Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje

S.B.
Otroška imena 0
03. 03. 2026 04.00

V zadnjih letih lahko slišimo med slovenskimi otroci številna nenavadna in redka imena. Vse več staršev se odloča za izvirna, pa tudi že pozabljena imena, ki navdušujejo s svojo unikatnostjo. Eno teh imen je tudi fantovsko ime Ruj, ki sta ga že leta 2012 za svojega sina izbrala slovenska igralca Klemen Slakonja in Mojca Fatur.

otrok

Moško ime Ruj je v Sloveniji precej redko, a je v zadnjih desetih letih pridobilo na priljubljenosti. Od leta 2012, ko je bilo v Sloveniji zgolj 13 prebivalcev s tem imenom, jih je zdaj po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije že 81. Po pogostnosti se med moškimi imeni nahaja na 840. mestu, med vsemi imeni pa na 1.651. mestu.

Ruj je značilen za Primorje in Kras in je videti naravnost čudovito.
Ruj je značilen za Primorje in Kras in je videti naravnost čudovito.FOTO: Adobe Stock

Ruj je tudi poimenovanje za drevo z latinskim imenom Cotinus coggygria, ki je zaradi svojih čudovitih vpadljivih vijolično rožnatih cvetov pogosta izbira na vrtovih in dvoriščih. V angleščini ga poimenujejo kar 'smoke tree', kar v prevodu pomeni 'dimljeno drevo' ali 'drevo dima'.  Pri nas je najbolj značilno za Primorje in Kras. Značilnost ruja je, da jeseni zažari v kontrastu rdečih, rumenih in zelenih odtenkov, kar daje Krasu, pa tudi posavskim strmim pobočjem značilno barvno podobo.
 

Vam je všeč to posebno ime?

ruj ime ime za fantka imena razlaga imena
Naslednji članek
Otroška imena

Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522