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Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena

S.B.
Otroška imena 1
15. 11. 2026 04.00

Kako naj bo ime našemu otroku? To je eno prvih velikih vprašanj, s katerimi se srečajo bodoči starši. Medtem ko so bila nekoč v ospredju tradicionalna imena, ki so se prenašala iz generacije v generacijo, danes vse več staršev išče nekaj drugačnega. Kratko, zveneče, mednarodno prepoznavno, predvsem pa takšno, ki ga ne bo nosil vsak drugi otrok v vrtcu. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) potrjujejo, da se navade pri izbiranju imen spreminjajo. Vse več je unikatnih imen, priljubljenost pa pridobivajo tudi zelo kratka imena, sestavljena iz zgolj treh črk.

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Starši si želijo imen, ki izstopajo

Statistični urad RS v svoji aplikaciji Imena in rojstni dnevi omogoča zanimiv vpogled v imena prebivalcev Slovenije. Med drugim lahko raziskujemo najpogostejša imena, imena novorojenčkov, izginjajoča in sodobna imena.

Posebej zanimiv je podatek o raznolikosti imen. Na začetku leta 2026 je imelo prebivalstvo Slovenije kar 66.969 različnih osebnih imen. Od tega je bilo 47.836 imen unikatnih, kar pomeni, da jih je nosil samo en prebivalec. To je več kot 71 odstotkov vseh različnih imen.

Tudi pri najmlajših se kaže izrazita raznolikost. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.961 otrok, starši pa so za dečke izbrali 1.387 različnih imen, za deklice pa 1.382. Kar 61 odstotkov vseh imen za dečke in 60 odstotkov imen za deklice je bilo izbranih samo za enega novorojenčka.

To pomeni, da se starši vse pogosteje odločajo za imena, ki niso množično razširjena in s katerimi želijo otroku dati nekaj posebnega.

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Vse krajša imena, vse več zanimivih izbir

SURS je v svoji analizi že leta 2025 opozoril na zanimiv trend: sodobna imena postajajo vse krajša.

Pri deklicah se je ta trend začel že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so bila med priljubljenimi imeni Maja, Nina, Petra in Anja. V devetdesetih letih so se krajša imena uveljavila tudi pri dečkih, med drugim Luka, Rok, Jan in Žan.

Danes so v ospredju tudi imena s samo tremi črkami. Med ženskimi imeni, ki jih ima vsaj 30 prebivalk Slovenije, so bile po podatkih SURS v začetku leta 2025 najmlajše nosilke imen Dua, Sia in Ota. Njihova povprečna starost je bila zgolj 2,8, 4,9 oziroma 6 let.

Med deškimi imeni so izstopali Kani, Nai in Ari. Njihovi nosilci so bili v povprečju stari od šest do sedem let.

Zanimivo je, da kratkost sama po sebi še ne pomeni, da je ime novo. Med zelo razširjenimi kratkimi imeni je tudi Ana, ki je že desetletja priljubljena izbira slovenskih staršev.

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Katera imena so bila najbolj priljubljena leta 2025?

Čeprav si številni starši želijo nekaj posebnega, se na vrhu lestvice najpogostejših imen novorojenčkov še vedno pojavljajo tudi dobro poznane izbire.

Po najnovejših končnih podatkih SURS za leto 2025 je bilo med dečki najbolj priljubljeno ime Mark, med deklicami pa Hana.

Deset najpogostejših imen za dečke:

Mark – 198 dečkov

Luka – 194

Filip – 175

Jakob – 161

Oliver – 147

Tim – 141

Oskar – 134

Nik – 128

Maks – 124

Lovro – 118

Deset najpogostejših imen za deklice:

Hana – 182 deklic

Mia – 155

Ema – 154

Sofija – 152

Zala – 148

Vita – 139

Julija – 135

Ajda – 129

Mila – 123

Ela – 116

Posebej zanimivo je, da je Hana prvič osvojila prvo mesto med dekliškimi imeni. Mark pa je bil najpogostejša izbira za dečke že drugo leto zapored.

Mark je bil najpogostejša izbira za dečke že drugo leto zapored.
Mark je bil najpogostejša izbira za dečke že drugo leto zapored.FOTO: Adobe Stock

Tradicionalna imena še niso izginila

Čeprav se okus staršev spreminja, tradicionalna imena še zdaleč niso pozabljena. Med celotnim prebivalstvom Slovenije sta na začetku leta 2026 najpogostejši ženski ime Marija in moško ime Franc.

Sledijo Ana, Marko, Janez in Andrej. Toda če pogledamo starost nosilcev, hitro ugotovimo, da gre večinoma za imena starejših generacij. Povprečna starost prebivalk z imenom Marija je bila 73,1 leta, povprečna starost moških s starim priljubljenim imenom Franc pa 71 let.

Nasprotno je povprečna starost prebivalcev z imenom Luka znašala 24 let, pri ženskah z imenom Sara pa 22,6 leta.

Razlika lepo ponazarja, kako se skozi generacije spreminja okus pri izbiranju imen.

Bo prihodnost pripadala kratkim in unikatnim imenom?

Podatki kažejo, da se slovenski starši pri izbiri imen vse bolj oddaljujejo od nekdanjih vzorcev. Namesto ponavljanja imen po starih starših in drugih sorodnikih je vse pomembnejša individualnost. Starši iščejo imena, ki so posebna, zveneča, kratka in pogosto tudi mednarodno razumljiva.

A eno je gotovo: ne glede na to, ali bo otrok dobil tradicionalno ime, kot sta Ana ali Luka, ali nekaj precej bolj nenavadnega, bo zanj prav njegovo ime postalo del osebne zgodbe.

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Vir: SURS

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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