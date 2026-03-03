Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje

Moško ime Ruj je v Sloveniji precej redko, a je v zadnjih desetih letih pridobilo na priljubljenosti. Od leta 2012, ko je bilo v Sloveniji zgolj 13 prebivalcev s tem imenom, jih je zdaj po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije že 81. Po pogostnosti se med moškimi imeni nahaja na 840. mestu, med vsemi imeni pa na 1.651. mestu.

Ruj je značilen za Primorje in Kras in je videti naravnost čudovito.

Ruj je tudi poimenovanje za drevo z latinskim imenom Cotinus coggygria, ki je zaradi svojih čudovitih vpadljivih vijolično rožnatih cvetov pogosta izbira na vrtovih in dvoriščih. V angleščini ga poimenujejo kar 'smoke tree', kar v prevodu pomeni 'dimljeno drevo' ali 'drevo dima'. Pri nas je najbolj značilno za Primorje in Kras. Značilnost ruja je, da jeseni zažari v kontrastu rdečih, rumenih in zelenih odtenkov, kar daje Krasu, pa tudi posavskim strmim pobočjem značilno barvno podobo.



Vam je všeč to posebno ime?