gre za domače slovensko ime, ki je nastalo iz korena sreč- in pripone -ko. Sorodna imena so še Srečo, Srečka in Srečoslav.

V preteklosti so starši otrokom pogosto izbirali imena, ki so izražala želje za njihovo prihodnost, zdravje, moč, pogum ali srečo. Prav zato je ime Srečko zanimivo tudi danes, ko se številne družine ponovno vračajo k tradicionalnim slovenskim imenom.

Pozabljeno ime, ki ima posebno toplino

Čeprav danes med novorojenčki pogosteje slišimo kratka in moderna imena, ima Srečko posebno mesto v slovenski kulturni zgodovini. Ime poznamo tudi po številnih znanih Slovencih, med drugim po pesniku Srečko Kosovel, ki velja za eno najpomembnejših imen slovenske moderne.

Ime Srečko ima nekoliko nostalgičen pridih, a prav to je lahko njegova prednost. Starši, ki si želijo imena z zgodbo, tradicijo in močnim pomenom, se pogosto odločajo za imena, ki niso med najbolj množičnimi.

Ime Srečko izhaja iz slovenske besede sreča in pomeni srečen, tisti, ki ima srečo.
Ime Srečko izhaja iz slovenske besede sreča in pomeni srečen, tisti, ki ima srečo.FOTO: Adobe Stock

Koliko Srečkov živi v Sloveniji?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v Sloveniji živi kar 3 775 prebivalcev z imenom Srečko. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 73. mestu , med vsemi imeni pa na 146. mestu.

Največ prebivalcev z imenom Srečko živi v podravski regiji.

Bi izbrali ime z močnim sporočilom?

V času, ko starši pogosto iščejo kratka, moderna in mednarodno prepoznavna imena, se nekateri ponovno odločajo za imena slovenskega izvora. Takšna imena imajo posebno vrednost, saj otroku ne dajo le imena, ampak tudi zgodbo.

Srečko je eno tistih imen, ki že ob izgovorjavi nosi pozitivno sporočilo. Morda ni med najbolj priljubljenimi izbirami za novorojenčke, a prav zaradi svoje posebnosti lahko izstopa.

Bi svojemu sinu dali ime Srečko?

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Vir: SURS

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